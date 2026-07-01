 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Economy 01.07.2026, 12:55
Σχολιάστε
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχεδόν 6 δισεκατομμύρια μικροδέματα αξίας έως 150 ευρώ εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τρίτων χωρών. Για χρόνια, τα προϊόντα αυτά απολάμβαναν ειδική τελωνειακή μεταχείριση που δεν ίσχυε για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Από την 1η Ιουλίου 2026, αυτό αλλάζει. Το καθεστώς αυτό που τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καταργείται οριστικά. Τα παραπάνω επισημαίνονται σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ σχετικά με τον νέο κανονισμό της ΕΕ, με βάση των οποίο τίθεται σε εφαρμογή το νέο τελωνειακό καθεστώς και κάθε εξ αποστάσεως πώληση από τρίτη χώρα αξίας έως 150 ευρώ υπόκειται πλέον σε τελωνειακή επιβάρυνση 3 ευρώ και αντιμετωπίζεται ως κανονική τελωνειακή εισαγωγή.

Τι αλλάζει στην πράξη

Εκτελωνισμός στο σημείο που αγοράζει ο καταναλωτής. Για αποστολές εκτός του ειδικού καθεστώτος IOSS, αρμόδιο τελωνείο καθίσταται πλέον εκείνο του κράτους μέλους όπου βρίσκεται ο τελικός καταναλωτής. Δηλαδή, όταν ένα προϊόν προορίζεται για Έλληνα καταναλωτή, οι ελληνικές αρχές αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα να γνωρίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν τη διακίνησή του.

Τέλος στα τεχνάσματα κατάτμησης αποστολών. Οι τελωνειακές αρχές αποκτούν ρητή αρμοδιότητα να διερευνούν αν μια φαινομενικά ενιαία αποστολή αντιστοιχεί στην πραγματικότητα σε πλήθος επιμέρους παραγγελιών προς διαφορετικούς καταναλωτές και να επιβάλλουν τον δασμό σε κάθε μεμονωμένη πώληση. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι αυθαίρετη: στηρίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-7/08) που έχει κρίνει ότι σε ομαδικές αποστολές κάθε επιμέρους συναλλαγή πρέπει να εξετάζεται χωριστά. Η νέα νομοθεσία μετατρέπει αυτή την αρχή σε δεσμευτική τελωνειακή πρακτική.

Αναβάθμιση των τελωνειακών συστημάτων. Καταργούνται οι κωδικοί απαλλαγής χαμηλής αξίας, εισάγονται νέοι κωδικοί για τον δασμό των 3 ευρώ και δημιουργούνται οι τεχνικές υποδομές για αυτοματοποιημένη αναγνώριση και επεξεργασία των αποστολών αυτών από όλες τις εθνικές τελωνειακές αρχές.

Προστασία του καταναλωτή και ενίσχυση του ρόλου των κρατών-μελών. Η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό και τα δημόσια έσοδα. Το νέο πλαίσιο ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα κρατών μελών να γνωρίζουν ποια προϊόντα εισέρχονται στις εθνικές τους αγορές, να διενεργούν στοχευμένους ελέγχους και να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τους καταναλωτές από προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο και δικαιώνει τη συστηματική συνεργασία της ΕΣΕΕ με την EuroCommerce να αναδείξουν τις στρεβλώσεις που δημιουργούσε το προηγούμενο καθεστώς, οι οποίες υπονόμευαν τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τα δημόσια έσοδα και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Καθοριστική υπήρξε και η μελέτη της ΕΣΕΕ για την επίδραση των ασιατικών πλατφορμών στο εμπόριο και στα δημοσιονομικά των κρατών μελών, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην τεκμηρίωση της ανάγκης μεταρρύθμισης του υφιστάμενου πλαισίου και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που αποδεικνύει ότι όταν οι θέσεις του εμπορίου στηρίζονται με τεκμηριωμένα στοιχεία και ρεαλιστικές προτάσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Μήνυμα Καφούνη

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή απόφαση ενισχύει την προστασία των καταναλωτών, δίνει στα κράτη-μέλη περισσότερες δυνατότητες ελέγχου των προϊόντων που εισέρχονται στις αγορές τους και περιορίζει ένα καθεστώς που δημιούργησε σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, η επιτυχία της μεταρρύθμισης δεν θα κριθεί μόνο από την επιβολή νέων κανόνων αλλά και από το πού θα καταλήξει τελικά το κόστος τους. Στην Ελλάδα της διαρκούς κρίσης, οι εμπορικές επιχειρήσεις κλήθηκαν πολλές φορές να απορροφήσουν αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, στις μεταφορές και στις προμήθειες, προκειμένου να προστατεύσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να συγκρατήσουν τις τιμές, ιδιαίτερα στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Γι’ αυτό και το επόμενο βήμα είναι εξίσου σημαντικό με το σημερινό, να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα ενισχύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό χωρίς να μεταφέρει δυσανάλογα το βάρος στον τελικό καταναλωτή».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Πληθωρισμός: Στο 3,9% στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Θερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου – Τι να προσέξετε για να μην εξαπατηθείτε
Economy

Μήνας εκπτώσεων ο Ιούλιος - Τα SOS για ασφαλείς αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Πληθωρισμός: Στο 3,9% στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στο 2,8% στην ευρωζώνη
Macro

Στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Στο 2,8% στην ευρωζώνη

Τι έδειξαν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Ιουνίου

Θερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου – Τι να προσέξετε για να μην εξαπατηθείτε
Economy

Μήνας εκπτώσεων ο Ιούλιος - Τα SOS για ασφαλείς αγορές

Οι θερινές εκπτώσεις πλησιάζουν - Πώς θα κάνετε τις αγορές σαν με τρόπο που δεν θα σας εξαπατήσουν

Ευρωβαρόμετρο: Αγχος, αβεβαιότητα και απογοήτευση στην Ελλάδα
Economy

Αγχος, αβεβαιότητα και απογοήτευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, 1 στους 2 πολίτες στην Ελλάδα ανησυχούν για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια

Πιερρακάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Economy

Συνάντηση Πιερρακάκη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών θα πραγματοποιήσει στο Βέλγιο και τη Γαλλία ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

Τα βρετανικά ομόλογα παρουσιάζουν σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές

Η απαλλαγή από τους δασμούς για ποσά κάτω των 150 ευρώ σχεδιάστηκε σε συνθήκες που δεν ισχύουν πια, επισημαίνει η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό στα μικροδέματα

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies