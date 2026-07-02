Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen

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Ως το πλέον ώριμο επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας στον δυτικό κόσμο, χαρακτήρισε την ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου από τη Metlen, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της European Metals, όπου παρέδωσε τα ηνία της στην Inge Hofkens, και μιλώντας για τη σημασία της ευρωπαϊκής μεταλλουργίας, τόνισε την αναγκαιότητα για την Ευρώπη της επένδυσης της Metlen στην παραγωγή γαλλίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ζήτηση στο γάλλιο

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen τόνισε ότι το project για την παραγωγή γαλλίου αποτελεί σήμερα το πλέον ώριμο επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας στον δυτικό κόσμο και αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία περίπου σε έναν χρόνο.

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ζήτηση της κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης. Η μεγαλύτερη ζήτηση δεν προέρχεται από την Ευρώπη αλλά από Τρίτες Χώρες γεγονός που καταδεικνύει και το τεχνολογικό έλλειμμα της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ζήτηση για το παραγόμενο γάλλιο προέρχεται από την Ιαπωνία, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια η Νότια Κορέα, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση.

Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος το γάλλιο χρησιμοποιείται κυρίως σε προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως η βιομηχανία ημιαγωγών, τα ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας, οι τηλεπικοινωνίες και τα αμυντικά συστήματα, τομείς στους οποίους η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει περιορισμένη παραγωγική βάση.

Ο ίδιος μάλιστα προέτρεψε να παρακολουθήσουν την προαναφερόμενη τάση και στις πρώτες εμπορικές συμφωνίες που θα ανακοινώσει η Metlen. Θα είναι πλέον φανερό ότι οι κύριοι αγοραστές προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Metlen ξεκίνησε την επένδυση «για χάρη της Ευρώπης», ωστόσο είναι πολύ πιθανό να μη διαθέτει τελικά ευρωπαίους πελάτες για σημαντικό μέρος της παραγωγής της.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη στήριξη στις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα ώστε η Ε.Ε. να επισπεύσει τις στρατηγικές επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες, χωρίς εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα αλλά θεσπίζοντας ένα ταχύτερο και πιο προβλέψιμο πλαίσιο αδειοδότησης και χρηματοδότησης.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα κρίσιμων πρώτων υλών, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται λόγω της στρατηγικής σημασίας τους και όχι αποκλειστικά επειδή συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen επέστησε την προσοχή στις επικείμενες αποφάσεις για τα όρια αναφοράς του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), τονίζοντας ότι οι σχετικοί κανόνες πρέπει να ενισχύουν –και όχι να αποδυναμώνουν– την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Ο πόλεμος για το scrap αλουμινίου

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε και για τις προοπτικές της προηγμένης μεταλλουργίας και της κυκλικής οικονομίας. Σημείωσε δε, ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντικά αποθέματα πολύτιμων πρώτων υλών σε βιομηχανικά κατάλοιπα, σκωρίες, τέλματα και προϊόντα που έκλεισαν τον κύκλο ζωής τους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση αυτών των υλικών προϋποθέτει προηγμένη μεταλλουργική δραστηριότητα και όχι μία απλή ανακύκλωση. Με αυτήν τη δραστηριότητα η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να μειώσει την εξάρτηση της από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επικαλέστηκε το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι οποίες επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές πρωτόχυτου αλουμινίου, ενώ δεν επιβάλλουν αντίστοιχη επιβάρυνση στις εισαγωγές scrap

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε την ανάγκη ώστε το scrap μετάλλων να αντιμετωπιστεί ως στρατηγική πρώτη ύλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για να τεκμηροώσει τη θέση του έκανε γνωστή την εμπειρία της Metlen η οποία διαθέτει μονάδα δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου δυναμικότητας περίπου 50.000 τόνων ετησίως. Όπως είπε η εταιρεία διαπιστώνει ήδη έντονη έλλειψη διαθέσιμου scrap στην ευρωπαϊκή αγορά.

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι σήμερα είναι πιθανόν ευκολότερο να προμηθευτεί κανείς πρωτόχυτο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας παρά επαρκείς ποσότητες scrap, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλώσιμων μετάλλων κατευθύνεται προς την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επικαλέστηκε το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι οποίες επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές πρωτόχυτου αλουμινίου, ενώ δεν επιβάλλουν αντίστοιχη επιβάρυνση στις εισαγωγές scrap.

Η πρόταση της Κομισιόν

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen επικαλούμενος πληροφορίες της European Metals υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή τέλους στις εξαγωγές scrap αλουμινίου. Όπως ανέφερε, μέχρι πριν από περίπου μία εβδομάδα ο σχεδιασμός προέβλεπε φόρο εξαγωγής 30% για το scrap αλουμινίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όπως είπε, η πρόταση φαίνεται να μεταβάλλεται προς 15%, κυρίως ύστερα από πιέσεις γερμανικών επιχειρήσεων εμπορίας scrap. Ο ίδιος χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική, εκτιμώντας ότι ένα τόσο χαμηλό ποσοστό δεν θα είναι αρκετό για να συγκρατήσει τις εξαγωγές στρατηγικών δευτερογενών πρώτων υλών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίεση από τα ΗΑΕ

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να επιβάλουν πλήρη απαγόρευση εξαγωγών scrap αλουμινίου, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή αναμένεται να εντείνει τον διεθνή ανταγωνισμό για την εξασφάλιση ανακυκλώσιμων μετάλλων. Όπως εξήγησε, χώρες όπως η Ινδία, που προμηθεύονται σημαντικές ποσότητες scrap από τον Κόλπο, θα στραφούν πλέον περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στις διαθέσιμες ποσότητες.