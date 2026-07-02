Μπύρα: Μεγάλα κέρδη από μικρά κουτάκια

Μεγάλες προοπτικές σε ένα προϊόν μικρότερου μεγέθους βλέπουν οι κορυφαίες ζυθοποιίες των ΗΠΑ: την μπύρα «πόνυ» (pony beers), δηλαδή τα κουτιά και μπουκάλια μικρότερης χωρητικότητας.

Μεταξύ των εταιρειών που επενδύουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι η Sierra Nevada και η Constellation Brands, η οποία παράγει τις Modelo και Corona. Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη του κλάδου, οι πωλήσεις των μικρότερων συσκευασιών αυξάνονται σταθερά.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Η καλοκαιρινή περίοδος αποτελεί παραδοσιακά την κορύφωση της ζήτησης για μπύρα στις ΗΠΑ, ενώ η εβδομάδα της 4ης Ιουλίου καταγράφει πωλήσεις περίπου 37% υψηλότερες από τον ετήσιο μέσο όρο, σύμφωνα με το Beer Institute, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

«Είμαστε αισιόδοξοι για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι μπύρες πόνυ», δήλωσε στην εφημερίδα ο Κρεγκ Πέρσερ, διευθύνων σύμβουλος της National Beer Wholesalers Association, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 3.000 διανομείς μπύρας και ποτών. Όπως σημείωσε, οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να σκεφτούν ιδιαίτερα την αγορά μιας συσκευασίας των 12 ουγγιών (περίπου 355 ml), όμως τα ακόμη μικρότερα μεγέθη καλύπτουν μια διαφορετική ανάγκη.

Η Sierra Nevada, η οποία λάνσαρε την Pils σε μικρό κουτάκι το περασμένο φθινόπωρο, διαπίστωσε γρήγορα ότι το νέο προϊόν σημείωσε ισχυρές πωλήσεις. Αρχικά η μπύρα κυκλοφόρησε σε συσκευασίες των οκτώ κουτιών, όμως η εταιρεία αποφάσισε πλέον να διαθέσει, σε επιλεγμένες αγορές, και συσκευασίες των 16.

Μπύρα με μέτρο

«Δεν είχαμε εκτιμήσει πλήρως πόσο θα απευθυνόταν αυτό το μέγεθος σε ανθρώπους που θέλουν να πίνουν με μέτρο», δήλωσε η επικεφαλής ανάπτυξης της Sierra Nevada, Έλι Πρέσλαρ. Όπως εξήγησε, πολλοί γονείς εξακολουθούν να θέλουν να απολαύσουν μια μπύρα το βράδυ, αλλά προτιμούν μια μικρότερη ποσότητα, καθώς συνεχίζουν να φροντίζουν τα παιδιά τους. «Το μικρό μέγεθος τους επιτρέπει να κάνουν ένα μικρό δώρο στον εαυτό τους χωρίς υπερβολές», ανέφερε.

Η ονομασία «πόνυ» χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τη Molson Coors, και χρησιμοποιείται γενικότερα για να περιγράψει κάτι μικρότερο από το συνηθισμένο. Στη βιομηχανία της μπύρας, ο όρος συναντάται τόσο στα μικρά κουτιά και μπουκάλια όσο και στα μικρότερα βαρελάκια. Ένα τυπικό keg χωρά περίπου 59 λίτρα μπύρας, ενώ το λεγόμενο pony keg έχει τη μισή χωρητικότητα. Τα μικρά μπουκάλια είναι επίσης γνωστά στις ΗΠΑ ως throw-downs ή grenades.

Η Coors θεωρείται η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε αλουμινένια κουτιά «πόνυ» στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ενώ τα μικρά μπουκάλια της Rolling Rock γνώρισαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1980.

Η αναβίωση του συγκεκριμένου μεγέθους συνδέεται με δύο ευρύτερες τάσεις: την προσπάθεια των καταναλωτών να περιορίσουν τόσο τις δαπάνες όσο και την κατανάλωση αλκοόλ. Οι μπύρες πόνυ έχουν χωρητικότητα περίπου 200 έως 270 ml, αισθητά μικρότερη από τα κλασικά κουτιά και μπουκάλια των 355 ή 473 ml. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στα αναψυκτικά, όπου οι μίνι συσκευασίες της Coca-Cola και της Pepsi γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Constellation Brands, Μπιλ Νιούλαντς, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατηγορία των μικρών μπυρών εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, αλλά πλέον σκοπεύει να επενδύσει ακόμη περισσότερο.

Οι μπύρες πόνυ θα ανέβουν και άλλο

«Θα δείτε περισσότερες επεκτάσεις σε αυτή την κατηγορία», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η αυξανόμενη χρήση των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους δημιουργεί μια νέα αγορά για μικρότερες μερίδες και πιο συγκρατημένη κατανάλωση. «Είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ευκαιρία για εμάς», είπε.

Ανάμεσα στους καταναλωτές που έχουν ήδη υιοθετήσει τη νέα τάση είναι και ο 32χρονος Οσβάλντο ντε λα Γκάρζα από την περιοχή της Τάμπα στη Φλόριντα. Δηλώνει φανατικός της Coronita, της μικρότερης εκδοχής της Corona, και διατηρεί πάντα το ψυγείο δίπλα στην πισίνα γεμάτο με τις μικρές φιάλες. «Είναι το ιδανικό μέγεθος. Τις παίρνω παντού, ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις», λέει, προσθέτοντας ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις κανονικές Corona. Όπως σημειώνει μάλιστα, η σύζυγός του τις βρίσκει και… χαριτωμένες.

Η ενίσχυση της ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για μια αγορά που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Bump Williams, οι αποστολές μπύρας στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 1,6% έως τον Απρίλιο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν και τα μικρότερα μεγέθη κερδίζουν συνεχώς έδαφος, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό της συνολικής αγοράς.

Ωστόσο, ολοένα περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην κατηγορία. Η Bud Light λάνσαρε φέτος ένα μίνι κουτί περιορισμένης έκδοσης σε συνεργασία με τον Post Malone, προβάλλοντας το πλεονέκτημα ότι η μπύρα παραμένει κρύα μέχρι την τελευταία γουλιά. Η Molson Coors καταγράφει σταθερή αύξηση στις πωλήσεις των Miller High Life Pony τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ η Constellation επεκτείνει πλέον τη στρατηγική της και στην Pacifico, μετά την επιτυχία των Coronitas και των Modelitos. Μόνο οι Coronitas ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια κιβώτια ετησίως.

Την αυξανόμενη δυναμική επιβεβαιώνει και ο Γκρεγκ ΜακΛίοντ, πρόεδρος της Pepin Distributing στη Φλόριντα, η οποία προμηθεύει περίπου 3.000 καταστήματα. Όπως αναφέρει, οι πωλήσεις των μικρών συσκευασιών αυξάνονται ταχύτερα από πολλές άλλες κατηγορίες. Στη ζεστή και υγρή Φλόριντα, εξηγεί, οι καταναλωτές προτιμούν τα μικρότερα μπουκάλια επειδή «προλαβαίνουν να τα πιουν όσο είναι ακόμη παγωμένα». Μάλιστα, θυμάται ότι τη δεκαετία του 1990 οι σχετικές προωθητικές ενέργειες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στην περιοχή της Ουάσινγκτον και, όπως λέει, σήμερα δείχνουν να επιστρέφουν δυναμικά.