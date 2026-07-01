Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών

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Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση από τον ενεργειακό και τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να υπερκεράσει τις αναταράξεις των αποκοπών μερισμάτων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,88% στις 2.481,33 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.444,86 μονάδων (-0,61%) και 2.484,48 μονάδων (+1%). Ο τζίρος ανήλθε στα 336,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 11,8 εκατ. τεμάχια αξίας 90 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,89% στις 6.288,86 μονάδες, ενώ στο +0,10% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.189,97 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,37% στις 2.802,56 μονάδες.

Μοιρασμένο το ταμπλό

Το Euronext Athens ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση του Ιουλίου με κέρδη, παρά τις πιέσεις από τις αποκοπές μερισμάτων σε σειρά δεικτοβαρών μετοχών και το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές που περιόρισαν τη δυναμική που επιχείρησαν να δώσουν ο ενεργειακός και ο τραπεζικός κλάδος.

Η αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με τις τεχνικές πιέσεις από την αποκοπή μερισμάτων των Alpha Bank, ΟΤΕ, Titan, Helleniq Energy και Flexopack. Την ίδια στιγμή, η πτωτική πορεία των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων λειτούργησε αποτρεπτικά για την ανάληψη νέου επενδυτικού ρίσκου, ενώ δεν έλειψαν και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά τις ιδιαίτερα ισχυρές αποδόσεις που κατέγραψε η ελληνική αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη διόρθωση, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει θετική. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank, το Χρηματιστήριο Αθηνών συγκαταλέχθηκε και τον Ιούνιο στην πρώτη πεντάδα των χρηματιστηρίων παγκοσμίως σε επίπεδο αποδόσεων, με κέρδη 16% από την αρχή του έτους.

Η αγορά βρίσκεται, παράλληλα, στη διαδικασία να απορροφήσει τις σημαντικές κεφαλαιακές κινήσεις του τελευταίου διμήνου, οι οποίες, αν και δέσμευσαν σημαντική ρευστότητα, δεν ανέκοψαν τη θετική της πορεία. Μετά τις εκδόσεις των ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, στο επίκεντρο βρίσκονται οι Aktor και ΕΛΧΑ, ενώ ξεχωρίζει η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της οποίας αντλήθηκαν 659,3 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς της εταιρείας ενισχύει τις πιθανότητες ένταξής της στον δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αυξήσει τη ρευστότητα της μετοχής και να προσελκύσει νέα διεθνή θεσμικά κεφάλαια.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Motor Oil σημείωσε άλμα 4,12%, με την CrediaBank και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθούν με άνοδο που ξεπέρασε το 3%. Άνω του 1% ήταν τα κέρδη σε Εθνική, Metlen, Eurobank, Coca Cola, Allwyn, Jumbo, Λάμδα, Πειραιώς και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Κύπρου και Alpha Bank.

Στον αντίποδα, ΟΤΕ και Cenergy έχασαν 3,35% και 3,04% αντίστοιχα, με τη Helleniq Energy και Βιοχάλκο να κλείνουν στο -2,4% αμφότερες. Άνω του 1% ήταν η πτώση σε Τιτάν και ΕΛΧΑ, ενώ ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Optima, Aktor, ΔΑΑ και ΔΕΗ.