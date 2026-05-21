Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Τη στρατηγική βάσει της οποίας θα πορευτεί προς τον στόχο για EBITDA 2 δισ. περιέγραψε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Metlen ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, στέλνοντας μήνυμα ότι «η Metlen εισέρχεται από θέση ισχύος» σε ένα περιβάλλον στο οποίο αναμένεται να συνεχιστούν οι προκλήσεις.

Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρή παραγωγική βάση, σωστή στρατηγική κατεύθυνση και πιο σημαντικό ένα πολύ καλά καταρτισμένο και αφοσιωμένοι προσωπικό, είναι αυτά που καθιστούν τον όμιλο ισχυρό, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο.

Οπως τόνισε, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή του 2025, «η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητα να εξελισσόμαστε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνδυασμός ενέργειας, βιομηχανία και καινοτομίας είναι αυτός που θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης και η Metlen έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό. «Εστιάζουμε στην πειθαρχημένη εκτέλεση, στη στρατηγική σαφήνεια και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας», σημείωσε, προσθέτοντας: «η Metlen είναι φτιαγμένη από μέταλλα, μεγάλη ενέργεια και έτοιμη να φτάσει πιο ψηλά» και διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία αναπτύσσεται, η απόδοση θα ενισχυθεί περαιτέρω σε όλη τη διάρκεια του έτους φέτος και παραμένει δεσμευμένη στο μεσοπρόθεσμο EBITDA 2 δισ. ευρώ – σε βάθος χρόνου 3 – 5 ετών.

Ρεκόρ τζίρου στο γάλλιο – «Ερχονται και άλλα…»

Η τιμή του γαλλίου που σήμερα είναι περίπου 2.500 δολάρια ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια γύρω στα 400 δολάρια το κιλό και το R&D του ομίλου έχει δώσει ένα κόστος περίπου στο μισό από αυτό της Κίνας, που έχει βγάλει από την αγορά τους ανταγωνιστές της, είπε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Με βάση αναμενόμενη παραγωγή 50 τόνων, «δεν μας ενδιαφέρι εάν θα πλημμυρίσουν την αγορά με γάλλιο», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα σε σχέση με τις τιμές επιφυλάχθηκε να κάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη, είπε, όμως, με νόημα: «εάν συνεχίσουν οι τιμές αυτή την πορεία και εάν οι Κινέζοι εξακολουθήσουν να βάζουν πολύ μεγάλους περιορισμούς στις εξαγωγές του γαλλίου οι τιμές δεν ξέρω που θα πάνε. Σαν πρόεδρος της plc είναι πράγματα που δεν μπορώ να πω. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ξέρω τα νούμερα για το τέλος του έτους. Όταν λέω ότι θα κάνουμε ρεκόρ τζίρου, το ξέρω». Πρόσθεσε, ακόμη, ως ενδεικτικό της ζήτησης ότι οι υποψήφιοι πελάτες του γαλλίου επιμένουν στην τιμολόγηση να υπάρχει ταβάνι. «Και δεν εννοούμε 2.500 δολ. που είναι τώρα. Εννοούμε ένα πάρα πολύ υψηλό ταβάνι. Αλλιώς δεν κάνουν σύμβαση γιατί δεν ξέρουν πού θα πάνε οι τιμές», είπε.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το γερμάνιο και το σκάνδιο, άφησε να εννοηθεί ότι όχι μόνο αυτά, άλλες σπάνιες γαίες βρίσκονται στα σχέδια του ομίλου. Οπως είπε, «το σκάνδιο και το γερμάνιο δεν θα είναι οι δύσκολες περιπτώσεις. Ερχονται και άλλα, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη δουλειά».

Για τι αλουμίνιο επεσήμανε ότι έχει κάνει ένα μεγάλο ράλι. Ο ίδιος διατύπωσε την πρόβλεψη ότι ακόμη και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι ποσότητες που έχουν λείψει είναι πολλά εκατομμύρια τόνοι και θα πάρει πολύ χρόνο για να ισορροπήσει». Σε ό, τι αφορά τις τιμές, μάλιστα, ανέφερε πως «το αλουμίνιο μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε κλειδώσει εξαιρετικά ψηλές τιμές για τα δεδομένα του αλουμινίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και επειδή το αλουμίνιο είναι κυκλική δουλειά θα βρεθούμε εδώ και όταν η τιμή θα είναι 2.200 και 2.300 εμείς θα είμαστε πάρα πολύ πιο ψηλά».

Για την ενέργεια

Εχουμε ήδη μπει στο επόμενο μεγάλο κύμα αύξησης των ΑΠΕ, με τον πόλεμο στον Κόλπο να υπενθυμίζει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας προμήθειας ενέργειας. Αυτό στρέφει τις χώρες σε ένα νέο κύμα μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ, κάτι που πθα συνεχιστεί, είπε.

Ακόμη, ενημέρωσε τους μετόχους ότι με τον πρόεδρο της EDF συζήτησε για έργα χιλιάδων μεγαβάτ στα φωτοβολταϊκά.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η αποθήκευση είναι το πιο καυτό ζήτημα στις ΑΠΕ. «Εχουμε εμπειρία πολλών ετών στον τομέα των μπαταριών – πολύ πριν γίνουν τόσο δημοφιλείς στον κόσμο των ΑΠΕ», ανέφερε. «Πιστεύουμε στις μπαταρίες, υπάρχει μέλλον, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με ηλιακά πάνελ», είπε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά με την ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο κ. Μυτιληναίος απάντησε: «Αποδείχθηκα γούρικος για τη ΔΕΗ. Όταν όλοι νόμιζαν ότι γκρίνιζα, είχα πει ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Ευτυχώς επαληθυεύτηκα» και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Σαν συνεργάτες η συνεργασία είναι άψογη. Είναι τόσο μεγάλο το γεωγραφικό εύρος στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη της ΔΕΗ και η δική μας, οπότε νομίζω ότι θα ξανασυναντηθύν οι δρόμοι μας. Και από τη μεριά μας είμαστε ανοιχτοί -παρόλο που ο καθένας έχει την πορεία του- να κάνουμε και άλλες δουλειές μαζί εφόσον το θέλει και η ΔΕΗ».

Οσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, ξεκαθάρισε ότι από θέση αρχής είναι υπέρ αυτής της για την παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, παρατήρησε, όμως, ότι «είναι κάτι που για την Ελλάδα θα πάρει πολύ χρόνο. Η Ελλάδα είναι υψηλής σεισμικής δρστηριότητας και αυτό έχει περάσει στην κοινή γνώμη. Ότι θα ήταν ό, τι πρέπει είναι σίγουρο. Η Ισπανία είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το πρωί έχει φωτοβολταϊκά και το βράδυ έχει πυρηνικά. Εμείς το βράδυ έχουμε φυσικό αέριο που είναι διπλάσια και τριπλάσια η τιμή».

Πολύ μεγάλη η ζημιά από τον πόλεμο

Σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή, ο κ. Μυτιληναίος είπε μεταξύ άλλων πως ότι όποτε και να λήξει -είτε απόψε είτε σε 6 μήνες- έχει γίνει ήδη πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε αναρίθμητες αλυσίδες αξίας.

Για το πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, είπε ότι θα εξαρτηθεί αεπό το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος. «Αν ο Κόλπος παραμείνει κλειστός και δεν έχουμε αέριο από το Κατάρ και δεν έχουμε πια και από τη Ρωσία από το τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν γνωρίζω τι πολιτικές θα κάνει. Συζητούν να βάλουν τη Μέρκελ και τον Ντράγκι ως συνομιλητή του Πούτιν. Εάν συμβεί, μπορεί να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας σε ενεργειακά προϊόντα και κυρίως πολύ χαμηλότερων τιμών», εκτίμησε.

Ερχονται νέα στον τομέα της άμυνας

«Η άμυνα όπως περιμέναμε πάει πάρα πολύ δυνατά. Και θα πρέπει να περιμένετε πολύ καλά νέα το επόμενο διάστημα. Στα πλαίσια της πρόβλεψης για τον χρόνο, μπορώ να πω ότι η άμυνα υπερδιπλασιάζει τη συνεισφορά της και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ακολουθήσει μια πορεία ανάλογη με της ΜΕΤΚΑ αν όχι και αρκετά πιο δυνατή», προέβλεψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η συζήτηση με τον πρόεδρο της Naval αφορούσε και δουλειές σε τρίτες χώρες, ενημέρωσε, πρσθέτοντας πως «δεν έχουμε δει ακόμα να έρχονται δουλειές από τη χώρα μας. Ολες οι δουλειές μας είναι για οπουδήποτε αλλού, πλην της Ελλάδας. Πιστύω τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι 25% των εξοπλιστικών προγραμμάτων μίνιμουμ θα είναι ελληνική προστιθέμενη αξία, αλλά δεν είναι εκεί από όπου που περιμένουμε να μεγαλώσει [ο τομέας για τη Metlen]. Θα μεγαλώσει με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, που εμείς θα δώσουμε ικανότητα και τεχνογνωσία».

Οι ΑΜΚ δεν προαναγγέλλονται

Σε σχετική ερώτηση μακροχρόνιου μετόχου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είπε κατηγορηματικά: «οι ΑΜΚ και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ!».

Για την τιμή της μετοχής της Metlen ανέφερε με έμφαση: «Θέλω να κοιτάω μπροστά. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να σχολιάζω για τη μετοχή. Οι μέτοχοί μας είναι γενικά ευχαριστημένοι μέτοχοι. Το αν υπάρχει ένα δάστημα ενός set back εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ προσωπικά. Οι παλαιότεροι μέτοχοι ξέρουν» και πρόσθεσε λακωνικά: «Όμως, σας διαβεβαιώνω ότι η σκληρή δουλειά και όσα έχουν γίνει για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ποτέ τέτοιου είδους φαινόμενα θα αναγνωριστούν από την αγορά».

Επίσης, σε άλλο σημείο ανέφερε: «Η μετοχή μας αυτήν τη στιγμή είναι heavily undervalued γι’ αυτό σήμερα η γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα μαζικό buy back».