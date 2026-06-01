Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

World 01.06.2026, 21:00
Μια μη αναμενόμενη συρρίκνωση κατέγραψε η οικονομία του Καναδά  το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας δύο συνεχόμενα τρίμηνα ετήσιας μείωσης – κάτι που ορισμένοι οικονομολόγοι αποκαλούν τεχνική ύφεση – καθώς η χώρα αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 0,1% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Statistics Canada την Παρασκευή, σε σύγκριση με μια προς τα κάτω αναθεωρημένη συρρίκνωση 1% το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Αναλυτές που ερωτήθηκαν από το Reuters και την Τράπεζα του Καναδά είχαν προβλέψει ανάπτυξη 1,5% για το πρώτο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με τη μείωση του τέταρτου τριμήνου του περασμένου έτους.

Η οικονομία του Καναδά έχει αντέξει σε μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα στο εμπόριο και τις επιπτώσεις των δασμών για περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά οι δευτερογενείς επιπτώσεις των δασμών έχουν αποδυναμώσει τις επενδύσεις, τις προσλήψεις και τις δαπάνες, και έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Αβεβαιότητα και τεχνική ύφεση

Η επικείμενη αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής και ο κλονισμός στις τιμές του αργού πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προσθέσει επιπλέον στρώματα αβεβαιότητας.

Οι δύο τελευταίες φορές που ο Καναδάς βρισκόταν σε τεχνική ύφεση ήταν κατά την έναρξη της πανδημίας το 2020 και κατά τη διάρκεια του πετρελαϊκού σοκ στις αρχές του 2015.

Εκείνη την εποχή υπήρξαν δύο συνεχόμενα τρίμηνα ύφεσης, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τη StatsCan.
Οι οικονομολόγοι ήταν διχασμένοι ως προς το αν ο Καναδάς βρίσκεται σε ύφεση ή όχι.

«Η συρρίκνωση του ΑΕΠ που προκλήθηκε από το εμπόριο το προηγούμενο τρίμηνο σήμαινε ότι η οικονομία εισήλθε σε τεχνική ύφεση στις αρχές του έτους», ανέφερε μια σημείωση της Capital Economics, αν και η αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημαίνει ότι η οικονομία πιθανότατα ανέκαμψε τον Απρίλιο.

Ο Randall Bartlett, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος του Ομίλου Desjardins, δήλωσε ότι ο όμιλος δεν είναι διατεθειμένος να χαρακτηρίσει τα στοιχεία ως ύφεση, καθώς η αδυναμία της καναδικής οικονομίας δεν ήταν γενικευμένη.

Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Η Τράπεζα του Καναδά (BoC) δήλωσε ότι η ανάπτυξη φέτος πιθανότατα θα είναι 1,2%, μειωμένη από 1,7% πέρυσι. Θα επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της τον Ιούλιο.

Το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου επηρεάστηκε αρνητικά από το υψηλό επίπεδο εισαγωγών στη χώρα, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μεγάλη συσσώρευση αποθεμάτων, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν, ειδικά στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των τροφίμων, αλλά αυτό αντισταθμίστηκε και πάλι κυρίως από τη μείωση των επιχειρηματικών και κυβερνητικών επενδύσεων.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,7%, σημειώνοντας την πέμπτη συνεχόμενη τριμηνιαία πτώση, σύμφωνα με την StatsCan.
Σε μηνιαία βάση, το ΑΕΠ τον Μάρτιο μειώθηκε κατά 0,1%, έναντι εκτιμήσεων για σταθερή ανάπτυξη.

