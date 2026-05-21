Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Τι ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τα σχέδια της Metlen, στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων

Business 21.05.2026, 15:06
Σχολιάστε
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα
Ρεπορτάζ Μελίνα Ζιάγκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη στρατηγική βάσει της οποίας θα πορευτεί προς τον στόχο για EBITDA 2 δισ. περιέγραψε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Metlen ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, στέλνοντας μήνυμα ότι «η Metlen εισέρχεται από θέση ισχύος» σε ένα περιβάλλον στο οποίο αναμένεται να συνεχιστούν οι προκλήσεις.

Διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, ισχυρή παραγωγική βάση, σωστή στρατηγική κατεύθυνση και πιο σημαντικό ένα πολύ καλά καταρτισμένο και αφοσιωμένοι προσωπικό, είναι αυτά που καθιστούν τον όμιλο ισχυρό, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο.

Οπως τόνισε, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή του 2025, «η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε και να εξελισσόμαστε είναι εξίσου σημαντική με την ικανότητα να εξελισσόμαστε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνδυασμός ενέργειας, βιομηχανία και καινοτομίας είναι αυτός που θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης και η Metlen έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτό. «Εστιάζουμε στην πειθαρχημένη εκτέλεση, στη στρατηγική σαφήνεια και στη δημιουργία βιώσιμης αξίας», σημείωσε, προσθέτοντας: «η Metlen είναι φτιαγμένη από μέταλλα, μεγάλη ενέργεια και έτοιμη να φτάσει πιο ψηλά» και διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία αναπτύσσεται, η απόδοση θα ενισχυθεί περαιτέρω σε όλη τη διάρκεια του έτους φέτος και παραμένει δεσμευμένη στο μεσοπρόθεσμο EBITDA 2 δισ. ευρώ – σε βάθος χρόνου 3 – 5 ετών.

Ρεκόρ τζίρου στο γάλλιο – «Ερχονται και άλλα…»

Η τιμή του γαλλίου που σήμερα είναι περίπου 2.500 δολάρια ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια γύρω στα 400 δολάρια το κιλό και το R&D του ομίλου έχει δώσει ένα κόστος περίπου στο μισό από αυτό της Κίνας, που έχει βγάλει από την αγορά τους ανταγωνιστές της, είπε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Με βάση αναμενόμενη παραγωγή 50 τόνων, «δεν μας ενδιαφέρι εάν θα πλημμυρίσουν την αγορά με γάλλιο», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα σε σχέση με τις τιμές επιφυλάχθηκε να κάνει συγκεκριμένη πρόβλεψη, είπε, όμως, με νόημα: «εάν συνεχίσουν οι τιμές αυτή την πορεία και εάν οι Κινέζοι εξακολουθήσουν να βάζουν πολύ μεγάλους περιορισμούς στις εξαγωγές του γαλλίου οι τιμές δεν ξέρω που θα πάνε. Σαν πρόεδρος της plc είναι πράγματα που δεν μπορώ να πω. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ξέρω τα νούμερα για το τέλος του έτους. Όταν λέω ότι θα κάνουμε ρεκόρ τζίρου, το ξέρω». Πρόσθεσε, ακόμη, ως ενδεικτικό της ζήτησης ότι οι υποψήφιοι πελάτες του γαλλίου επιμένουν στην τιμολόγηση να υπάρχει ταβάνι. «Και δεν εννοούμε 2.500 δολ. που είναι τώρα. Εννοούμε ένα πάρα πολύ υψηλό ταβάνι. Αλλιώς δεν κάνουν σύμβαση γιατί δεν ξέρουν πού θα πάνε οι τιμές», είπε.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το γερμάνιο και το σκάνδιο, άφησε να εννοηθεί ότι όχι μόνο αυτά, άλλες σπάνιες γαίες βρίσκονται στα σχέδια του ομίλου. Οπως είπε, «το σκάνδιο και το γερμάνιο δεν θα είναι οι δύσκολες περιπτώσεις. Ερχονται και άλλα, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη δουλειά».

Για τι αλουμίνιο επεσήμανε ότι έχει κάνει ένα μεγάλο ράλι. Ο ίδιος διατύπωσε την πρόβλεψη ότι ακόμη και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος, οι ποσότητες που έχουν λείψει είναι πολλά εκατομμύρια τόνοι και θα πάρει πολύ χρόνο για να ισορροπήσει». Σε ό, τι αφορά τις τιμές, μάλιστα, ανέφερε πως «το αλουμίνιο μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε κλειδώσει εξαιρετικά ψηλές τιμές για τα δεδομένα του αλουμινίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και επειδή το αλουμίνιο είναι κυκλική δουλειά θα βρεθούμε εδώ και όταν η τιμή θα είναι 2.200 και 2.300 εμείς θα είμαστε πάρα πολύ πιο ψηλά».

Για την ενέργεια

Εχουμε ήδη μπει στο επόμενο μεγάλο κύμα αύξησης των ΑΠΕ, με τον πόλεμο στον Κόλπο να υπενθυμίζει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας προμήθειας ενέργειας. Αυτό στρέφει τις χώρες σε ένα νέο κύμα μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ, κάτι που πθα συνεχιστεί, είπε.

Ακόμη, ενημέρωσε τους μετόχους ότι με τον πρόεδρο της EDF συζήτησε για έργα χιλιάδων μεγαβάτ στα φωτοβολταϊκά.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η αποθήκευση είναι το πιο καυτό ζήτημα στις ΑΠΕ. «Εχουμε εμπειρία πολλών ετών στον τομέα των μπαταριών – πολύ πριν γίνουν τόσο δημοφιλείς στον κόσμο των ΑΠΕ», ανέφερε. «Πιστεύουμε στις μπαταρίες, υπάρχει μέλλον, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με ηλιακά πάνελ», είπε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά με την ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο κ. Μυτιληναίος απάντησε: «Αποδείχθηκα γούρικος για τη ΔΕΗ. Όταν όλοι νόμιζαν ότι γκρίνιζα, είχα πει ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Ευτυχώς επαληθυεύτηκα» και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Σαν συνεργάτες η συνεργασία είναι άψογη. Είναι τόσο μεγάλο το γεωγραφικό εύρος στο οποίο προβλέπεται η ανάπτυξη της ΔΕΗ και η δική μας, οπότε νομίζω ότι θα ξανασυναντηθύν οι δρόμοι μας. Και από τη μεριά μας είμαστε ανοιχτοί -παρόλο που ο καθένας έχει την πορεία του- να κάνουμε και άλλες δουλειές μαζί εφόσον το θέλει και η ΔΕΗ».

Οσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, ξεκαθάρισε ότι από θέση αρχής είναι υπέρ αυτής της για την παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, παρατήρησε, όμως, ότι «είναι κάτι που για την Ελλάδα θα πάρει πολύ χρόνο. Η Ελλάδα είναι υψηλής σεισμικής δρστηριότητας και αυτό έχει περάσει στην κοινή γνώμη. Ότι θα ήταν ό, τι πρέπει είναι σίγουρο. Η Ισπανία είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το πρωί έχει φωτοβολταϊκά και το βράδυ έχει πυρηνικά. Εμείς το βράδυ έχουμε φυσικό αέριο που είναι διπλάσια και τριπλάσια η τιμή».

Πολύ μεγάλη η ζημιά από τον πόλεμο

Σε σχέση με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή, ο κ. Μυτιληναίος είπε μεταξύ άλλων πως ότι όποτε και να λήξει -είτε απόψε είτε σε 6 μήνες- έχει γίνει ήδη πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε αναρίθμητες αλυσίδες αξίας.

Για το πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, είπε ότι θα εξαρτηθεί αεπό το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος. «Αν ο Κόλπος παραμείνει κλειστός και δεν έχουμε αέριο από το Κατάρ και δεν έχουμε πια και από τη Ρωσία από το τέλος του 2027, η Ευρώπη θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν γνωρίζω τι πολιτικές θα κάνει. Συζητούν να βάλουν τη Μέρκελ και τον Ντράγκι ως συνομιλητή του Πούτιν. Εάν συμβεί, μπορεί να επανέλθουμε σε καθεστώς σχετικής αφθονίας σε ενεργειακά προϊόντα και κυρίως πολύ χαμηλότερων τιμών», εκτίμησε.

Ερχονται νέα στον τομέα της άμυνας

«Η άμυνα όπως περιμέναμε πάει πάρα πολύ δυνατά. Και θα πρέπει να περιμένετε πολύ καλά νέα το επόμενο διάστημα. Στα πλαίσια της πρόβλεψης για τον χρόνο, μπορώ να πω ότι η άμυνα υπερδιπλασιάζει τη συνεισφορά της και είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ακολουθήσει μια πορεία ανάλογη με της ΜΕΤΚΑ αν όχι και αρκετά πιο δυνατή», προέβλεψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η συζήτηση με τον πρόεδρο της Naval αφορούσε και δουλειές σε τρίτες χώρες, ενημέρωσε, πρσθέτοντας πως «δεν έχουμε δει ακόμα να έρχονται δουλειές από τη χώρα μας. Ολες οι δουλειές μας είναι για οπουδήποτε αλλού, πλην της Ελλάδας. Πιστύω τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι 25% των εξοπλιστικών προγραμμάτων μίνιμουμ θα είναι ελληνική προστιθέμενη αξία, αλλά δεν είναι εκεί από όπου που περιμένουμε να μεγαλώσει [ο τομέας για τη Metlen]. Θα μεγαλώσει με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, που εμείς θα δώσουμε ικανότητα και τεχνογνωσία».

Οι ΑΜΚ δεν προαναγγέλλονται

Σε σχετική ερώτηση μακροχρόνιου μετόχου, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είπε κατηγορηματικά: «οι ΑΜΚ και οι εκλογές δεν προαναγγέλλονται ποτέ!».

Για την τιμή της μετοχής της Metlen ανέφερε με έμφαση: «Θέλω να κοιτάω μπροστά. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν μπορώ να σχολιάζω για τη μετοχή. Οι μέτοχοί μας είναι γενικά ευχαριστημένοι μέτοχοι. Το αν υπάρχει ένα δάστημα ενός set back εμένα με στενοχωρεί πάρα πολύ προσωπικά. Οι παλαιότεροι μέτοχοι ξέρουν» και πρόσθεσε λακωνικά: «Όμως, σας διαβεβαιώνω ότι η σκληρή δουλειά και όσα έχουν γίνει για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ποτέ τέτοιου είδους φαινόμενα θα αναγνωριστούν από την αγορά».

Επίσης, σε άλλο σημείο ανέφερε: «Η μετοχή μας αυτήν τη στιγμή είναι heavily undervalued γι’ αυτό σήμερα η γενική συνέλευση καλείται να αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα μαζικό buy back».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Πλαφόν κέρδους: Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία - Τα ποσά που καταλογίστηκαν
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα
Business

Τα «όπλα» της Metlen στον δρόμο για EBITDA 2 δισ.
Ελληνικές τράπεζες: Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autonomous Research
Τράπεζες

Autonomous: Συγκρατημένα αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες
Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ
Business

Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ.
Γιάννης Στουρνάρας: Τα fake news για τον διοικητή της ΤτΕ
Τράπεζες

Τα fake news για τον Γιάννη Στουρνάρα
easyJet: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και πληρότητα 90% στο α΄εξάμηνο
Μεταφορές

easyJet: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και πληρότητα 90% στο α΄εξάμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
Ελληνικό χρέος: Τι σημαίνει η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Πώς αλλάζει το σκηνικό
Economy

Τα ομόλογα «φωνάζουν» πληθωρισμό - Tι σημαίνει για το ελληνικό χρέος

Οι μετοχές ανεβαίνουν, αλλά τα ομόλογα «βλέπουν» νέα αύξηση επιτοκίων – Το καμπανάκι για την Αθήνα και το ελληνικό χρέος

Αθανασία Ακρίβου
Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας
World

Τα 3 μηνύματα από τις επαφές Σι-Πούτιν

Κίνα και Ρωσία δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον αγωγό «Power of Siberia 2», γεγονός που αποτελεί πλήγμα για τη Μόσχα

Δημήτρης Σταμούλης
Airbnb: Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι – Υψηλές τιμές για τα καταλύματα 
Ακίνητα

Ισχυρό rebound για το Airbnb στην Ελλάδα - Ανεβαίνουν οι τιμές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την πορεία της ζήτησης καταλυμάτων Airbnb - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικές τράπεζες: Προϋπόθεση το άνοιγμα του Ορμούζ για να μην αλλάξει τα τραπεζικά πλάνα
Τράπεζες

Το Ορμούζ «κλειδί» για τα business plan των τραπεζών

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί ενεργά διάφορα αρνητικά σενάρια για τις ελληνικές τράπεζες

Αγης Μάρκου
Χωροταξικό ΑΠΕ: «Ελευθέρας» για νέα αιολικά πάρκα σε 15 μεγάλα νησιά – «Φρένο» σε όλα τα υπόλοιπα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Νέα αιολικά μόνο σε 15 νησιά, στο νέο χωροταξικό

Τέλος στα αιολικά πάνω από 1.200 μέτρα υψόμετρο -Εκτός Natura και δασικών εκτάσεων όλα τα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα - Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

Μάχη Τράτσα
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Business
Πλαφόν κέρδους: Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία - Τα ποσά που καταλογίστηκαν

«Καμπάνες» σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών για παράβαση του πλαφόν κέρδους - Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Ελληνικές τράπεζες: Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autonomous Research
Τράπεζες

Autonomous: Συγκρατημένα αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες δεν αναμένουν απότομη επιβράδυνση μετά τη λήξη των προθεσμιών του

Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ
Business

Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ.

Η Citi θεωρεί ότι το guidance της Metlen αντανακλά μια πλήρως «ομαλοποιημένη» λειτουργική κερδοφορία για το 2026

Γιάννης Στουρνάρας: Τα fake news για τον διοικητή της ΤτΕ
Τράπεζες

Τα fake news για τον Γιάννη Στουρνάρα

Ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους

easyJet: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και πληρότητα 90% στο α΄εξάμηνο
Μεταφορές

easyJet: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και πληρότητα 90% στο α΄εξάμηνο

Βελτίωση λειτουργικής απόδοσης και ικανοποίησης πελατών κατέγραψε η easyJet στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.
Business

Μυτιληναίος: Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2 δισ.

Τι είπε ο Μυτιληναίος στη γενική συνέλευση της Metlen - Οι νέες επενδύσεις και οι στόχοι για το 2026

Motor Oil: Τροχιά ισχυρής κερδοφορίας το 2026 «βλέπει» η Optima Bank
Business

Optima bank: Προς ισχυρή κερδοφορία η Motor Oil το 2026

Oι αναλυτές της εκτιμούν ότι, εξαιρουμένων των αποθεματικών κερδών και έκτακτων στοιχείων, τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil θα διαμορφωθούν στα 373 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Latest News
Πλαφόν κέρδους: Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία
Business

Νέα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία - Τα ποσά που καταλογίστηκαν

«Καμπάνες» σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών για παράβαση του πλαφόν κέρδους - Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

ΕΚΠΟΙΖΩ: Καταγγελία και από την Ελλάδα για τις διαφημίσεις απατεώνων σε Meta, TikTok και Google
Τεχνολογία

Στο στόχαστρο Meta, TikTok και Google για online απάτες

H EΚΠΟΙΖΩ και οργανώσεις καταναλωτών από ακόμα 26 ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν τις πλατφόρμες για απροθυμία αντιμετώπισης της διαδικτυακής απάτης.

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
AGRO

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία

Στη Λεμεσό ο Μαργαρίτης Σχοινάς για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας

Μπιρόλ (ΔΟΕ): Η αγορά πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθει στην «κόκκινη ζώνη» έως τον Ιούλιο
Πετρέλαιο

Σε «κόκκινη ζώνη» η αγορά πετρελαίου από Ιούλιο

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι η σημαντικότερη λύση για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό – Οι έξι παρεμβάσεις
AGRO

Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό - Οι έξι παρεμβάσεις

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Aθ. Καββαδάς από τη Λέσβο - Οι δράσεις του ΥΠΑΑΤ εντατικοποιούνται

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα
Business

Τα «όπλα» της Metlen στον δρόμο για EBITDA 2 δισ.

Τι ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τα σχέδια της Metlen, στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων

Μελίνα Ζιάγκου
Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι για τα ακίνητα που θα βγουν στην αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Κατοικίες με φθηνά ενοίκια - Οι «τυχεροί» [πίνακας]

Με εισοδηματικά κριτήρια και ενοίκιο κάτω από τις τιμές αγοράς η κοινωνική αντιπαροχή

Stellantis: Σχέδιο ανασυγκρότησης 60 δισ. ευρώ, στόχος η θετική ταμειακή ροή έως το 2028
World

Σχέδιο ανασυγκρότησης της Stellantis - Πού θα ρίξει 60 δισ. ευρώ

Ο CEO της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα, θα παρουσιάσει την Πέμπτη ένα νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο ύψους 60 δισ. ευρώ

Ελληνικές τράπεζες: Συγκρατημένα αισιόδοξη η Autonomous Research
Τράπεζες

Autonomous: Συγκρατημένα αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες δεν αναμένουν απότομη επιβράδυνση μετά τη λήξη των προθεσμιών του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος, με ρεκόρ τζίρου στη ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή άνοδος στο ΧΑ, με ρεκόρ τζίρου στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ. ευρώ
Business

Citi για Metlen: Εφικτός ο στόχος για EBITDA 2 δισ.

Η Citi θεωρεί ότι το guidance της Metlen αντανακλά μια πλήρως «ομαλοποιημένη» λειτουργική κερδοφορία για το 2026

BofA: Υψηλές προσδοκίες αλλά στο ναδίρ ακόμη η επίδραση της ΑΙ στην παραγωγικότητα
Tεχνητή νοημοσύνη

BofA: Μακρύς ο δρόμος της ΑΙ για την παραγωγικότητα

Η συμβολή της στη συνολική παραγωγικότητα είναι σήμερα μόλις 0,1% ετησίως

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στη Λευκωσία για Eurogroup και άτυπο ECOFIN
Economy

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN

Κεντρικό θέμα της ατζέντας του Eurogroup θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση, έπειτα από πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Γιάννης Στουρνάρας: Τα fake news για τον διοικητή της ΤτΕ
Τράπεζες

Τα fake news για τον Γιάννη Στουρνάρα

Ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους

Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
Κοινωνία

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλου - Εντοπίστηκε σαλμονέλα

Ο ΕΦΕΤ ζητά την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies