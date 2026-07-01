 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Markets 01.07.2026, 17:00
Σχολιάστε
Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διευρύνουν τα κέρδη τους σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ και ζάχαρης, καθώς ο δυσμενής καιρός σε βασικές αναπτυσσόμενες περιοχές αύξησε τις ανησυχίες για την προσφορά.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο καφέ Arabica αυξήθηκε έως και 3,1%, αφού κατέγραψε το μεγαλύτερο ενδοημερήσιο κέρδος από το 2021 μια ημέρα νωρίτερα, αναφέρει το Bloomberg.

Ο καιρός

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ έχουν αυξηθεί σχεδόν 10% αυτή την εβδομάδα, καθώς οι βροχοπτώσεις στην κορυφαία παραγωγό Βραζιλία καθυστερούν τη συγκομιδή αυτού που αναμένεται ευρέως να είναι μια ρεκόρ καλλιέργειας, ενώ παράλληλα εγείρουν ανησυχίες για την ποιότητα των κόκκων.

Ένα άλλο ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να κινηθεί στη νότια Βραζιλία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αν και οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένεται να παραμείνουν νότια της κύριας ζώνης καφέ της χώρας, σύμφωνα με την Climatempo, μια μετεωρολογική εταιρεία.

Ο υγρός καιρός έχει επίσης ωθήσει τους αγρότες να περιορίσουν τις πωλήσεις, περιορίζοντας τις κοντινές προμήθειες, σύμφωνα με τον senior trader της StoneX, Tomas Araujo.

Ταυτόχρονα, τα αποθέματα Arabica σε αποθήκες που παρακολουθούνται από το χρηματιστήριο έχουν μειωθεί σταθερά τους τελευταίους δύο μήνες στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο του 2024. «Η προσοχή συγκεντρώνεται γύρω από ένα ψυχρό μέτωπο που προβλέπεται να κινηθεί στη νότια Βραζιλία τις επόμενες ημέρες», είπε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστης ζάχαρης σημείωσαν επίσης άνοδο, σημειώνοντας άνοδο έως και 2,9% στα 15,25 σεντς η λίβρα, το υψηλότερο επίπεδο από τις 14 Μαΐου.

Η Ινδία είναι πιθανό να καταγράψει βροχοπτώσεις κάτω του κανονικού τον Ιούλιο, που είναι ο πιο βροχερός μήνας των μουσώνων. Αυτό έρχεται μετά τον πιο ξηρό Ιούνιο των τελευταίων 12 ετών, απειλώντας την παραγωγή ζάχαρης στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής στον κόσμο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ
Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη
Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Markets
Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Πετρέλαιο: Οι τιμές αυξάνονται στα 73 δολ. λόγω κατάρρευσης των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο - Φόβοι για αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι θα παραταθούν τα προβλήματα εφοδιασμού για το πετρέλαιο

Χρυσός: Οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008
Commodities

Κάτω από τις 4.000 δολ. ο χρυσός - Προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2008

Ο σποτ χρυσός σημείωσε πτώση 0,8% στα 3.985,57 δολ. η ουγγιά, καταγράφοντας απώλειες 12,1% μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούνιο

Αλουμίνιο: Οι τιμές υποχώρησαν 15% σε χαμηλό τεσσάρων μηνών
Commodities

Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών η τιμή του αλουμινίου

Η τροφοδοσία σε αλουμίνιο υπέστη σημαντικές διαταραχές λόγω της αναστολής του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πετρέλαιο: Στα 72,5 δολ. και πέφτει – Oι επενδυτές προσβλέπουν σε πιθανές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ
Commodities

Πτωτικά το πετρέλαιο με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Η αγορά είναι συγκρατημένα αισιόδοξη για το πετρέλαιο, αλλά εξακολουθεί να είναι επιφυλακτική μέχρι να υπάρξουν απτά σημάδια αποκλιμάκωσης

Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου
Commodities

Το πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα - Υπαρκτός ο κίνδυνος νέας ανόδου

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ασαφείς όρους εκεχειρίας

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσός: Πτώση 0,6% με φόντο τη Μ. Ανατολή και με το βλέμμα στη Fed
Commodities

Πτωτικά ο χρυσός λόγω της ανταλλαγής πυρών ΗΠΑ - Ιράν

Ο χρυσός χάνει την ελκυστικότητά του ως μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων

Latest News
Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα

Τι είπαν για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, EKT, BoE και ΒοC

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός

Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally's Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή

Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault

Τι δηλώνει ο CEO της Dassault Ερικ Τραπιέ που δεν αποκλείει συνεργασία με φορείς εκτός Ευρώπης

ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

Αλλαγές στην οικονομική ομάδα των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Πιέρ Γιάρεντ

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κοινωνία

Έκακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ στους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων στη Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%

Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης»

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies