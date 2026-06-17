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Αγορά εργασίας: Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 200.113 περισσότερες θέσεις στην αγορά εργασίας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 17.06.2026, 15:19
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Αγορά εργασίας: Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο
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Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Απρίλιο 2026, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων είναι θετικό κατά 145.209 θέσεις στην αγορά εργασίας.

Πόσοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τις ροές μισθωτής απασχόλησης του Απριλίου 2026, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 352.335, ενώ οι αποχωρήσεις σε 207.126.

Από τις 207.126 συνολικά αποχωρήσεις, οι 91.273 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 115.853 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Απριλίου 2026 και Απριλίου 2025, προκύπτει υψηλότερη επίδοση κατά 11.302 θέσεις εργασίας για τον Απρίλιο 2026 (θετικό ισοζύγιο145.209 θέσεων εργασίας) έναντι θετικού ισοζυγίου(133.907) τον Απρίλιο 2025.

Θετικό ισοζύγιο

Όπως ανακοινώθηκε, το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του μηνός Απριλίου καταγράφεται πάντα θετικό και επιπλέον η επίδοση του Απριλίου 2026 είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Απριλίου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Για την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 993.189 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 793.076, εκ των οποίων οι 473.129 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 319.947 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου τετραμήνου του έτους 2026 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 200.113 περισσότερες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου τετραμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

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