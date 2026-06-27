Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών

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Μια σημαντική αλλαγή φαίνεται να διαμορφώνεται στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την Anthropic δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στα πιο προηγμένα μοντέλα AI της εταιρείας. Εφόσον οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, το Fable 5 ενδέχεται να επιστρέψει στη διάθεση των χρηστών ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Προς άρση των περιορισμών για το Fable 5 της Anthropic

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στο να επιτρέψει στην Anthropic να αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5.

Οι συνομιλίες μεταξύ της εταιρείας και των αμερικανικών αρχών συνεχίζονται, ενώ πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων εκτιμούν ότι η τελική απόφαση μπορεί να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Anthropic έχουν σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες.

Η αιφνιδιαστική διακοπή πρόσβασης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, η Anthropic διέκοψε αιφνιδιαστικά την πρόσβαση στα δύο πιο εξελιγμένα μοντέλα της, το Mythos 5 και το Fable 5, για όλους τους χρήστες.

Η απόφαση συνδέθηκε με ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια και την πιθανότητα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιηθούν από χώρες ή οργανισμούς που βρίσκονται υπό περιορισμούς των ΗΠΑ.

Μερική χαλάρωση των μέτρων

Ήδη από την Παρασκευή, η Anthropic ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τη διάθεση του Claude Mythos 5 σε έναν περιορισμένο αριθμό «έμπιστων» οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέποντας εν μέρει την προηγούμενη απόφαση αναστολής.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον υιοθετεί πλέον μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, επιτρέποντας την πρόσβαση σε επιλεγμένους φορείς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Γιατί το Fable 5 θεωρείται κρίσιμο

Παρότι τα Fable 5 και Mythos 5 βασίζονται στον ίδιο τεχνολογικό πυρήνα τεχνητής νοημοσύνης, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Το Fable 5 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και σε επιχειρήσεις για καθημερινές εφαρμογές, ενώ το Mythos απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις, με διαφορετικό πλαίσιο ασφαλείας και λιγότερους περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες.

Εφόσον εγκριθεί η πλήρης επαναφορά του Fable 5, η Anthropic θα μπορέσει να επανέλθει δυναμικά στον ανταγωνισμό της αγοράς γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο όπου οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.