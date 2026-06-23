Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά

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Πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατέθεσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόεδρος της Metlen.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη διάρκεια των εγκαινίων του τέταρτου εργοστασίου του αμυντικού hub M Technologies της Metlen στο Βόλο τόνισε την ανάγκη οι ένοπλες δυνάμεις να έρθουν πιο κοντά να συνεργαστούν πιο στενά με τις ελληνικές βιομηχανίες.

«Η βιομηχανική ισχύς αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο. Οι χώρες που διαθέτουν παραγωγική βάση έχουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και επιρροή στις εξελίξεις», διεμήνυσε ο κ. Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την αμυντική βιομηχανία

Επικρότησε την πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια που θέλει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ελληνικών βιομηχανιών στο 25% των εξοπλιστικών προγραμμάτων, λέγοντας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος πρότεινε αν οι προσφορές ελληνικών βιομηχανιών ξεπερνούν το 25% να αξιολογούνται με έξτρα πόντους.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη σημασία της βιομηχανίας

Ο πρόεδρος της Metlen τόνισε ότι «η επένδυση για την τέταρτη μονάδα του αμυντικού hub της M Technologies στο Βόλο ότι είναι μέρος του ευρύτερου βιομηχανικού σχεδιασμού μας που συνδέει την ενέργεια, τα μέταλλα, την ανακύκλωση και την άμυνα. Εδώ στο Βόλο έχουμε ένα πλήρως καθετοποιημένο εργοστάσιο που μπορεί να εκτελέσει διεθνή αμυντικά προγράμματα με τις πλέον υψηλές απαιτήσεις».

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι η ασφάλεια επανέρχεται στον πυρήνα της πολιτικής. «Οι γεωπολιτικές εξελίξεις οι νέες προκλήσεις και η αναδιάταξη των συμμαχιών έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο όπου οι χώρες καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες τους. Η Ελλάδα και η Ευρώπη και ο πλανήτης βρίσκονται σε ιστορική πρόκληση: Πρέπει να είμαστε πιο αυτάρκεις πιο ικανοί όπου οι βεβαιότητες έχουν περιοριστεί».

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο «η βιομηχανική ισχύς αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο. Οι χώρες που διαθέτουν παραγωγική βάση έχουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και επιρροή στις εξελίξεις».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιουλίου θα προκηρυχθεί ένα νέο ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία

Οι Ένοπλες Δυνάμεις

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι «ήρθε η ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά απ’ ότι είναι σήμερα. Δείτε την Αμερική και τις αμερικανικές εταιρείες δείτε τη Γερμανία με τις γερμανικές εταιρείες ή τη Γαλλία Δες τε αυτοί αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις διατυπώνουν τις ανάγκες τους και η βιομηχανία εκτελεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Metlen.

Ο ίδιος υπογράμμισε: «Με το δίκιο τους οι ένοπλες δυνάμεις απαιτούν να επενδύονται τα χρήματα του ελληνικού λαού με τον πιο σωστό και αποδοτικό τρόπο. Και θα ήθελαν και ελληνικά προϊόντα χωρίς εκπτώσεις. Το hub της Metlen δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η σύμπραξη θα δώσει μεγάλο όφελος στην οικονομία και την κοινωνία», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο επενδύσεις σαν αυτή στο Βόλο δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να έχει ένα ισχυρό μέλλον σε ένα απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον».

Ο Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στα εγκαίνια του τέταρτου εργοστασίου του αμυντικού hub, τόνισε τη σημασία της ελληνικής βιομηχανίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιουλίου θα προκηρυχθεί ένα νέο ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανία. Αφορά σε υπεραποσβέσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης και στις εμβληματικές επενδύσεις που στηρίζει η κυβέρνηση. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επενδυτική προσπάθεια της Metlen για την παραγωγή Γαλλίου.

Η σύμπραξη άμυνας και βιομηχανίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στην εκδήλωση των εγκαινίων στο Βόλο, τόνισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει δύο προκλήσεις: Την ασφάλεια και το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Ο κ. Δένδιας αφηγήθηκε το νέο σκεπτικό της αμυντικής πολιτικής.

Τόνισε δε την ανάγκη η Ένοπλες Δυνάμεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μιλάνε με τις ελληνικές βιομηχανίες. Σημείωσε ότι αν δεν υπάρχει διάδραση η άμυνα θα μείνει πίσω στα θέματα της καινοτομίας και τεχνολογίας.

Ο κ. Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director της M Technologies, σημείωσε: «Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει μια πραγματικότητα που γνωρίζουμε καλά στη βιομηχανία: η παραγωγική δυναμικότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα. Σήμερα, στην Ευρώπη και διεθνώς, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αξιόπιστη αμυντική βιομηχανική ικανότητα. Αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε να προσφέρουμε σε ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη από τον Βόλο. Μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανική πλατφόρμα με δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλά και απαιτητικά προγράμματα διεθνούς εμβέλειας. Και σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους».