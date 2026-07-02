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Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

Business 02.07.2026, 13:02
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Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
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Την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στην Προεδρία της Πανευρωπαϊκής Ένωσης βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων European Metals, κατά τη διάρκεια της Γενικής της Συνέλευσης την 1η Ιουλίου στα κεντρικά γραφεία της METLEN στο Μαρούσι.

Την αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση της European Metals τίμησαν με την παρουσία τους η Στελλίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η Aleksandra Kordecka, μέλος του Γραφείου του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Stéphane Séjourné, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών-μελών της European Metals, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του οργανισμού στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων.

Μυτιληναίος

Η θητεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου

Κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην Προεδρία της European Metals σημειώθηκε μια πολυδιάστατη μετατόπιση τόσο στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο όσο και στην ίδια την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη βιομηχανική πολιτική: κρίσιμα μέταλλα, κυκλική μεταλλουργία και ασφάλεια εφοδιασμού, βρίσκονται πλέον στον πυρήνα των συζητήσεων αναφορικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Ανακοινώνοντας την εκλογή της νέας Προέδρου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτέλεσαν μεγάλη τιμή και προνόμιο για εμένα να ηγηθώ της Πανευρωπαϊκής Ένωσης βιομηχανιών μη σιδηρούχων μετάλλων, στην προσπάθειά της να βελτιώσει το πλαίσιο πολιτικής για τον κλάδο μας. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υιοθέτηση της Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, του Σχεδίου Δράσης για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα, της Συμφωνίας για Καθαρή Βιομηχανία και πιο πρόσφατα της Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά να γίνει, ιδίως όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος, στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) και, κυρίως, στην κυκλικότητα στον κλάδο των μετάλλων. Αυτό περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση των πρωτοφανών ποσοτήτων σκραπ αλουμινίου και χαλκού που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως».

Μυτιληναίος

Η συμβολή της European Metals

Κατά την τετραετία αυτή, και ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, η European Metals συνέβαλε καθοριστικά ώστε τα μέταλλα να αναδειχθούν ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το μέλλον και η βιομηχανική ισχύς να αναγνωριστεί ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Προκλήσεις όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία, οι εξαγωγές scrap αλουμινίου εκτός Ευρώπης και η υπερβολική γραφειοκρατία εξακολουθούν να υφίστανται, με πολλές από αυτές να καθίστανται ακόμη πιο σύνθετες.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε την «ουσιαστική συμβολή» του κ. Μυτιληναίου και της European Metals «ώστε η φωνή της πραγματικής παραγωγής να ακουστεί πιο καθαρά στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων», σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής. «H Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικεί ισχυρό ρόλο στην Ευρώπη, αν δεν επενδύσει στη δική της βιομηχανική ισχύ. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα ως Ελλάδα: συμμετέχουμε στη νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική όχι μόνο ως χώρα με σημαντική γεωστρατηγική θέση, αλλά ως χώρα που ενισχύει τη βιομηχανία και την καινοτομία, στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις και μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών της Ευρώπης. Αυτός είναι ο πυρήνας της στρατηγικής που υπηρετούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Μυτιληναίος

Η κα. Σιαράπη υπογράμμισε από την πλευρά της: «Χρειαζόμαστε, ίσως περισσότερο από ποτέ, μια Ευρώπη που καινοτομεί, παράγει και εξάγει, με ανταγωνιστικούς όρους, αν θέλουμε να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τη δική μας συζήτηση σήμερα. Γιατί τα μέταλλα, και ειδικότερα οι κρίσιμες πρώτες ύλες, δεν είναι απλώς ένας σημαντικός κλάδος της οικονομίας. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται και άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι. Σε αυτό το πεδίο, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, με έργα που εντάσσονται σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και ενισχύουν την ευρωπαϊκή αυτονομία. Η METLEN αποτελεί σήμερα ένα ισχυρό παράδειγμα αυτής της δυνατότητας. Μια ελληνική βιομηχανία με ισχυρή διεθνή παρουσία, καθετοποιημένη παραγωγική βάση, εξαγωγικό προσανατολισμό και τεχνογνωσία σε κρίσιμους τομείς για το μέλλον της Ευρώπης».

Η Inge Hofkens, που διαδέχεται τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, είναι Επιχειρησιακή Διευθύντρια με ειδίκευση στην ανακύκλωση των μετάλλων στη γερμανική εταιρεία Aurubis.

Η νέα Πρόεδρος δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων στα μέλη της European Metals για την εμπιστοσύνη τους να ηγηθώ της Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Τους επόμενους μήνες θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τον κλάδο μας, μεταξύ άλλων και η Πράξη για την Κυκλική Οικονομία, η οποία πρέπει να αξιοποιήσει τις πολλαπλές ευκαιρίες για την ανακύκλωση, την επεξεργασία και τον εξευγενισμό μετάλλων στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενη στην έντονα αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας ως προς τις πρώτες ύλες. Πρόκειται για μια τεράστια δυνητική πηγή κρίσιμων πρώτων υλών, η οποία σήμερα παραμένει αναξιοποίητη. Καθώς η ζήτηση για κρίσιμες πρώτες ύλες αυξάνεται και η ανάγκη της Ευρώπης για ανθεκτικότητα καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, εάν δεν ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές δυνατότητες επεξεργασίας και τήξης, οι κρίσιμες πρώτες ύλες θα συνεχίσουν να κατευθύνονται προς ανταγωνιστικές οικονομίες, όπου και θα συσσωρεύεται όλο και περισσότερο η οικονομική αξία, η στρατηγική ανθεκτικότητα και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα που δημιουργούν. Χρειάζεται άμεση δράση για την αντιμετώπιση της απώλειας σκραπ χαλκού και άλλων στρατηγικών μετάλλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτεραιότητά μου θα είναι να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων διαθέτει το βέλτιστο δυνατό πλαίσιο πολιτικής ώστε να αναπτυχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστική στην Ευρώπη».

Η επόμενη ημέρα της European Metals απαιτεί τη μετάβαση από τις στρατηγικές διακηρύξεις σε εφαρμόσιμες πολιτικές, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για την κυκλική οικονομία των μετάλλων (Circular Metals).

Με την εκλογή της Inge Hofkens στην Προεδρία, η European Metals στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η ευρωπαϊκή αυτονομία, και ιδίως η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι υπό διαμόρφωση πολιτικές θα πρέπει να καλύψουν υφιστάμενα κενά και ασυμμετρίες, ενισχύοντας την Ευρώπη επενδυτικά, στρατηγικά και αναπτυξιακά.

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