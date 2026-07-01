Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

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Τεκτονικές αλλαγές συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας της Γηραιάς Ηπείρου. Το 2025, το 9,9% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ είχε προσωρινή απασχόληση, ενώ στην ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 10,4%. Τα υψηλότερα ποσοστά προσωρινής απασχόλησης καταγράφηκαν στην Ολλανδία (18,7%), στην Κύπρο (13,2%), στην Ισπανία και στην Πορτογαλία (12,8%).

Τα χαμηλότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε Λιθουανία (1,5%), Ρουμανία (1,6%) και Λετονία (2,1%).

Επισημαίνεται ότι ο όρος προσωρινή απασχόληση καλύπτει εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή άλλης περιορισμένης διάρκειας, καθώς και μερικής απασχόλησης.

Στην ηλικιακή κατηγορία 25 – 54 έτη το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης στην ΕΕ ανήλθε σε 8,9% την ίδια χρονιά, ενώ στους 55 – 64 ετών το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφωνόταν σε 4,5%.

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Σε ό, τι αφορά την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 20 – 64 ετών που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή άλλες μορφές μερικής απασχόλησης, διαμορφώνεται στο 6,8%.

Στην ηλικιακή ομάδα 25 – 54 ετών το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 6,6%, ενώ το ποσοστό ημιαπασχόλησης ή προσωρινής απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα των 55 – 64 είναι 4,8%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, στις γυναίκες είναι διπλάσιες από ό, τι στους άνδρες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ηλικιακή ομάδα 25 – 54 ετών, το 8,7% τέτοιων συμβάσεων αφορά γυναίκες εργαζόμενες, έναντι ποσοστού 4,9% στους άνδρες.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 1ο,2% και 7,8%.

Πλειοψηφούν γυναίκες και μετανάστες

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με άλλη έκθεση της Eurostat, μεταξύ 2014 και 2024, οι υπήκοοι της ΕΕ κατέγραψαν σταθερά τα χαμηλότερα ποσοστά στη μερική απασχόληση.

Περίπου ένας στους πέντε (22,2%) εργαζόμενους στην ΕΕ με καθεστώς μερικής απασχόλησης, το 2024, ήταν πολίτης εκτός ΕΕ το 2024, ενώ οι πολίτες της ΕΕ που διαμένουν σε άλλη χώρα της ΕΕ αποτελούσαν το 20,8% της μερικής απασχόλησης. Και οι δύο κατηγορίες είχαν υψηλότερα μερίδια από τους υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στη χώρα τους, τα οποία ανήλθαν στο 16,6%.

Ανεξάρτητα από την υπηκοότητα, σε επίπεδο ΕΕ, οι γυναίκες είχαν υψηλότερα μερίδια μερικής απασχόλησης από τους άνδρες. Το 2024, το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών καταγράφηκε μεταξύ των πολιτών άλλης χώρας της ΕΕ, όπου το 35,8% των απασχολούμενων γυναικών εργάζονταν με μερική απασχόληση σε σύγκριση με μόλις το 7,9% των ανδρών.

Για τις γυναίκες από χώρες εκτός ΕΕ, το 36,8% εργαζόταν με μερική απασχόληση, ενώ για τους άνδρες το ποσοστό αυτό ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 11,8%. Μεταξύ των υπηκόων μιας χώρας που υπέβαλε έκθεση, το 27,0% των γυναικών και το 7,4% των ανδρών εργάζονταν με μερική απασχόληση αντίστοιχα.