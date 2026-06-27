 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Tεχνητή νοημοσύνη 27.06.2026, 17:19
Σχολιάστε
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια σημαντική αλλαγή φαίνεται να διαμορφώνεται στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την Anthropic δείχνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στα πιο προηγμένα μοντέλα AI της εταιρείας. Εφόσον οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν θετικά, το Fable 5 ενδέχεται να επιστρέψει στη διάθεση των χρηστών ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Προς άρση των περιορισμών για το Fable 5 της Anthropic

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στο να επιτρέψει στην Anthropic να αποκαταστήσει πλήρως την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5.

Οι συνομιλίες μεταξύ της εταιρείας και των αμερικανικών αρχών συνεχίζονται, ενώ πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων εκτιμούν ότι η τελική απόφαση μπορεί να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Anthropic έχουν σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες.

Η αιφνιδιαστική διακοπή πρόσβασης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, η Anthropic διέκοψε αιφνιδιαστικά την πρόσβαση στα δύο πιο εξελιγμένα μοντέλα της, το Mythos 5 και το Fable 5, για όλους τους χρήστες.

Η απόφαση συνδέθηκε με ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια και την πιθανότητα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αξιοποιηθούν από χώρες ή οργανισμούς που βρίσκονται υπό περιορισμούς των ΗΠΑ.

Μερική χαλάρωση των μέτρων

Ήδη από την Παρασκευή, η Anthropic ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τη διάθεση του Claude Mythos 5 σε έναν περιορισμένο αριθμό «έμπιστων» οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατρέποντας εν μέρει την προηγούμενη απόφαση αναστολής.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον υιοθετεί πλέον μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, επιτρέποντας την πρόσβαση σε επιλεγμένους φορείς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Γιατί το Fable 5 θεωρείται κρίσιμο

Παρότι τα Fable 5 και Mythos 5 βασίζονται στον ίδιο τεχνολογικό πυρήνα τεχνητής νοημοσύνης, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Το Fable 5 έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό και σε επιχειρήσεις για καθημερινές εφαρμογές, ενώ το Mythos απευθύνεται σε πιο εξειδικευμένες χρήσεις, με διαφορετικό πλαίσιο ασφαλείας και λιγότερους περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες.

Εφόσον εγκριθεί η πλήρης επαναφορά του Fable 5, η Anthropic θα μπορέσει να επανέλθει δυναμικά στον ανταγωνισμό της αγοράς γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο όπου οι κυβερνήσεις επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης
ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ
Business

ElvalHalcor: Το επενδυτικό πλάνο πίσω από την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ
Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works
English Edition

Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works
Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν
Economy

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή πλαφόν
Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη
Business

Η μεγάλη αναδιοργάνωση της Kraft Heinz

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Αttica Stores: Τι φέρνει η IPO – Η επόμενη μέρα και οι επενδύσεις
Business

Attica: Η υπερκάλυψη της IPO και η επόμενη μέρα

Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την Attica μετά την IPO – Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών και ο νέος κύκλος ανάπτυξης

Γιώργος Μανέττας
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια…
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από 5 δισ. οι αυξήσεις κεφαλαίου το 2026, υπάρχει και συνέχεια

Τα κεφάλαια κατευθύνονται πλέον σε επενδύσεις, υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη και το Χρηματιστήριο Αθηνών εξελίσσεται σε μηχανή άντλησης ρευστότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fed of Atlanta: Η ανησυχία για την επιλογή του νέου προέδρου της
World

Μίνι θρίλερ για την επιλογή προέδρου της Fed Ατλάντας

Η διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου της Fed της Ατλάντας παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση Τραμπ

Τζούλη Καλημέρη
Επενδύσεις: Πώς επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές αναταραχές
Economy

Οι γεωπολιτικές κρίσεις ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΤτΕ, οι γεωπολιτικοί κλυδωνισμοί και η συνεπαγόμενη αβεβαιότητα συνιστούν κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κρασί: Ο δρόμος από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές – Το στοίχημα
AGRO

Το στοίχημα του ελληνικού κρασιού – Από το αμπέλι στις διεθνείς αγορές

Τι αναφέρει στον ΟΤ ο νέος πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Σκούτας - Με ισχυρή ταυτότητα το ελληνικό κρασί - Οι ευκαιρίες και η ανάγκη για εθνικό σχέδιο

Ανθή Γεωργίου
Μισθοί: Πόσο απέχει η Ελλάδα από τα επίπεδα του 2009;
Economy

Πόσο απέχει η Ελλάδα από τους μισθούς του 2009;

Σε όρους αγοραστικής δύναμης (οι μισθοί εν πολλοίς), η Ελλάδα εμφανίζει πλέον σημαντική υστέρηση έναντι των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Γιάννης Αγουρίδης
Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ
Partners

Η άνοδος και η πτώση της ηγεμονίας των ΗΠΑ

Την παραμονή των 250ών γενεθλίων της, η Αμερική και η παγκόσμια τάξη που δημιούργησε βρίσκονται σε κρίση

Martin Wolf
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
SK Hynix: Ο γίγαντας μικροτσίπ της Νότιας Κορέας έτοιμος για τον Nasdaq – «Κυνήγι» 29 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο γίγαντας μικροτσίπ της Ν. Κορέας οδεύει στον Nasdaq - Το κυνήγι των 29 δισ.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροτσίπ στον κόσμο, η SK Hynix, επιδιώκει να επεκτείνει την αγορά του στους επενδυτές των ΗΠΑ

Pax Silica: Η Ελλάδα στη διεθνή αμερικανική πρωτοβουλία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα στην Pax Silica – Τι φιλοδοξεί

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ για ΤΝ, ημιαγωγούς και κρίσιμα ορυκτά

Oracle: 21.000 απολύσεις λόγω στροφής στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

«Έχασε» 21.000 εργαζόμενους η Oracle στη στροφή της ΑΙ

Οι περικοπές αντιστοιχούν σε περίπου 13% του προσωπικού της Oracle

Nvidia: Ο νέος σχεδιασμός του κέντρου δεδομένων της θα λύσει το πρόβλημα νερού της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η απάντηση της Nvidia στην υπερκατανάλωση νερού των data centers

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι νεότεροι διακομιστές ΑΙ της θα χρησιμοποιούν εξ ολοκλήρου υγρή ψύξη, που εξαλείφει την ανάγκη για ανεμιστήρες ψύξης αέρα που βασίζονται στο νερό.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» - Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Γιάννης Αγουρίδης
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»
Economy

Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα: «The Next Gen Audit: Innovation, Quality, and AI»

Latest News
ΔΕΗ: Το μεγάλο στοίχημα των data centers και η νέα εποχή της Δυτικής Μακεδονίας
Business

Η ΔΕΗ επενδύει στα data centers και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης

Η ΔΕΗ επενδύει δυναμικά στα data centers, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε έναν από τους σημαντικότερους ψηφιακούς και ενεργειακούς κόμβους της Ευρώπης

ElvalHalcor: Ποιες επενδύσεις θα χρηματοδοτήσει με την ΑΜΚ
Business

ElvalHalcor: Το επενδυτικό πλάνο πίσω από την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ElvalHalcor για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει συγκληθεί για τις 9 Ιουλίου

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί
Economy

Πότε πληρώνεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το έκτακτο επίδομα παιδιού

Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works
English Edition

Athens Metro Line 3 Night Closures Begin for Rail Works

Passengers using Athens’ Metro Line 3 will face evening service changes from June 28 as stations close earlier for rail replacement works, with alternative bus services introduced to cover affected routes

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή συνεχίζεται το πλαφόν
Economy

Θεοδωρικάκος στον ΟΤ: Συμφωνία για μειώσεις τιμών ή πλαφόν

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το πλαφόν στα καύσιμα θα αρθεί, διαχωρίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη αγορά από το μέτωπο των τροφίμων

Αθανασία Ακρίβου
Kraft Heinz: Νέα παγκόσμια δομή με τρεις γεωγραφικές περιφέρειες για ταχύτερη ανάπτυξη
Business

Η μεγάλη αναδιοργάνωση της Kraft Heinz

Η Kraft Heinz στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της

ΑΙ: Πώς δοκιμάζει τους εργαζομένους της γενιάς των boomers
Τεχνολογία

AI ή συνταξιοδότηση; Το δίλημμα των boomers

H AΙ φαίνεται ότι δεν αλλάζει μόνον τα εργαλεία εργασίας αλλά και τη δομή της ίδιας της αγοράς εργασίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια
Business

Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια

Καθοριστική η συμβολή των Επιμελητηρίων για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, σημειώνει ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός

Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

Από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 1.191.311.337,31 ευρώ σε 1.740.042 δικαιούχους

Γαλλία: Πώς τα σούπερ μάρκετ απέτρεψαν νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια
Τρόφιμα – ποτά

Γαλλία: Πώς οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία «φρενάρουν» τις ανατιμήσεις

Τα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία αποδεικνύουν ότι οι διαπραγματεύσεις με την βιομηχανία αποτελούν βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Συμμαχία με την Amazon για νέα υπηρεσία retail advertising στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Business

Η Asda φέρνει τη δύναμη της Amazon στις online αγορές

H Asda ενώνει τις δυνάμεις της με την Amazon, λανσάροντας μια νέα υπηρεσία retail advertising που φιλοδοξεί να βελτιώσει την εμπειρία των online αγορών

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Ο καύσωνας είναι η νέα πραγματικότητα – Πώς αλλάζει τα χαρτοφυλάκια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πώς ο καύσωνας στην Ευρώπη αλλάζει τα χαρτοφυλάκια

Οι ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές καθώς ο καύσωνας γίνεται κανόνας στην Ευρώπη

Παραγωγικότητα: Ποια είναι η συμβολή των εργαλείων ΑΙ
Economy

Σύμμαχος της παραγωγικότητας η ΑΙ; [γράφημα]

Τι πιστεύουν οι εργοδότες στην Ελλάδα για την συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της παραγωγικότητας

Μαρία Σιδέρη
Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση
World

Fed: Οι οικονομολόγοι αναθεωρούν τις προβλέψεις για πληθωρισμό και απασχόληση

«Σβήνουν» μέχρι το 2027 τα σενάρια για μείωση των επιτοκίων

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Μπρα ντε φερ για τα μέτρα της ΔΕΘ»

Οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του «Πακέτου»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies