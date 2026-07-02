Ιδιωτικά τζετ: Σε άνθηση χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τα crypto

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

H Flexjet, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών τζετ ,στον κόσμο αναπτύσει την ιδέα της μερικής ιδιοκτησίας στα ακριβά αεροσκάφη. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιοκτήτες αυξάνονται, αρκετοί απο αυτούς είναι εικοσάρηδες και υπάρχει η εξήγηση: Μια νεότερη γενιά ιδιοκτητών ιδιωτικών τζετ, δημιουργήθηκε απο τον πλούτο που προέρχεται απο την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, όπως λέει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αντριου Κόλινς.

Ο αριθμός των ατόμων με εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία είχε αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο τα τελευταία δύο χρόνια, ανέφερε ο ίδιος, εξηγωντας ότι αυτο οφείλεται στις ακμάζουσες αγορές και τις νέες πηγές εσόδων, όπως η τεχνολογία.

Η Flexjet επεκτείνεται, έχοντας παραγγείλει 50 νέα αεροσκάφη για να αυξήσει τον στόλο της σε 390 μέχρι το τέλος του έτους, και θα αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη αν καταφέρει να τα προμηθευτεί, σημειώνουν οι Financial Times.

Ο όμιλος ανήκει στον ιδρυτή του, Κεν Ρίτσι και σε ορισμένα μέλη της διοίκησης μέσω μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου, αλλά μεταξύ των επενδυτών του συγκαταλέγεται και ο επενδυτικός βραχίονας της LVMH, η L Catterton, η οποία ηγήθηκε ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 800 εκατ. δολαρίων πέρυσι.

Η Flexjet θα εγκαινιάσει τον Σεπτέμβριο έναν ειδικό τερματικό σταθμό ιδιωτικών αεροσκαφών στο Farnborough, ο οποίος θα αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση στην Ευρώπη αφιερωμένη σε έναν μόνο ιδιωτικό φορέα εκμετάλλευσης και τον μεγαλύτερο τερματικό σταθμό της εταιρείας παγκοσμίως.

Τα ελληνικά νησιά

Ενώ ορισμένες εταιρείες ναύλωσης τζετ έχουν προειδοποιήσει για τον αντίκτυπο της αύξησης του κόστους των καυσίμων τζετ στη ζήτηση των πελατών, ο Κόλινς δήλωσε ότι η ζήτηση δεν έχει υποστεί καμία μείωση. Τα κόστη, τα οποία έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, έχουν μετακυλιστεί στους πελάτες και [αυτό] δεν είχε «καμία επίδραση» στη ζήτηση.

Ένα φαινόμενο που παρατήρησε η εταιρεία ήταν η έκρηξη των ταξιδιών κατά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς οι προειδοποιήσεις για επικείμενη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών ώθησε τους ταξιδιώτες να πραγματοποιήσουν τα ταξίδια τους νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει, με τα ελληνικά νησιά και τη Νίκαια να αποδεικνύονται ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμοί.

«Ήταν περισσότερο ανεκδοτολογικό, αλλά αισθανθήκαμε ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ανθρώπους που έλεγαν ότι θέλουν να ταξιδέψουν τώρα επειδή… γινόταν πολύς λόγος για την εξάντληση των καυσίμων.»

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη μια νέα συνεργασία με τη Φόρμουλα 1, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς υψηλών στελεχών για τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, και θα προσφέρει εμπειρίες στους πελάτες της στους αγώνες, μεταξύ άλλων και στο Βρετανικό Γκραν Πρι που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο Σίλβερστοουν. Έχει ήδη συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τα γιοτ Ferretti και τον όμιλο LVMH.