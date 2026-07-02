Παραγωγικότητα: Επιχειρήσεις χωρίς μέγεθος και AI χωρίς ταχύτητα

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Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά κυρίως η δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να αποκτήσουν μέγεθος, τεχνολογία και ανθρώπους ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.

Αυτό ανέφεραν ο Βασίλης Κάτσος της VNK Capital και ο Μάρκος Βερέμης της Big Pi Ventures στο πλαίσιο παρουσίασης της μελέτης της ΕΥ για την ελληνική επιχειρηματικότητα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης δεν θα κριθεί μόνο από νέες επενδύσεις ή περισσότερη επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα νομοθετικά. Η εκτέλεση είναι το πρόβλημα. Η εκτέλεση στην Ελλάδα παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα»

Ο κ. Κάτσος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της παραγωγικής βάσης της χώρας και στη σύνδεσή του με τις επενδύσεις. Όπως ανέφερε, παρότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος τους κατευθύνεται κυρίως σε κατασκευές και τουρισμό, ενώ παραμένει χαμηλή η διείσδυση σε παραγωγικούς κλάδους.

Ζητείται… παραγωγικότητα

«Το stock του Foreign Direct Investment παραμένει χαμηλό. Ιστορικά είναι γύρω στο 20% του ΑΕΠ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πάνω από 50%», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη κεφαλαίων παραμένει ένα από τα ζητήματα που περιορίζουν την ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, η χρηματοδότηση δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το μεγάλο αγκάθι βρίσκεται στην εφαρμογή. «Δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα νομοθετικά. Η εκτέλεση είναι το πρόβλημα. Η εκτέλεση στην Ελλάδα παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Το 95% των επιχειρήσεών μας έχουν κάτω από 10 άτομα. Δεν έχεις καμία ελπίδα δομικά ως οικονομία όταν το συντριπτικό ποσοστό των εταιρειών σου είναι πολύ μικρού μεγέθους

Για τον ίδιο, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει τον μηχανισμό που θα αλλάξει αυτή την κατάσταση, καθώς η ψηφιοποίηση μπορεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να κάνει πιο αποτελεσματική τη λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η πρόοδος που έγινε τα προηγούμενα χρόνια χρειάζεται συνέχεια και μεγαλύτερη διείσδυση.

Η παγίδα της μικρής κλίμακας

«Το 95% των επιχειρήσεών μας έχουν κάτω από 10 άτομα. Δεν έχεις καμία ελπίδα δομικά ως οικονομία όταν το συντριπτικό ποσοστό των εταιρειών σου είναι πολύ μικρού μεγέθους», ανέφερε. Η μικρή κλίμακα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα παραγωγικότητας. Μια μικρή επιχείρηση δυσκολεύεται να επενδύσει σε τεχνολογία, εξειδικευμένα στελέχη και οργανωτικές αλλαγές με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει μια μεγαλύτερη εταιρεία.

Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο κ. κ. Βερέμης έθεσε μια διαφορετική διάσταση. Αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, σημείωσε ότι η χώρα έχει πλέον ένα πιο φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και τις ξένες επενδύσεις. «Αν συγκριθούμε με το πού ήμασταν πριν από 10 ή 20 χρόνια, δόξα τω Θεώ, η χώρα έχει δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον», ανέφερε.

Το business plan που λείπει

Όμως, κατά τον ίδιο, αυτό που λείπει είναι μια συνολική στρατηγική κατεύθυνση. «Θα έπρεπε αυτή η χώρα κάποια στιγμή να αποκτήσει ένα business plan. Τι είμαστε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε να συμβεί, τι ενισχύουμε και τι δεν ενισχύουμε», είπε. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να επιδιώκει ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους ταυτόχρονα χωρίς επιλογές και προτεραιότητες. Χρειάζεται να αποφασίσει πού θέλει να δημιουργήσει ισχυρά επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Το άλλο μεγάλο στοίχημα είναι η τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ευκαιρία, αλλά και τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των συγχωνεύσεων. Όπως τόνισε, η συζήτηση στην Ελλάδα επικεντρώνεται συνήθως στις εξαγορές, ενώ παραμερίζεται το πρώτο σκέλος του όρου M&A. «Μιλάμε συνέχεια για M&A και έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις εξαγορές. Δεν υπάρχει το M (Mergers) μπροστά, δεν συγχωνευόμαστε», σημείωσε. Για τον ίδιο, η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων είναι προϋπόθεση ώστε η χώρα να αποκτήσει πιο ανταγωνιστικές εταιρείες και να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγικότητά της.

AI: Η ευκαιρία που θα κριθεί στην εφαρμογή

Το άλλο μεγάλο στοίχημα είναι η τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ευκαιρία, αλλά και τη μεγαλύτερη δοκιμασία για τις επιχειρήσεις. Ο κ. Κάτσος εμφανίστηκε προβληματισμένος για την ταχύτητα υιοθέτησης νέων εργαλείων από την ελληνική αγορά. «Δεν σημαίνει ότι έβαλα εγώ κι άλλοι δύο μια εφαρμογή, κάναμε έναν λογαριασμό στο cloud και τελειώσαμε», είπε, εξηγώντας ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως υπογράμμισε, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο μείωσης προσωπικού, αλλά ως τρόπος αύξησης της παραγωγικότητας. «Η λογική δεν πρέπει να είναι ότι θα διώξεις κόσμο, αλλά ότι θα αυξήσεις το bandwidth και την παραγωγικότητα με τα ίδια άτομα», ανέφερε.

Η μάχη των ταλέντων στην παραγωγικότητα

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Βερέμης έφερε το παράδειγμα χωρών που δεν δημιούργησαν τις μεγάλες τεχνολογικές επαναστάσεις, αλλά κατάφεραν να τις αξιοποιήσουν γρήγορα. «Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ο δημιουργός της τεχνολογίας για να επωφεληθείς. Αρκεί να είσαι γρήγορος adopter», είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Δανία και την Ολλανδία. Το ανθρώπινο δυναμικό ήταν το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο της συζήτησης. Παρά την έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις, η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους.

«Έχουμε έναν πολύ δυνατό χαρτί: τον υπερμορφωμένο μας πληθυσμό», ανέφερε ο κ. Βερέμης. Ωστόσο, ο Βασίλης Κάτσος προειδοποίησε ότι η μάχη των δεξιοτήτων θα γίνει όλο και πιο έντονη. «Η μάχη των ταλέντων θα είναι η μητέρα των μαχών τα επόμενα χρόνια», είπε, επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να καλύψει κενά τόσο σε τεχνικές δεξιότητες όσο και σε πρακτικές ικανότητες μέσα στις επιχειρήσεις.