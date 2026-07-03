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Γαλλία: Ο πληθωρισμός πέφτει και τα επιτόκια ανεβαίνουν

Στο 1,8% έπεσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, αλλά τον Ιούλιο αυξάνεται το βασικό επιτόκιο καταθέσεων από 1,5% που είναι σήμερα

World 03.07.2026, 22:18
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Γαλλία: Ο πληθωρισμός πέφτει και τα επιτόκια ανεβαίνουν
Αλέξανδρος Καψύλης

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Δεν είναι οι προεδρικές εκλογές που αχνοφαίνονται στον ορίζοντα – θα διεξαχθούν τον επόμενο Απρίλιο και Μάιο. Πέρα από τους μισθούς που αναπροσαρμόζονται αυτομάτως ανάλογα με τον τιμάριθμο και μάλιστα ανά εξάμηνο (ΑΤΑ), στη Γαλλία αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τον πληθωρισμό και τα επιτόκια στους λογαριασμούς καταθέσεων των μικροαποταμιευτών.

Από το πρώτο ευρώ και με κοινή απόφαση κυβέρνησης και Κεντρικής Τράπεζας, όχι με πρωτοβουλία των διοικήσεων των εμπορικών τραπεζών. Εξάλλου η ΕΚΤ μόλις πριν από τρεις εβδομάδες (στις 11 Ιουνίου) αύξησε το βασικό επιτόκιο του ευρώ κατά 0,25 μονάδες βάσης.

Η εντυπωσιακή για τους τυχερούς Γάλλους μισθωτούς και καταθέτες εξέλιξη, που οφείλεται στις ελπιδοφόρες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι το ότι ενώ ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε αισθητά τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας (INSEE). Αυτό θα περίμενε κανείς να λειτουργήσει ως πρόσχημα για να διατηρηθεί χαμηλά (για τα δικά τους μέτρα) στο 1,5% το επιτόκιο καταθέσεων του Livret A, του δημοφιλέστερου τραπεζικού λογαριασμού των γαλλικών νοικοκυριών.

Όμως η απόφαση για αύξησή του περί τα μέσα Ιουλίου θεωρείται ειλημμένη και μη αναθεωρητέα. Αυτό υπαγορεύει εξάλλου και η εναρμόνιση των επιτοκίων καταθέσεων με εκείνα των χορηγήσεων, που αμέσως πήραν την ανιούσα μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωτράπεζας για πιο σφιχτή νομισματική πολιτική.

Ανέλπιστα νέα

Για «μια μικρή ανακούφιση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό», έκανε λόγο ο γαλλικός τύπος σχολιάζοντας τα καλά νέα της διόλου ευκαταφρόνητης υποχώρησης του πληθωρισμού στο 1,8% τον Ιούνιο από 2,4% που ήταν το Μάιο. Αξιοσημείωτο είναι το ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία υποχώρησε κάτω από το ανώτατο ανεκτό όριο 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Είναι η πρώτη εφέτος πτώση του δείκτη τιμών καταναλωτή στη Γαλλία έπειτα από τέσσερις μήνες συνεχούς αύξησής του εξαιτίας του ξεσπάσματος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, του κλεισίματος του Ορμούζ και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου. Και ήταν μια πτώση ανέλπιστα μεγάλη, αφού το ίδιο το INSEE είχε μόλις προ δεκαπενθημέρου προβλέψει υποχώρηση του πληθωρισμού «μόνο» στο 2%.

«Αυτή η επιβράδυνση του πληθωρισμού εξηγείται κυρίως από την απότομη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, ιδιαίτερα των πετρελαιοειδών, που μειώνονται συνεχώς από τα μέσα Ιουνίου και το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών», σημειώνει το INSEE. Φαίνεται πως η επιχειρηματική πολιτική των διυλιστηρίων διαφέρει από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

«Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων έπεσε κάτω από το 1,90 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο (στα 1,8842 ευρώ για την ακρίβεια), σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Όσον αφορά το ντίζελ, υποχώρησε στα 1,8691 ευρώ το λίτρο κατά μέσον όρο, πολύ μακριά από την κορύφωση που είχε φτάσει στα μέσα Απριλίου, όταν η τιμή του είχε ξεπεράσει τα 2,30 ευρώ», γράφει η «Le Figaro».

Πρόσκαιρη χαρά;

«Οι τιμές των υπηρεσιών θα επιβραδυνθούν επίσης σε βάθος χρόνου αλλά σε μικρότερο βαθμό, όπως και αυτές των τροφίμων. Θα επιταχυνθεί επίσης η αποκλιμάκωση των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων εν μέρει για λόγους ημερολογιακούς, επειδή εφέτος ο μήνας Ιούνιος αριθμούσε περισσότερες ημέρες πωλήσεων από πέρυσι», προσθέτουν οι στατιστικολόγοι του INSEE στην ανακοίνωσή τους.

Το μέλλον, ωστόσο, ίσως δεν αποδειχθεί εξίσου ευοίωνο. «Μια ηρεμία στο μέτωπο του πληθωρισμού που θα μπορούσε να είναι μόνο προσωρινή», προειδοποιεί ο Ζιλιέν Ντασουά του «Figaro». Πράγματι, το INSEE βλέπει τον πληθωρισμό να επιταχύνεται εκ νέου από τον Αύγουστο έως το τέλος του έτους, για να κλείσει στο 2,7% τον Δεκέμβριο. Αρκετά υψηλότερα δηλαδή από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.

Οι ανησυχητικές αυτές προβλέψεις, που συνάδουν εξαλλου και με τη γενικότερη αίσθηση ότι η Ευρωτράπεζα θα προχωρήσει εντός του τρέχοντος έτους τουλάχιστον σε μία ακόμα αύξηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25 μονάδες βάσης (το υπαινίχθηκε ευθέως την περασμένη Τετάρτη η γερμανίδα Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ) οδηγούν τους ιθύνοντες για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων στην προαναγγελία καλών νέων για τους αποταμιευτές.

Όλα για τον μικροκαταθέτη

«Το επιτόκιο των λογαριασμών Livret A θα αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω μέσα στο καλοκαίρι μετά από πρόταση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας», αποκάλυψε χθες ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Ρολάν Λεσκίρ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα της Μασσαλίας «La Provence».

Την ίδια ημέρα, κληθείς να διευκρινίσει τη δήλωσή του στην εφημερίδα, ο Λεσκίρ μιλώντας στο κανάλι BFMTV είπε ότι το επιτελείο του βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης των σχετικών υπολογισμών. «Η κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις από κοινού με την Τράπεζα της Γαλλίας περί τα μέσα Ιουλίου», είπε στο BFMTV ο υπουργός, δίχως όμως να μπορεί προς το παρόν να δώσει στοιχεία για το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωθεί το επιτόκιο του Livret A.

Η «Le Figaro» υπενθυμίζει ότι το επιτόκιο καταθέσεων του δημοφιλούς αυτού λογαριασμού έχει ήδη αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω τρεις φορές από τις αρχές του 2025 και από το Φεβρουάριο παραμένει στο 1,5%. Στις 28 Φεβρουαρίου, όμως, εκδηλώθηκε η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν και έκτοτε πήραν την ανιούσα οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός. Τα προνομιακά επιτόκια του Livret A ισχύουν για καταθέσεις έως 22.950 ευρώ, έχουν δηλαδή ως στόχο να συμβάλουν στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των μη προνομιούχων γαλλικών νοικοκυριών.

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