 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

AGRO 02.07.2026, 13:34
Σχολιάστε
ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ενισχυμένο ρόλο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ένα δίκαιο και προβλέψιμο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες, καθώς και μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων για τη διασφάλιση της ανανέωσης των γενεών ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η οποία ενέκρινε ομόφωνα τη θέση της για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των αγροτικών πολιτικών και είναι οι πλέον κατάλληλες να ανταποκριθούν στις εξαιρετικά ποικίλες εδαφικές ανάγκες και προκλήσεις.

Η ΕτΠ ζητά σαφέστερο ορισμό της έννοιας του «ενεργού αγρότη» και την εφαρμογή αναδιανεμητικών ενισχύσεων

Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση, με επικεφαλής τον πρόεδρο της επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» (NAT) της ΕτΠ, Piotr Całbecki (PL/EPP), περιφερειάρχη της περιοχής Kujawsko-Pomorskie, ζητά την επίσημη και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διακυβέρνηση των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (NRPPs). Οι περιφέρειες και οι πόλεις προτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις ρυθμίσεις εταιρικής σχέσης, να βελτιώσει τη διαβούλευση με τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και να αναπτύξει εκτιμήσεις εδαφικού αντικτύπου.

Σαφέστερος ορισμός του «ενεργού αγρότη»

Η γνωμοδότηση επιβεβαιώνει επίσης τη σημασία της διατήρησης ενός ισχυρού και δίκαιου δικτύου ασφαλείας για τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ. Χαιρετίζει την προτεινόμενη φθίνουσα εισοδηματική στήριξη βάσει έκτασης, η οποία μειώνει τις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο όσο αυξάνεται το μέγεθος της εκμετάλλευσης.

Η ΕτΠ ζητά σαφέστερο ορισμό της έννοιας του «ενεργού αγρότη» και την εφαρμογή αναδιανεμητικών ενισχύσεων, σε συμφωνία με το προσχέδιο έκθεσης για την ΚΑΠ μετά το 2027 του Nobert Lins (DE/EPP), μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα αιτήματα αυτά, όπως αναφέρεται, θα βοηθήσουν στη μείωση των ανισοτήτων και θα στηρίξουν τους νέους αγρότες, τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τις εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες τονίζουν την ανάγκη να προληφθούν οι υπερβολικές ανισότητες στα επίπεδα στήριξης μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, προειδοποιώντας ότι τέτοιες διαφορές θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να εισαχθεί μεγαλύτερη ευελιξία ώστε η στήριξη να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγροτών που προκύπτουν από τις καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι περιφέρειες προειδοποιούν επιπλέον για τις υπερβολικές απαιτήσεις εθνικής συγχρηματοδότησης για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, οι οποίες θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, ιδίως σε οικονομικά περιορισμένα κράτη μέλη, και τάσσονται υπέρ μιας ισορροπημένης προσέγγισης όσον αφορά την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ.

Αν και χαιρετίζουν τα μέτρα για τη βελτίωση της ευημερίας και της επαγγελματικής ασφάλειας των αγροτών, οι τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι τάσσονται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου πλαισίου κοινωνικής αιρεσιμότητας και της ισχυρότερης προστασίας των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

Ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Μια δεύτερη γνωμοδότηση αφιερωμένη στην ανανέωση των γενεών στη γεωργία, με επικεφαλής τον Emiliano García-Page Sánchez (ES/PES), πρόεδρο της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Κοινότητας της Καστίλης-Λα Μάντσα, ζητά μια σταθερή και δεσμευτική οικονομική δέσμευση για τους νέους αγρότες, με έμφαση στους νεοεισερχόμενους, τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις και τα βιώσιμα γεωργικά μοντέλα. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ τονίζει, ωστόσο, ότι η ανανέωση των γενεών δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της οικονομικής στήριξης.

Απαιτεί επενδύσεις όχι μόνο σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και στη φροντίδα των παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη, την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, τη στέγαση, την ψηφιακή συνδεσιμότητα και την κινητικότητα.

Ως εκ τούτου, η ΕτΠ ζητά μια εδαφική προσέγγιση που θα ενδυναμώνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες λύσεις, να διευκολύνουν την πρόσβαση στη γη, τη χρηματοδότηση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, και να στηρίζουν τους νέους αγρότες, τις γυναίκες και τους νεοεισερχόμενους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς
ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Euronext Athens: Αρχίζει ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή Αγοράς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext Athens: Ξεκινά ο διαχωρισμός του Διαχειριστή Αγοράς

Η αναδιάρθρωση εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου ενοποίησης της Euronext

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα
Business

Τι φρενάρει την παραγωγικότητα - Το μήνυμα Κάτσου, Βερέμη

Οι δύο επιχειρηματίες μιλούν για το μεγάλο έλλειμμα της ελληνικής οικονομίας: μικρές επιχειρήσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αργή υιοθέτηση τεχνολογίας

Γιώργος Μανέττας
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στα 114,57 δισ. οι οφειλές – Ποιοι χρωστούν τα περισσότερα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εφορία: Ποιοι και πόσα χρωστάνε - Γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 3,7 δισ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο - Τι αποκαλύπτει η ακτινογραφία των οφειλών

Ανδρομάχη Παύλου
Ιαπωνία: Η σιωπή του «Mr Yen» [γράφημα]
Συνάλλαγμα

Η σιωπή του «Mr Yen» και η αγωνία των traders [γράφημα]

Οι traders προσπαθούν να ερμηνεύσουν αν η σιωπή του «Κύριου Γιεν» προμηνύει παρέμβαση

Τζούλη Καλημέρη
Ίλον Μασκ: Η πόλη που έχτισε στην άμμο του Τέξας
Τεχνολογία

Η νέα πόλη που ο Μασκ χτίζει στην άμμο του Τέξας

Μια νέα πόλη για τους εργαζόμενους της SpaceX δημιουργεί ο Ίλον Μασκ στο Τέξας

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από AGRO
ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι ενισχύσεις αφορούν ποσότητες γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή τυριών και γιαούρτης

Κρασί: Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα φέρνουν ανακατατάξεις στην ασιατική αγορα
AGRO

Ανακατατάξεις στην αγορά κρασιού - Αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα

Οι Κινέζοι αγοραστές δεν περιμένουν τους παραγωγούς κρασιού, σε αντίθεση με άλλες ασιατικές αγορές, όπως η Ταϊλάνδη ή η Ινδία

ΕΕ: Πώς στηρίζει τις οργανώσεις αγροτών, από το χωράφι ως το ράφι
AGRO

Πώς στηρίζει η ΕΕ τις οργανώσεις αγροτών, από το χωράφι ως το ράφι

Περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο των φρούτων και λαχανικών της ΕΕ

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
Ελιά: Ερευνητικό έργο για έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση δύο ασθενειών
AGRO

Ερευνητικό έργο για έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση δύο ασθενειών της ελιάς

Το πρόγραμμα OliveShield για την ελιά υλοποιείται από την Ένωση Αγρινίου

ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Latest News
Ελληνική οικονομία: Ρυθμός ανάπτυξης 2% το α΄ τρίμηνο
Economy

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

Δυναμική καταγράφει η ελληνική οικονομία - Οι τρεις στηρίξεις για το ΑΕΠ - Το σχόλιο της τράπεζας Πειραιώς

ΚΑΠ: Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία
AGRO

Πώς θα επιτευχθεί η προσέλκυση νέων γενεών στη γεωργία

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν στη νέα ΚΑΠ, ένα δίκαιο σύστημα εισοδηματικής στήριξης για τους αγρότες

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός
World

Ελβετία: Επιβραδύνεται ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία επιβραδύνεται για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Εθνική υπόθεση η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως: Καταργείται η περικοπή συντάξεων χηρείας

Τι προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων
AGRO

Χατζηδάκης: Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων

H νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Πλαίσιο Computers: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Η Πλαίσιο Computers ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή
Business

Ελληνικός Χρυσός: Το έργο των Σκουριών στην τελική ευθεία προς παραγωγή

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα μεταλλεία Κασσάνδρας, δημιουργεί ήδη σημαντική αξία για την ελληνική οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών

Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ήπια ανοδικά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,29% στις 641 μονάδες

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers και τα υψηλότερα ποσά επιδότησης
Τουρισμός

Τουρισμός για Όλους: Ποιοι θα λάβουν τα vouchers - Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

Ενισχύσεις: Τα ποσά ανά τόνο γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Οι ενισχύσεις αφορούν ποσότητες γάλακτος που προορίζονται για την παραγωγή τυριών και γιαούρτης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies