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Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Τουρισμός 01.07.2026, 07:00
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Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Με ιστορικά υψηλά έσοδα, ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα έκλεισε το 2025 για τον Όμιλο Ξενοδοχεία Ηλέκτρα, ο οποίος εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει ακόμη μία χρονιά ανάπτυξης, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του έτους κινήθηκε καλύτερα από τον προϋπολογισμό, ενώ οι κρατήσεις διατηρούν ισχυρή δυναμική και οι μέσες τιμές δωματίων παραμένουν στα υψηλά επίπεδα του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση ότι ακόμη και μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ειδικά το ξενοδοχείο του ομίλου στη Ρόδο που είναι εποχικής λειτουργίας δεν επηρεάστηκε ουσιαστικά.

Οι ακυρώσεις από συγκεκριμένες αγορές παρέμειναν περιορισμένες, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα του διμήνου Απριλίου – Μαΐου ήταν καλύτερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και εντός των στόχων της διοίκησης.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, για το ξενοδοχείο της Ρόδου προβλέπει ότι τα έσοδα του 2026 θα διαμορφωθούν περίπου στα 13,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 6% σε σχέση με το 2025, καθώς οι συμβάσεις με τους τουριστικούς οργανισμούς και ο ρυθμός των κρατήσεων δημιουργούν ισχυρή βάση για την εξέλιξη της χρονιάς.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της ανοδικής πορείας του ομίλου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 73,32 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,3% έναντι των 70,98 εκατ. ευρώ του 2024.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από τα έσοδα δωματίων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 53,07 εκατ. ευρώ, έναντι 51,20 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ οι πωλήσεις των επισιτιστικών τμημάτων ανήλθαν στα 19,28 εκατ. ευρώ, από 18,97 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 967 χιλ. ευρώ, από 809 χιλ. ευρώ.

Οι επενδύσεις για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 14,07 εκατ. ευρώ, έναντι 18,68 εκατ. ευρώ το 2024. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην απουσία των σημαντικών έκτακτων κερδών από πωλήσεις παγίων που είχαν ενισχύσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και όχι σε επιδείνωση της λειτουργικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο όμιλος επιτάχυνε το επενδυτικό του πρόγραμμα. Οι επενδύσεις σε πάγια ξεπέρασαν τα 8,98 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε στα 52,04 εκατ. ευρώ, από 46,09 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 51,28 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν περίπου στα 22 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρές, φθάνοντας τα 16,2 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Ο Όμιλος Ηλέκτρα διαχειρίζεται σήμερα πέντε ξενοδοχειακές μονάδες – τρεις στην Αθήνα, μία στη Θεσσαλονίκη και μία εποχικής λειτουργίας στη Ρόδο – συνολικής δυναμικότητας περίπου 930 δωματίων. Τα τέσσερα ξενοδοχεία είναι κατηγορίας πέντε αστέρων και ένα τεσσάρων αστέρων. Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά διατήρησης των εξαιρετικών επιδόσεων του 2024, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στα ξενοδοχεία πόλης, καθώς η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να επωφελούνται από τη συνεχιζόμενη άνοδο του τουρισμού και των ταξιδιών city break.

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