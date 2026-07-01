Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της

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Τους ελέγχους εξαγωγών στα κορυφαία μοντέλα της Anthropic ήρε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τερματίζοντας ένα αδιέξοδο εβδομάδων μεταξύ της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δήλωσε στην Anthropic ότι ήρε την απαγόρευση πρόσβασης αλλοδαπών στα μοντέλα Mythos και Fable της εταιρείας το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τους Financial Times. Η απόφαση επιτρέπει στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης να επανακυκλοφορήσει το τελευταίο της μοντέλο, Fable 5, στο ευρύ κοινό.

Η κυβέρνηση επέτρεψε στην Anthropic να επανακυκλοφορήσει το Mythos 5, ένα μοντέλο με λιγότερες διασφαλίσεις που απευθύνονται σε εταιρικούς πελάτες, σε περίπου 100 προ-ελεγμένους συνεργάτες την περασμένη εβδομάδα.

Σε επιστολή προς τον συνιδρυτή της Anthropic, Τομ Μπράουν, την οποία είδαν οι Financial Times, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε ότι αίρει την απαγόρευση αφού η Anthropic «συμφώνησε να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει προληπτικά τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τα μοντέλα».

Άτομο κοντά στην Anthropic δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία «εφάρμοσε μια νέα δικλείδα ασφαλείας» η οποία αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις ανησυχίες που οδήγησαν στην απαγόρευση. Αυτή η προστασία έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από το κυβερνητικό Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης, πρόσθεσαν.

Ο Λούτνικ είχε θέσει ελέγχους εξαγωγών στην Anthropic στις 12 Ιουνίου, αφού η κυβέρνηση ανακάλυψε ένα «jailbreak», ή έναν τρόπο παράκαμψης των προστατευτικών παραμέτρων που είναι ενσωματωμένα στο μοντέλο. Αυτό οδήγησε την Anthropic να αποσύρει τα ισχυρά μοντέλα της από όλους τους χρήστες παγκοσμίως.

Η Anthropic πυροδότησε πιέσεις από την Silicon Valley

Το επεισόδιο πυροδότησε εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Silicon Valley, η οποία έχει επικρίνει την ad hoc προσέγγιση της κυβέρνησης στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Οδήγησε επίσης σε αντίδραση από ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι τιμωρούν τους συμμάχους τους επιβάλλοντας την απαγόρευση.

Ο έλεγχος των εξαγωγών ήρθε μετά την αποκάλυψη από την κυβέρνηση Τραμπ – υπό την πίεση του λόμπι της τεχνητής νοημοσύνης – ενός εθελοντικού πλαισίου για την παρακολούθηση μοντέλων αιχμής και την υπόσχεση να μην επιβάλει κανονιστικό καθεστώς σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, αρκετά ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για τους κινδύνους της κυκλοφορίας τέτοιων μοντέλων στο κοινό πριν εξεταστεί σωστά η δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία της κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους κλάδους.

Η Anthropic, τα μοντέλα της οποίας έχουν προωθήσει την νεοφυή επιχείρηση μπροστά από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, ήταν η πρώτη ομάδα τεχνητής νοημοσύνης που επλήγη από απαγόρευση του Λευκού Οίκου, αφού προκάλεσε ανησυχίες ότι η τεχνολογία της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο.

Η OpenAI έχει επίσης αντιμετωπίσει περιορισμούς στο νέο της μοντέλο, GPT-5.6. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από την ομάδα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο να περιορίσει αρχικά την πρόσβαση σε περίπου δύο δωδεκάδες εγκεκριμένους από την κυβέρνηση συνεργάτες.

Μια ευρύτερη κυκλοφορία του GPT-5.6 θα μπορούσε να γίνει ήδη από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή των FT.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συζήτησαν τη δημιουργία ενός συστήματος «αξιόπιστου εταίρου» για πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, βάσει του οποίου στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στα πιο σύγχρονα εργαλεία.