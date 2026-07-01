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Μπισκότα Παπαδοπούλου: Αναδιάρθρωση με ενοποίηση ακινήτων 28,5 εκατ. ευρώ και επένδυση 60 εκατ. στον Βόλο

Η Μπισκότα Παπαδοπούλου προχωρά σε ενοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, ενώ ταυτόχρονα υλοποιεί επένδυση σχεδόν 60 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης

Επικαιρότητα 01.07.2026, 22:34
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Μπισκότα Παπαδοπούλου: Αναδιάρθρωση με ενοποίηση ακινήτων 28,5 εκατ. ευρώ και επένδυση 60 εκατ. στον Βόλο
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Δύο παράλληλες κινήσεις που αποτυπώνουν τη στρατηγική της για απλούστερη εταιρική δομή και ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας υλοποιεί η Ε.Ι. Παπαδόπουλος.

Η ιστορική ελληνική βιομηχανία τροφίμων Μπισκότα Παπαδοπούλου προχωρά στην απορρόφηση δια της συγχωνεύσεως της εταιρείας ακινήτων του ομίλου Ι.Κ.Ε. Ακίνητα Α.Ε., συγκεντρώνοντας στη μητρική εταιρεία το βασικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου, ενώ ταυτόχρονα δρομολογεί επένδυση ύψους 59,6 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στον Βόλο.

Σύμφωνα με το σχέδιο συγχώνευσης και την έκθεση αποτίμησης που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η Ι.Κ.Ε. Ακίνητα διαθέτει τρία βασικά ακίνητα στον Ταύρο, συνολικής εύλογης αξίας 28,55 εκατ. ευρώ, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος για τη βιομηχανική της δραστηριότητα.

Τα ακίνητα και οι υπεραξίες της Μπισκότα Παπαδοπούλου

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει το βιομηχανικό συγκρότημα στην οδό Πέτρου Ράλλη 26, όπου λειτουργεί η παραγωγική μονάδα της εταιρείας, βοηθητικά κτίρια στην Πέτρου Ράλλη 24, καθώς και επαγγελματικό ακίνητο στην οδό Αγίας Άννης 55. Η αξία της γης εκτιμήθηκε σε 16,53 εκατ. ευρώ και των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 12,01 εκατ. ευρώ.

Η αποτίμηση ανέδειξε σημαντικές υπεραξίες, καθώς ενώ η λογιστική αξία των ακινήτων ανερχόταν σε περίπου 11,8 εκατ. ευρώ, η εύλογη αξία τους προσδιορίστηκε στα 28,5 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα ήταν μέχρι σήμερα μισθωμένα στην Ε.Ι. Παπαδόπουλος, με το ετήσιο μίσθωμα να φτάνει τα 1,27 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι συμβάσεις μίσθωσης θα παύσουν αυτομάτως να ισχύουν, καθώς ιδιοκτήτης και χρήστης θα είναι πλέον η ίδια εταιρεία.

Οι στόχοι της συγχώνευσης

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η απορρόφηση της εταιρείας ακινήτων αποσκοπεί στην απλοποίηση της εταιρικής δομής, στη συγκέντρωση της ακίνητης περιουσίας στη μητρική εταιρεία, στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους.

Η καθαρή θέση της Ι.Κ.Ε. Ακίνητα ανέρχεται σε 20,88 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της διαμορφώνεται στα 29,16 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις φτάνουν τα 8,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 7,7 εκατ. ευρώ αφορούν ομολογιακά δάνεια.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προβλέπεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Ι. Παπαδόπουλος κατά 4,71 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 235.870 νέων κοινών μετοχών. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 15,21 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 16,17 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί σε αποθεματικό υπέρ το άρτιο, αναφέρει η εταιρεία στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των Εταιρειών.

Στα «σκαριά» η επένδυση σχεδόν 60 εκατ. ευρώ στον Βόλο

Η οργανωτική αναδιάρθρωση εξελίσσεται παράλληλα με ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία της εταιρείας. Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος έχει υποβάλει αίτημα ένταξης της επένδυσης των 59,6 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Βόλου στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας».

Το εργοστάσιο μπισκότων και ειδών διατροφής στον Βόλο λειτουργεί από το 1980 και βρίσκεται στην Κοινότητα Διμηνίου, ενώ η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Το σχέδιο προβλέπει επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και αναβάθμιση των υποστηρικτικών υποδομών. Η επένδυση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και να δημιουργήσει τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία, με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 243 εκατ. ευρώ, διαθέτει σήμερα τέσσερα εργοστάσια σε Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα, καθώς και τρία κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Βόλο, συνεχίζοντας να επενδύει τόσο στην παραγωγή όσο και στη συνολική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του ομίλου.

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