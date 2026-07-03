Κομισιόν: Πέντε κοινά έργα για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

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Πέντε νέα έργα μεγάλης κλίμακας, γνωστά ως Ευρωπαϊκά Αμυντικά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (EDPCI), πρότεινε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες μέσω της από κοινού ανάπτυξης βασικών στρατιωτικών συστημάτων.

Κατά μέσο όρο, 18 κράτη μέλη συμμετέχουν σε κάθε έργο, ενώ η Ουκρανία συμμετέχει σε τέσσερα από τα πέντε έργα

Τα βιομηχανικά έργα εστιάζουν σε πέντε τομείς προτεραιότητας:

-μη επανδρωμένα αεροσκάφη και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών

-ναυτική άμυνα και άμυνα του θαλάσσιου πυθμένα

-διάστημα

-αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα

-ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της ΕΕ.

Τα έργα αυτά αποτελούν απάντηση σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απηύθυνε η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις έργων για πιθανά EDPCI.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ, η Επιτροπή έχει διαθέσει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των EDPCI, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2026.

Νέο πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της ΕΕ

Τα νέα έργα παρέχουν ένα πλαίσιο για τη συνεργασία των χωρών της ΕΕ σε σημαντικές αμυντικές πρωτοβουλίες που είναι υπερβολικά μεγάλες ή πολύ περίπλοκες για να αναπτυχθούν από μεμονωμένες χώρες. Με την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης συνεργασίας, στοχεύουν στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης και στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε κοινές προκλήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις δυνατότητες.

Κατά μέσο όρο, 18 κράτη μέλη συμμετέχουν σε κάθε έργο, ενώ η Ουκρανία συμμετέχει σε τέσσερα από τα πέντε έργα. Η Επιτροπή αναμένεται να συμμετάσχει στα EDPCI, να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη και να συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στον συντονισμό της υλοποίησής τους. Θα παρακολουθεί επίσης την πρόοδο σε σχέση με τα συμφωνηθέντα ορόσημα, προκειμένου να υποστηρίξει την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων EDPCI.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα συζητήσει τώρα την επίσημη θέσπιση των EDPCI, προσδιορίζοντας τους στόχους και τα χαρακτηριστικά τους, τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και τις εκτιμώμενες επενδύσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από τα EDPCI.

Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο του καταλόγου των προσδιορισμένων EDPCI, τα έργα αυτά θα καταστούν επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Αμυντική Βιομηχανία (EDIP), σύμφωνα με ειδική διαδικασία. Η χρηματοδότησή τους θα καταστήσει δυνατή την αρχική υλοποίηση των έργων και θα θέσει τα θεμέλια για ενδεχόμενη περαιτέρω χρηματοδότηση μέσω του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Ο κανονισμός για το EDIP εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Το μέσο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας τεχνολογίας αιχμής, στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, στη στήριξη των κοινών προμηθειών, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της σταθερής προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών και της ενίσχυσης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο κανονισμός θεσπίζει τη δημιουργία των EDPCI ως μελλοντικών φιλόδοξων συνεργατικών βιομηχανικών έργων, τα οποία αποσκοπούν να ωφελήσουν ένα ευρύτερο τμήμα της ΕΕ και είναι ανοιχτά επίσης στη Νορβηγία και την Ουκρανία.