BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές

Η κατάρρευση μιας από τις πιο εμβληματικές craft beer εταιρείες της Βρετανίας φαίνεται πως δεν ήταν το τέλος της ιστορίας.

Αντίθετα, για τον James Watt, τον αμφιλεγόμενο πρώην CEO και συνιδρυτή της BrewDog, ίσως αποτελεί την αρχή μιας δεύτερης πράξης — πιο προσωπικής, πιο φιλόδοξης και, όπως ο ίδιος ελπίζει, πιο δίκαιης απέναντι στους χιλιάδες μικροεπενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους.

Το νέο project «Second Best» του συνιδρυτή της BrewDog

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, ο Watt ετοιμάζεται να λανσάρει μια νέα εταιρεία μπύρας με την ονομασία «Second Best», επιχειρώντας να επιστρέψει δυναμικά στον χώρο που τον ανέδειξε.

Η νέα προσπάθεια θα επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή και διάθεση μπύρας σε κουτάκι, αποφεύγοντας το πολυδάπανο δίκτυο pubs που χαρακτήρισε την ανάπτυξη της BrewDog τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσει μετοχές της νέας εταιρείας στους λεγόμενους «Equity Punks», τους δεκάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές που είχαν στηρίξει τη BrewDog μέσω crowdfunding και τελικά βρέθηκαν χωρίς καμία αποζημίωση μετά την πώληση της εταιρείας.

«Νιώθω υποχρέωση απέναντι στους Equity Punk επενδυτές», λέει ο Watt στους Financial Times, προσθέτοντας: «Θέλω να προσπαθήσω να δημιουργήσω το μέλλον της μπύρας. Ελπίζω η δεύτερη εταιρεία μπύρας που θα χτίσω μαζί με την κοινότητα να είναι η καλύτερη».

Από το success story στην κατάρρευση

Η BrewDog υπήρξε για χρόνια το απόλυτο success story της βρετανικής craft beer σκηνής. Ιδρύθηκε το 2007 κοντά στο Αμπερντίν και κατάφερε να εξελιχθεί σε μια εταιρεία αξίας άνω του 1 δισ. λιρών, με προϊόντα όπως η Punk IPA και η Elvis Juice να αποκτούν φανατικό κοινό διεθνώς.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εικόνα άλλαξε δραματικά. Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικές ζημιές, αυξημένο ανταγωνισμό και σοβαρές επιπτώσεις από την πανδημία, η οποία οδήγησε σε πολύμηνα κλεισίματα pubs. Παράλληλα, πρώην εργαζόμενοι κατήγγειλαν το τοξικό εργασιακό περιβάλλον, πλήττοντας σοβαρά τη δημόσια εικόνα της εταιρείας.

Το 2024 η BrewDog ανακοίνωσε την πέμπτη συνεχόμενη ετήσια ζημιά, ύψους 36,7 εκατ. λιρών, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, διακόπτοντας δραστηριότητες και πουλώντας περιουσιακά στοιχεία στη Σκωτία.

Η συμφωνία που άφησε τους επενδυτές με άδεια χέρια

Η οριστική πτώση ήρθε πριν από δύο μήνες, όταν τα brands, οι εγκαταστάσεις παραγωγής και μέρος των pubs της BrewDog εξαγοράστηκαν μέσω διαδικασίας διάσωσης από την αμερικανική Tilray Brands έναντι 33 εκατ. λιρών. Άμεσα έκλεισαν 38 pubs που δεν συμπεριλήφθηκαν στη συμφωνία, με αποτέλεσμα σχεδόν 500 απολύσεις.

Οι μεγαλύτεροι χαμένοι όμως ήταν οι μικροεπενδυτές. Πάνω από 75 εκατ. λίρες είχαν επενδυθεί από το κοινό στη BrewDog μεταξύ 2009 και 2021, όμως η συμφωνία διάσωσης δεν άφησε κανένα οικονομικό αντάλλαγμα για αυτούς.

Πολλοί θεωρούν πως η αρχή του τέλους είχε έρθει ήδη από το 2017, όταν η BrewDog πούλησε μερίδιο στην TSG Consumer Partners. Η συμφωνία εξασφάλισε προνομιακούς όρους για το private equity fund και απέφερε προσωπικά στον Watt περίπου 50 εκατ. λίρες, ενώ οι μικροεπενδυτές είδαν τη θέση τους να αποδυναμώνεται δραματικά.

Η προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, ο Watt θεωρεί ότι η παραχώρηση ιδρυτικών μετοχών στη νέα εταιρεία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνηση αποκατάστασης της σχέσης του με την κοινότητα που κάποτε στήριξε τη BrewDog φανατικά.

Η νέα εταιρεία δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία λανσαρίσματος, ενώ ο Watt χρηματοδοτεί μόνος του το εγχείρημα και βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών.

Παρά τις αντιδράσεις και τις σκιές που συνοδεύουν το όνομά του, ο James Watt φαίνεται αποφασισμένος να αποδείξει ότι η ιστορία της BrewDog — ή τουλάχιστον το πνεύμα της — δεν έχει τελειώσει οριστικά.Brew