Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών

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Διευρύνουν τα κέρδη τους σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ και ζάχαρης, καθώς ο δυσμενής καιρός σε βασικές αναπτυσσόμενες περιοχές αύξησε τις ανησυχίες για την προσφορά.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καφέ Arabica αυξήθηκε έως και 3,1%, αφού κατέγραψε το μεγαλύτερο ενδοημερήσιο κέρδος από το 2021 μια ημέρα νωρίτερα, αναφέρει το Bloomberg.

Ο καιρός

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ έχουν αυξηθεί σχεδόν 10% αυτή την εβδομάδα, καθώς οι βροχοπτώσεις στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία καθυστερούν τη συγκομιδή αυτού που αναμένεται ευρέως να είναι μια ρεκόρ καλλιέργειας, ενώ παράλληλα εγείρουν ανησυχίες για την ποιότητα των κόκκων.

Ένα άλλο ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να κινηθεί στη νότια Βραζιλία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένεται να παραμείνουν νότια της κύριας ζώνης καφέ της χώρας, σύμφωνα με την Climatempo, μια μετεωρολογική εταιρεία.

Ο υγρός καιρός έχει επίσης ωθήσει τους αγρότες να περιορίσουν τις πωλήσεις, περιορίζοντας τις κοντινές προμήθειες, σύμφωνα με τον senior trader της StoneX, Tomas Araujo.

Ταυτόχρονα, τα αποθέματα Arabica σε αποθήκες που παρακολουθούνται από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί σταθερά τους τελευταίους δύο μήνες στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο του 2024. «Η προσοχή συγκεντρώνεται γύρω από ένα ψυχρό μέτωπο που προβλέπεται να κινηθεί στη νότια Βραζιλία τις επόμενες ημέρες», είπε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστης ζάχαρης σημείωσαν επίσης άνοδο, σημειώνοντας άνοδο έως και 2,9% στα 15,25 σεντς η λίβρα, το υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Μαΐου.

Η Ινδία είναι πιθανό να καταγράψει βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού τον Ιούλιο, που είναι ο πιο βροχερός μήνας των μουσώνων. Αυτό έρχεται μετά τον πιο ξηρό Ιούνιο των τελευταίων 12 ετών, απειλώντας την παραγωγή ζάχαρης στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής στον κόσμο.