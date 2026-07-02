 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(15) "Metals Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Βιομηχανία 02.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ως το πλέον ώριμο επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας στον δυτικό κόσμο, χαρακτήρισε την ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου από τη Metlen, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της European Metals, όπου παρέδωσε τα ηνία της στην Inge Hofkens, και μιλώντας για τη σημασία της ευρωπαϊκής μεταλλουργίας, τόνισε την αναγκαιότητα για την Ευρώπη της επένδυσης της Metlen στην παραγωγή γαλλίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ζήτηση στο γάλλιο

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen τόνισε ότι το project για την παραγωγή γαλλίου αποτελεί σήμερα το πλέον ώριμο επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας στον δυτικό κόσμο και αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία περίπου σε έναν χρόνο.

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ζήτηση της κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης. Η μεγαλύτερη ζήτηση δεν προέρχεται από την Ευρώπη αλλά από Τρίτες Χώρες γεγονός που καταδεικνύει και το τεχνολογικό έλλειμμα της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ζήτηση για το παραγόμενο γάλλιο προέρχεται από την Ιαπωνία, ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στη συνέχεια η Νότια Κορέα, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος το γάλλιο χρησιμοποιείται κυρίως σε προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές, όπως η βιομηχανία ημιαγωγών, τα ηλεκτρονικά υψηλής τεχνολογίας, οι τηλεπικοινωνίες και τα αμυντικά συστήματα, τομείς στους οποίους η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει περιορισμένη παραγωγική βάση.

Ο ίδιος μάλιστα προέτρεψε να παρακολουθήσουν την προαναφερόμενη τάση και στις πρώτες εμπορικές συμφωνίες που θα ανακοινώσει η Metlen. Θα είναι πλέον φανερό ότι οι κύριοι αγοραστές προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Metlen ξεκίνησε την επένδυση «για χάρη της Ευρώπης», ωστόσο είναι πολύ πιθανό να μη διαθέτει τελικά ευρωπαίους πελάτες για σημαντικό μέρος της παραγωγής της.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη στήριξη στις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα ώστε η Ε.Ε. να επισπεύσει τις στρατηγικές επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες, χωρίς εκπτώσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα αλλά θεσπίζοντας ένα ταχύτερο και πιο προβλέψιμο πλαίσιο αδειοδότησης και χρηματοδότησης.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία  ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα κρίσιμων πρώτων υλών, επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να στηρίζονται λόγω της στρατηγικής σημασίας τους και όχι αποκλειστικά επειδή συνδέονται με την πράσινη μετάβαση.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen επέστησε την προσοχή στις επικείμενες αποφάσεις για τα όρια αναφοράς του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), τονίζοντας ότι οι σχετικοί κανόνες πρέπει να ενισχύουν –και όχι να αποδυναμώνουν– την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών στην Ευρώπη.

Ο πόλεμος για το scrap αλουμινίου

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη διάρκεια της ομιλίας του μίλησε και για τις προοπτικές της προηγμένης μεταλλουργίας και της κυκλικής οικονομίας. Σημείωσε δε, ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντικά αποθέματα πολύτιμων πρώτων υλών σε βιομηχανικά κατάλοιπα, σκωρίες, τέλματα και προϊόντα που έκλεισαν τον κύκλο ζωής τους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση αυτών των υλικών προϋποθέτει προηγμένη μεταλλουργική δραστηριότητα και όχι μία απλή ανακύκλωση. Με αυτήν τη δραστηριότητα η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και να μειώσει την εξάρτηση της από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επικαλέστηκε το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι οποίες επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές πρωτόχυτου αλουμινίου, ενώ δεν επιβάλλουν αντίστοιχη επιβάρυνση στις εισαγωγές scrap

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε την ανάγκη ώστε το scrap μετάλλων να αντιμετωπιστεί ως στρατηγική πρώτη ύλη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Για να τεκμηροώσει τη θέση του έκανε γνωστή την εμπειρία της Metlen η οποία διαθέτει μονάδα δευτερογενούς παραγωγής αλουμινίου δυναμικότητας περίπου 50.000 τόνων ετησίως. Όπως είπε η εταιρεία διαπιστώνει ήδη έντονη έλλειψη διαθέσιμου scrap στην ευρωπαϊκή αγορά.

Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι σήμερα είναι πιθανόν ευκολότερο να προμηθευτεί κανείς πρωτόχυτο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας παρά επαρκείς ποσότητες scrap, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος των ανακυκλώσιμων μετάλλων κατευθύνεται προς την Κίνα, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μάλιστα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επικαλέστηκε το παράδειγμα των ΗΠΑ, οι οποίες επιβάλλουν δασμό 50% στις εισαγωγές πρωτόχυτου αλουμινίου, ενώ δεν επιβάλλουν αντίστοιχη επιβάρυνση στις εισαγωγές scrap.

Η πρόταση της Κομισιόν

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen επικαλούμενος πληροφορίες της European Metals υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την επιβολή τέλους στις εξαγωγές scrap αλουμινίου. Όπως ανέφερε, μέχρι πριν από περίπου μία εβδομάδα ο σχεδιασμός προέβλεπε φόρο εξαγωγής 30% για το scrap αλουμινίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, όπως είπε, η πρόταση φαίνεται να μεταβάλλεται προς 15%, κυρίως ύστερα από πιέσεις γερμανικών επιχειρήσεων εμπορίας scrap. Ο ίδιος χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη ιδιαίτερα αρνητική, εκτιμώντας ότι ένα τόσο χαμηλό ποσοστό δεν θα είναι αρκετό για να συγκρατήσει τις εξαγωγές στρατηγικών δευτερογενών πρώτων υλών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πίεση από τα ΗΑΕ

Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι πρόσφατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να επιβάλουν πλήρη απαγόρευση εξαγωγών scrap αλουμινίου, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή αναμένεται να εντείνει τον διεθνή ανταγωνισμό για την εξασφάλιση ανακυκλώσιμων μετάλλων. Όπως εξήγησε, χώρες όπως η Ινδία, που προμηθεύονται σημαντικές ποσότητες scrap από τον Κόλπο, θα στραφούν πλέον περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά, αυξάνοντας περαιτέρω τις πιέσεις στις διαθέσιμες ποσότητες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Y/KNOT INVEST: Επενδύει σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax – Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής
Business

Y/KNOT INVEST: Στρατηγική επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη
Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025
Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής;
Economy

Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής για την ελληνική οικονομία;

Το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στα δημόσια έσοδα και στις επενδύσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Γουόρς: Το ντεμπούτο που καθησύχασε τους κεντρικούς τραπεζίτες
World

Πώς ο Γουόρς της Fed «κατέκτησε» τη Σίντρα

Οι ιδιωτικές συνομιλίες του Γουόρς στο παρασκήνιο και τα φιλιά στον αέρα με την Λαγκάρντ

Τζούλη Καλημέρη
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Βιομηχανία
Y/KNOT INVEST: Επενδύει σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax – Το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής
Business

Y/KNOT INVEST: Στρατηγική επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κλιμακούμενης ανάπτυξης έγινε η επένδυση της Y/KNOT INVEST στο νέο δεξαμενόπλοιο - Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της συναλλαγής

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη

Ο κύκλος εργασιών της ΑΒΑΞ αυξήθηκε κατά 47% στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 121 εκατ. ευρώ - Πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με πέρυσι

Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals
Business

Μυτιληναίος: Αποχωρεί από την προεδρία της European Metals

Τα ορόσημα των δύο θητειών του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην προεδρία της European Metals

ΗΡΩΝ: Στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής
Business

Ο ΗΡΩΝ στηρίζει το Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής

Χορηγός ο ΗΡΩΝ στο Attica Roots Festival, τη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

OB Streem: Ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου Med Frιgo
Business

Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo

 Στην OB Streem ο Όμιλος Med Frιgo με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Business

ΔΕΗ: Με πέντε αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

Η ΔΕΗ προχωρά σε ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας, της ασφάλειας εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος των νησιών

Latest News
Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, πτώση για τον Nasdaq λόγω των μετοχών των chips
Markets

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, βουτιά για τον Nasdaq

Η Wall Street έκλεισε με μικτή εικόνα, καθώς ο Dow Jones σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ οι απώλειες στις μετοχές των ημιαγωγών οδήγησαν τον Nasdaq σε πτώση

ΕΕ: Δύσκολο να ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα εν μέσω καύσωνα
World

Δύσκολος ο εμπορικός πόλεμος ΕΕ - Κίνας εν μέσω καύσωνα

Οι πολίτες της ηπείρου σπεύδουν να αγοράσουν κινέζικα κλιματιστικά, ενώ οι αξιωματούχοι της ΕΕ επικρίνουν το Πεκίνο για την πλημμύρα των εξαγωγών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Η «υπόθεση με το σαλάμι» ανοίγει νέο μέτωπο μεταξύ της Wall Street και της Finra
World

Η «υπόθεση με το σαλάμι» ανοίγει μέτωπο μεταξύ Wall Street και Finra

Η πίεση της Wall Street για αλλαγές στους κανόνες έχει ενισχυθεί από τις πρόσφατες τεράστιες αποζημειώσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τραμπ: Τα 2,2 δισ. δολάρια που πυροδοτούν συζητήσεις για σύγκρουση συμφερόντων
World

Γιατί ο Τραμπ γράφει ιστορία για όλους τους λάθος λόγους – Τα δισ. που διχάζουν

Οι οικονομικές αποκαλύψεις για τον Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς τα έσοδά του κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρικής του θητείας δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο

Νατάσα Σινιώρη
EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία
World

«Πράσινο» φως της ΕΕ για τις εκταμιεύσεις απο το RFF σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία

Η ΕΕ ανοίγει το δρόμο για τις πληρωμές ποσών στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) σε τρία κράτη-μέλη

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Το κινεζικό Instagram ποντάρει σε άνδρες χρήστες ενόψει της μεγαλύτερης IPO των τελευταίων ετών
World

Το Instagram της Κίνας ετοιμάζεται για IPO μαμούθ

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu επιταχύνει τα σχέδια για εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιεν: Το νέο σχέδιο του Τόκιο – Η ενέδρα για τους κερδοσκόπους
Markets

Το Τόκιο «στήνει ενέδρα» στους κερδοσκόπους

Η Ιαπωνία υιοθετεί τακτικές αιφνιδιαστικής παρέμβασης εναντίον των σορτάκηδων του γιεν

Τζούλη Καλημέρη
EEAS: Γιατί η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία βρίσκεται σε κρίση – Οι δομικές αδυναμίες και οι εσωτερικές συγκρούσεις
World

Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης - Με το αβέβαιο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), που δημιουργήθηκε για να δώσει ενιαία φωνή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις

Νατάσα Σινιώρη
Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MEGA: Πολιτική αλλαγή έναντι σταθερότητας ζητά το 60%

Αντίπαλος πόλος της ΝΔ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και οι συσχετισμοί στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA

Ηνωμένα Έθνη: Νέα δημοσιονομική ρύθμιση αποτρέπει κρίση και «ξεπαγώνει» εκατομμύρια στον προϋπολογισμό
World

Tα Ηνωμένα Έθνη αλλάζουν κανόνα χρηματοδότησης για ΗΠΑ και Κίνα

Τα Ηνωμένα Έθνη απέφυγαν την άμεση οικονομική κατάρρευση μετά από αλλαγή κρίσιμου κανόνα επιστροφών που επιβάρυνε τον προϋπολογισμό τους

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ
Τουρισμός

DIMAND και Hilton ανακοίνωσαν το «Hilton Thessaloniki» στο ακίνητο της ΦΙΞ

DIMAND και Hilton θα αναπτύξουν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα διεθνών προδιαγραφών, συνολικής δυναμικότητας 184 δωματίων

«Θα γίνει το δικό μας Θέατρο των Ονείρων» – Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Alexa+, custom chips και wearables στο νέο πλάνο της Amazon
Tεχνητή νοημοσύνη

Η στρατηγική της Amazon για το hardware περνά από τα δικά της τσιπ

Το Alexa+ αποτελεί το νέο όχημα της Amazon για να δέσει τους χρήστες στο οικοσύστημα συσκευών και υπηρεσιών της - Κομβικός ο ρόλος των AI τσιπ εσωτερικής σχεδίασης

Γιώργος Πολύζος
Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο
World

Πώς κατανέμεται ο μετοχικός πλούτος στις ΗΠΑ

Δεν κερδίζουν όλοι από τις επιδόσεις των αγορών, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους - Πώς διαμορφώνεται το χάσμα ιδιοκτησίας μετοχών στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
SpaceX: Παρουσιάζει πρωτότυπη φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Η πρωτότυπη φορητή συσκευή Αι της SpaceX

Το κομψό, παρόμοιο με φορητή συσκευή πρωτότυπο σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης από το xAI της SpaceX.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Ο Μέρτς ανακοινώνει φοροαπαλλαγές 10 δισ. ευρώ
World

Μέτρα 10 δις ευρώ για την αναζωγόνηση της γερμανικής οικονομίας

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να βγεί η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από τη στασιμότητα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies