Μπισκότα Παπαδοπούλου: Στα «σκαριά» νέα επένδυση άνω των 59 εκατ. ευρώ

Τρόφιμα – ποτά 23.05.2026, 18:10
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ένα νέο επενδυτικό σχέδιο έχει στα «σκαριά» έχει η εταιρεία Μπισκότα Παπαδοπούλου, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας της συνολικά, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά αλλά και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση προϊόντων, μέσω της επέκτασης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας προκειμένου να ενισχύσει έτι περαιτέρω τη θέση της στο μέλλον.

Επένδυση σχεδόν 60 εκατ. ευρώ από την Μπισκότα Παπαδοπούλου

Αυτή τη φορά οι επενδύσεις ύψους 59,588 εκατ. ευρώ αφορούν σην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής, στην Κοινότητα Διμηνίου στο Ο.Τ. 2 εντός Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 30 νέες θέσεις εργασίας.

Το εργοστάσιο μπισκότων και ειδών διατροφής στον Βόλο λειτουργεί από το 1980 και βρίσκεται στην Κοινότητα Διμηνίου, ενώ η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης στο Enterprise Greece – που θα διαρκέσει έως 1η Ιουνίου – λόγω της αυξημένης ζήτησης και των περιορισμένων χώρων των υφιστάμενων κτιρίων, σχεδιάζεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων για την ενίσχυση των λειτουργιών παραγωγής και αποθήκευσης, με τα νέα κτίρια να κατασκευάζονται εντός του υπάρχοντος οικοπέδου.

Στο πλαίσιο όλων αυτών η Μπισκότα Παπαδοπούλου αιτείται την υπαγωγή του έργου στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και τη λήψη των ανάλογων κινήτρων (ταχεία αδειοδότηση, φορολογικά κίνητρα, ενίσχυση δαπανών).

Η εξαγωγική δραστηριότητα

Η εταιρεία, τα προϊόντα της οποίας ούτε λίγο ούτε πολύ αποτελούν «συνώνυμο» του μπισκότου στην Ελλάδα, αναπτύσσει συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα και όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της «η επέκταση σε νέες αγορές καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασιών σε ήδη υπάρχουσες αγορές οδήγησαν σε αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εξωτερικό. Η θετική ανταπόκριση των διεθνών αγορών επιβεβαιώνει την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας παγκοσμίως».

Στην οικονομική χρήση του 2024 ο κύκλος εργασιών της Μπισκότα Παπαδοπούλου διαμορφώθηκε σε  243.440.691 ευρώ έναντι  233.787.470 ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,13 %. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων στη χρήση 2024 ανήλθαν σε  9.965.526 ευρώ έναντι 11.458.331 ευρώ το 2023, σημειώνοντας μείωση κατά 13,03 %. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2024 ανήλθαν σε  8.392.554 ευρώ  έναντι 10.212.013 ευρώ το 2023, σημειώνοντας μείωση κατά 17,82%. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν στο τέλος του 2024 σε 52.341.440 ευρώ σε σύγκριση με 58.141.675  ευρώ στο τέλος του 2023.

Η Μπισκότα Παπαδοπούλου διαθέτει τέσσερα εργοστάσια, τρία κέντρα διανομής και αποθήκευσης, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2024 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχονταν σε 1.672 άτομα από 1.607 άτομα το 2023.

