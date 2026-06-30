Γερμανία – Γαλλία: Μόλις στο 0,5% η ανάπτυξη του 2026

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Σε αρνητική αναθεώρηση των μακροοικονομικών της προβλέψεων για την γαλλική οικονομία προχώρησε η κεντρική τράπεζα της χώρας, αναμένοντας πλέον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 0,5% εφέτος έναντι 0,9% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη του περασμένου Μαρτίου. Αυτή η προσαρμογή των δεικτών αντανακλά τη συσσώρευση διαφόρων παραγόντων που επηρέασαν την παραγωγική ικανότητα και την εξωτερική εμπορική δραστηριότητα της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με μια ελαφρά αρνητική επίδοση σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας οριακή συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας κατά -0,1% (αλλά +0,9% σε ετήσια βάση).

Η υποχώρηση αυτή οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην απρόσμενη πτώση των εξαγωγών, η οποία άγγιξε το 3,5%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αεροναυπηγικός τομέας, ένας από τους παραδοσιακά πιο εξωστρεφείς κλάδους της γαλλικής βιομηχανίας. Λόγω προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα εξαιτίας ελλείψεων σε κινητήρες, οι κατασκευαστές βρέθηκαν στη θέση να συσσωρεύουν αποθέματα μη ολοκληρωμένων αεροσκαφών, αδυνατώντας να προχωρήσουν στις προγραμματισμένες παραδόσεις.

Η εικόνα αυτή της στασιμότητας συνεχίζεται και κατά το δεύτερο τρίμηνο, κατά το οποίο η οικονομική ανάπτυξη παραμένει καθηλωμένη στο 0%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Γαλλίας. Στο μέτωπο του επιπέδου των τιμών, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια περίοδο επιμονής των πληθωριστικών πιέσεων. Ο συνολικός πληθωρισμός υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,5% το 2026.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις που παρατηρούνται στις αγροτικές πρώτες ύλες και τα λιπάσματα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις τελικές τιμές των τροφίμων, καθώς και τον τομέα των μεταφορών.

Ο δομικός πληθωρισμός, από την άλλη, ο οποίος δεν συνυπολογίζει την ενέργεια, αναμένεται στο 1,6% για φέτος, με προοπτική να αυξηθεί στο 2,1% το 2027. Αυτό εκτιμάται ότι θα συμβεί καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι αναπροσαρμογές των μισθών θα ενσωματωθούν σταδιακά στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πάντως, η Τράπεζα της Γαλλίας αναμένει συνολική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 1,7% από το 2027 και έπειτα, διατηρώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται και στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό της ανεργίας προβλέπεται να σημειώσει άνοδο, φτάνοντας το 8,1% για τη διετία 2026-2027, προτού αποκλιμακωθεί στο 7,8% κατά το 2028. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι όποιες μισθολογικές αυξήσεις θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών να συμπιεστεί προσωρινά, παρουσιάζοντας μια ήπια ανάκαμψη μετά το 2027.

Μέσα σε αυτό το ρευστό κλίμα, το οποίο συντηρείται και από την εσωτερική πολιτική αβεβαιότητα, το κεντρικό σενάριο των αναλυτών διατηρεί ως βάση τη σταδιακή βελτίωση. Συγκεκριμένα, αναμένεται ανάκαμψη της τάξης του 0,9% για το 2027 και 1,2% το 2028, η οποία θα καθοδηγείται από τη μελλοντική επανεκκίνηση της καταναλωτικής δαπάνης και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Η Τράπεζα της Γαλλίας, μάλιστα, επεξεργάζεται πολλαπλά σενάρια βάσει των προθεσμιακών αγορών, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ευνοϊκής εξέλιξης των τιμών τα επόμενα έτη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συγκυρία διαδραμάτισαν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκάλεσαν ένα ενεργειακό σοκ και οδήγησαν σε αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Αυτό το κύμα κραδασμών επηρέασε άμεσα τα δημόσια οικονομικά, μειώνοντας τα κρατικά έσοδα λόγω της αναιμικής ανάπτυξης. Προκειμένου να συγκρατηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στον στόχο του 5% του ΑΕΠ και να αποφευχθεί μια περαιτέρω απόκλιση στο 5,2%, το οικονομικό επιτελείο έθεσε ήδη σε εφαρμογή ένα σχέδιο εξοικονόμησης πόρων μέσω περικοπών δαπανών, ενώ είναι εξαιρετικά πιθανή η ανακοίνωση επιπρόσθετων διορθωτικών μέτρων το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συνολικά, η οικονομία βρίσκεται σε μια φάση στασιμότητας. Η αξιολόγηση των δεδομένων παραμένει μια σύνθετη διαδικασία για τους αναλυτές, καθώς η επιστροφή σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης προϋποθέτει την εξισορρόπηση της εσωτερικής ζήτησης με τη συνετή δημοσιονομική διαχείριση.

Οι προβλέψεις για τη γερμανική οικονομία

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο, σε σημαντική επί τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για το γερμανικό ΑΕΠ το τρέχον έτος προχώρησε και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, έναντι ανάπτυξης 1%, όπως είχε προβλεφθεί τον περασμένο Ιανουάριο, το ΑΕΠ αναμένεται πλέον να ενισχυθεί κατά μόλις 0,5% φέτος. Οι εκτιμήσεις της Γερμανικής Κυβέρνησης έρχονται σε συνέχεια των αναθεωρημένων προβλέψεων ιδιωτικών φορέων και ινστιτούτων, που προϊδέαζαν για το δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον.