 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Tεχνητή νοημοσύνη 01.07.2026, 17:15
Σχολιάστε
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τους ελέγχους εξαγωγών στα κορυφαία μοντέλα της Anthropic ήρε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τερματίζοντας ένα αδιέξοδο εβδομάδων μεταξύ της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσε στην Anthropic ότι ήρε την απαγόρευση πρόσβασης αλλοδαπών στα μοντέλα Mythos και Fable της εταιρείας το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τους Financial Times. Η απόφαση επιτρέπει στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης να επανακυκλοφορήσει το τελευταίο της μοντέλο, Fable 5, στο ευρύ κοινό.

Η κυβέρνηση επέτρεψε στην Anthropic να επανακυκλοφορήσει το Mythos 5, ένα μοντέλο με λιγότερες διασφαλίσεις που απευθύνονται σε εταιρικούς πελάτες, σε περίπου 100 προ-ελεγμένους συνεργάτες την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή προς τον συνιδρυτή της Anthropic, Τομ Μπράουν, την οποία είδαν οι Financial Times, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι αίρει την απαγόρευση αφού η Anthropic «συμφώνησε να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει προληπτικά τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τα μοντέλα».

Άτομο κοντά στην Anthropic δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία «εφάρμοσε μια νέα δικλείδα ασφαλείας» η οποία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις ανησυχίες που οδήγησαν στην απαγόρευση. Αυτή η προστασία έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από το κυβερνητικό Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης, πρόσθεσαν.

Ο Λούτνικ είχε θέσει ελέγχους εξαγωγών στην Anthropic στις 12 Ιουνίου, αφού η κυβέρνηση ανακάλυψε ένα «jailbreak», ή έναν τρόπο παράκαμψης των προστατευτικών παραμέτρων που είναι ενσωματωμένα στο μοντέλο. Αυτό οδήγησε την Anthropic να αποσύρει τα ισχυρά μοντέλα της από όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Anthropic

Η Anthropic πυροδότησε πιέσεις από την Silicon Valley

Το επεισόδιο πυροδότησε εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Silicon Valley, η οποία έχει επικρίνει την ad hoc προσέγγιση της κυβέρνησης στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Οδήγησε επίσης σε αντίδραση από ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι τιμωρούν τους συμμάχους τους επιβάλλοντας την απαγόρευση.

Ο έλεγχος των εξαγωγών ήρθε μετά την αποκάλυψη από την κυβέρνηση Τραμπ – υπό την πίεση του λόμπι της τεχνητής νοημοσύνης – ενός εθελοντικού πλαισίου για την παρακολούθηση μοντέλων αιχμής και την υπόσχεση να μην επιβάλει κανονιστικό καθεστώς σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, αρκετά ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της κυκλοφορίας τέτοιων μοντέλων στο κοινό πριν εξεταστεί σωστά η δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία της κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους κλάδους.

Η Anthropic, τα μοντέλα της οποίας έχουν προωθήσει την νεοφυή επιχείρηση μπροστά από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, ήταν η πρώτη ομάδα τεχνητής νοημοσύνης που επλήγη από απαγόρευση του Λευκού Οίκου, αφού προκάλεσε ανησυχίες ότι η τεχνολογία της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο.

Η OpenAI έχει επίσης αντιμετωπίσει περιορισμούς στο νέο της μοντέλο, GPT-5.6. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την ομάδα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο να περιορίσει αρχικά την πρόσβαση σε περίπου δύο δωδεκάδες εγκεκριμένους από την κυβέρνηση συνεργάτες.

Μια ευρύτερη κυκλοφορία του GPT-5.6 θα μπορούσε να γίνει ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή των FT.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συζήτησαν τη δημιουργία ενός συστήματος «αξιόπιστου εταίρου» για πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, βάσει του οποίου στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στα πιο σύγχρονα εργαλεία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI
Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank
Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault
ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και το digital banking
Τράπεζες

Επενδύει 1 δισ. στην τεχνητή νοημοσύνη η Eurobank - Η νέα... μάχη

Η Eurobank επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό - Στην εποχή του ΑΙ πλέον η μάχη των τραπεζών για την προσέλκυση πελατών

Αγης Μάρκου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ΑΙ

Μελέτη δείχνει ότι το 80% της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη διατρέχει αυξημένο κίνδυνο από κλιματικές καταστροφές

Δημήτρης Σταμούλης
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΗΠΑ: Ρεκόρ συγχωνεύσεων και εξαγορών πυροδοτεί η ανάγκη για ενέργεια από data centers
World

Η ΑΙ πυροδοτεί ρεκόρ deals στον κλάδο της ενέργειας

Οι επενδύσεις σε data centers στις ΗΠΑ ανήλθαν σε 151,5 δισ. δολ., ποσό υπερδιπλάσιο από τα 68,7 δισ. δολ. που είχαν ανακοινωθεί κατά την ίδια περίοδο πέρυσι

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που πετυχαίνουν στην ψηφιακή εποχή

Πώς μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να ενισχύσει την ανθρώπινη κρίση και τη λήψη αποφάσεων;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI

Η Space Hellas ενισχύει την πλατφόρμα SenseOne IoT με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους μέσω εφαρμογών AI

Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα

Τι είπαν για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, EKT, BoE και ΒοC

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός

Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally's Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή

Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault

Τι δηλώνει ο CEO της Dassault Ερικ Τραπιέ που δεν αποκλείει συνεργασία με φορείς εκτός Ευρώπης

ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

Αλλαγές στην οικονομική ομάδα των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Πιέρ Γιάρεντ

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κοινωνία

Έκακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ στους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων στη Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%

Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης»

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies