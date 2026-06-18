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Αγορά εργασίας: Τα πάνω και τα κάτω στους μισθούς – Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους

Μεικτή εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους δείκτες απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο του 2026. Μειώθηκε ο δείκτης απασχολούμενων στους 8 από τους 12 μεγάλους κλάδους.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 18.06.2026, 09:30
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Αγορά εργασίας: Τα πάνω και τα κάτω στους μισθούς – Μειωμένη η απασχόληση στους περισσότερους κλάδους
Ρεπορτάζ Αφροδίτη Τζιαντζή

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Αντίρροπες τάσεις χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας το α’ τρίμηνο του 2026. Από τη μία πλευρά,  η απασχόληση κινήθηκε καθοδικά στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. Από την άλλη, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε, με οριακά ταχύτερο ρυθμό από ό,τι το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Όσο για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων, σημειώθηκε πτώση στους δύο από τους τέσσερις τομείς της βιομηχανίας, και στους τρεις από τους οχτώ τομείς των υπηρεσιών.

Η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στην εστίαση και τα καταλύματα, με την απασχόληση να συρρικνώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ενώ ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων αυξήθηκε,  επίσης με τη μεγαλύτερη ταχύτητα.

αγορά εργασίας

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

«Ασανσέρ» η αγορά εργασίας

Συγκεκριμένα, ο δείκτης απασχολούμενων ατόμων σημείωσε πτώση στους 8 από τους 12 βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και στο σύνολο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Τη μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης σημείωσε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, με πτώση του δείκτη κατά -6,6%

Ακολουθεί σε ρυθμό μείωσης ο τομέας παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριότητων εξυγίανσης, με υποχώρηση του δείκτη κατά -6,1%.

Στην τρίτη χειρότερη θέση βρίσκονται οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων και εστίασης, με μείωση του δείκτη απασχολούμενων ατόμων κατά -4,1%.

Αισθητή πτώση του δείκτη απασχόλησης σημειώθηκε στις  διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-3,2%), την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κ.λπ (-2,5%), στη μεταφορά και την αποθήκευση (-1,7%).

Αρνητική ήταν επίσης η εικόνα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (-1,3%) και στη μεταποίηση (-0,9%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο στην απασχόληση σημείωσαν τα ορυχεία και λατομεία με αύξηση 4,8%. Θετική ήταν η εικόνα στην ενημέρωση και επικοινωνία (+2,1%), καθώς και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (+0,9%). Στις κατασκευές υπήρξε οριακή άνοδος, μόλις 0,5%.

Συνολικά πάντως για την αγορά εργασίας ο απολογισμός της απασχόλησης ήταν αρνητικός, με μείωση κατά -1% στη βιομηχανία  και -2,3% στις υπηρεσίες.

Το ίδιο διάστημα οι ώρες εργασίας υποχώρησαν κατά -0,6% τόσο στη βιομηχανία, όσο και στην απασχόληση.

Όσο για τον δείκτη μισθών και ημερομισθίων, κινήθηκε οριακά αρνητικά στη βιομηχανία (-0,2%) και ανοδικά στις υπηρεσίες κατά 1,6%.

Πώς κινήθηκαν οι αμοιβές ανά κλάδο

Μεικτή είναι η εικόνα στις μισθολογικές εξελίξεις. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις αμοιβές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025,  κατέγραψαν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με άνοδο του δείκτη μισθών και ημερομισθίων κατά 8,4%.

Ακολουθούν τα ορυχεία και λατομεία με άνοδο του δείκτη κατά  7,8% και οι κατασκευές με 7,7%.

Στον αντίποδα, ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων κατέγραψε μεγάλη πτώση στις μεταφορές και αποθήκευση (-6,9%) και στην παροχή νερού και διαχείριση αποβλήτων (-4,5%).

Πτώση του δείκτη μισθών σημείωσαν επίσης το εμπόριο (-0,7%), η μεταποίηση (-0,4%), οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (-0,2%).

αγορά εργασίας

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πώς κινήθηκε το μισθολογικό κόστος

Επιτάχυνση μισής ποσοστιαίας μονάδας κατέγραψε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του μισθολογικού κόστους, που διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς στο 6,4%, από 5,9% το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τον δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση όταν τα στοιχεία προσαρμόζονται εποχικά, καθώς ο εποχικά διορθωμένος δείκτης κατέγραψε άνοδο 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 6,4% ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη μόνο τη διόρθωση ως προς τις εργάσιμες ημέρες παρουσίασε επίσης ετήσια άνοδο 6,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική τάση παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα από τις στατιστικές προσαρμογές.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους δεν ταυτίζεται με την ετήσια ονομαστική αύξηση των μισθών, αλλά υπολογίζεται σε σχέση με το μέσο ωρομίσθιο του 2020.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο δείκτης συνεχίζει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, μετά την ανάκαμψη που ακολούθησε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, ο μη διορθωμένος δείκτης διαμορφώθηκε στις 117,7 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 110,6 μονάδες ένα χρόνο πριν. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης ανήλθε στις 132,5 μονάδες έναντι 124,2 μονάδων το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Καμπανάκι για τις επιχειρήσεις

Μολονότι οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται στο κόστος ζωής, ο λογαριασμός του προσωπικού γίνεται βαρύτερος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εκτός από την ετήσια αύξηση του μισθολογικού κόστους κατά 6,4%,  η συνολική εικόνα της εξαετίας αναδεικνύει το μέγεθος της μεταβολής.

Από το πρώτο τρίμηνο του 2020 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης μισθολογικού κόστους κινήθηκε από τις 101,5 στις 132,5 μονάδες, με σωρευτική άνοδο 30,5%. Το ίδιο διάστημα ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή κινήθηκε με ηπιότερο ρυθμό, φτάνοντας τις 126,67 μονάδες τον Μάιο του 2026, δηλαδή +26,7% σε σύγκριση με τις τιμές του 2020.

Αυτό ερμηνεύεται ως δυσανάλογη αύξηση του μισθολογικού κόστους σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, κάτι που οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι πιέζει την κερδοφορία τους.

Πάντως, στην Ελλάδα η αναλογία μισθών-κερδών είναι από τις πλέον άνισες στην Ευρώπη, εις βάρος της μισθωτής εργασίας και προς όφελος των επιχειρηματικών κερδών. Το μερίδιο των κερδών στο ΑΕΠ παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, ενώ το μερίδιο των μισθών το δεύτερο χαμηλότερο.

Πηγή: in.gr

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