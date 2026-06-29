ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ

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Δεν είναι πολλές οι φορές που μια δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ προκαλεί τόσο έντονους κραδασμούς στις αγορές και ταυτόχρονα αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τους ανεξάρτητους θεσμούς.

Αυτή τη φορά, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλοκάροντας την προσπάθειά του να απομακρύνει τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Λίζα Κουκ.

Η απόφαση θεωρείται ιστορική, καθώς επιβεβαιώνει ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του αμερικανικού οικονομικού συστήματος και δεν μπορεί να υπονομευθεί από πολιτικές παρεμβάσεις.

ΗΠΑ: H ιστορική απόφαση υπέρ της Fed

Με οριακή πλειοψηφία 5-4, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια του προέδρου των ΗΠΑ να αποπέμψει τη Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Federal Reserve.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία που ένας πρόεδρος επιχειρεί να απομακρύνει εν ενεργεία διοικητή της Fed πριν από τη λήξη της θητείας του. Η απόφαση του δικαστηρίου αποτρέπει αυτή την εξέλιξη, προστατεύοντας τον θεσμικό ρόλο της κεντρικής τράπεζας και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ότι οι αποφάσεις της θα συνεχίσουν να λαμβάνονται χωρίς πολιτικές πιέσεις.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία που ένας πρόεδρος επιχειρεί να απομακρύνει εν ενεργεία διοικητή της Fed

Η εξέλιξη αντιμετωπίστηκε ως σημαντική νίκη για όσους υποστηρίζουν ότι η ανεξαρτησία της Federal Reserve αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Νέα ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η απόφαση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη περιορίσει τις προεδρικές εξουσίες, κρίνοντας ότι ο Τραμπ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει έκτακτες εξουσίες για την επιβολή δασμών, σε μια ετυμηγορία που επηρέασε έναν από τους βασικούς άξονες της οικονομικής του πολιτικής.

Η νέα απόφαση ενισχύει την εικόνα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι διατεθειμένο να επιτρέψει τη διεύρυνση των προεδρικών αρμοδιοτήτων εις βάρος ανεξάρτητων θεσμών.

Γιατί η υπόθεση αφορά τις αγορές

Η Federal Reserve θεωρείται η σημαντικότερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο, καθώς οι αποφάσεις της για τα επιτόκια επηρεάζουν το κόστος δανεισμού, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, την πορεία του δολαρίου αλλά και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Οι επικριτές της απόπειρας απομάκρυνσης της Λίζα Κουκ είχαν προειδοποιήσει ότι ένα τέτοιο προηγούμενο θα άνοιγε τον δρόμο για τον πολιτικό έλεγχο της Fed, μειώνοντας την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές.

Η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας θεωρείται κρίσιμη ώστε οι αποφάσεις για τα επιτόκια να λαμβάνονται με γνώμονα τον πληθωρισμό και την οικονομική σταθερότητα και όχι τις πολιτικές επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

Διαφορετική στάση για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου

Παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο προστάτευσε τη θέση της διοικήτριας της Fed, στην ίδια απόφαση άνοιξε τον δρόμο στον Λευκό Οίκο να απομακρύνει μέλος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (Federal Trade Commission – FTC) χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη αιτιολογία.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι ενισχύει σημαντικά την επιρροή της αμερικανικής κυβέρνησης στις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, δημιουργώντας μια διαφορετική ισορροπία εξουσίας σε σχέση με εκείνη που ισχύει για την Federal Reserve.

Έτσι, ενώ η ανεξαρτησία της Fed παραμένει προστατευμένη, άλλοι ανεξάρτητοι οργανισμοί ενδέχεται να βρεθούν πιο κοντά στον πολιτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.

Η υπόθεση Τζερόμ Πάουελ

Η δικαστική απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά από ακόμη μία υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις αγορές.

Τον Απρίλιο, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εγκατέλειψε την ποινική έρευνα που είχε ξεκινήσει σε βάρος του πρώην προέδρου της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ. Πολλοί οικονομολόγοι και επενδυτές είχαν ερμηνεύσει την έρευνα ως προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κεντρική τράπεζα ώστε να προχωρήσει σε ταχύτερες μειώσεις των επιτοκίων.

Τελικά, η έρευνα τερματίστηκε, αφού Ρεπουμπλικανός βουλευτής προειδοποίησε ότι θα μπλοκάρει την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Fed, εάν οι εισαγγελείς δεν εγκατέλειπαν την υπόθεση.

Το μήνυμα για το μέλλον των ανεξάρτητων θεσμών

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις σχέσεις ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τους ανεξάρτητους οικονομικούς θεσμούς των ΗΠΑ.

Για τους υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Federal Reserve, η ετυμηγορία διασφαλίζει ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει να ασκεί τη νομισματική πολιτική χωρίς άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις. Για την κυβέρνηση Τραμπ, αντίθετα, συνιστά ακόμη έναν περιορισμό στην προσπάθεια διεύρυνσης των προεδρικών εξουσιών.

Το βέβαιο είναι ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο ένα πρόσωπο ή μία θέση στη διοίκηση της Fed. Αποτελεί μια κρίσιμη υπενθύμιση ότι η αξιοπιστία των αγορών και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στηρίζονται στην ανεξαρτησία των θεσμών που χαράσσουν τη νομισματική πολιτική.