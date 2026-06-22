Καναδάς: Η αύξηση των τιμών της βενζίνης τροφοδότησαν τον πληθωρισμό

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στον Καναδά ενισχυμένος από τις υψηλές τιμές της βενζίνης, ενώ το εύρος των πιέσεων στις τιμές μειώθηκε και οι δομικοί δείκτες δεν άλλαξαν ιδιαίτερα.

Η ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφτασε το 3,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Καναδά τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν ότι θα αυξανόταν με ρυθμό 3% τον περασμένο μήνα, από 2,8% τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1%, επίσης πάνω από τις προσδοκίες.

Ο δομικός πληθωρισμός

Ωστόσο, οι δομικοί δείκτες – οι οποίοι αφαιρούν τις πιο ασταθείς μεταβολές στις τιμές – δείχνουν ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν υποτονικές, καθώς η εξασθενημένη οικονομία της χώρας προσαρμόζεται στην επιβράδυνση της αύξησης του πληθυσμού και στις ζημιές στις εξαγωγές που προκαλούνται από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,6%. Εξαιρώντας τη βενζίνη, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,2%. Ο μέσος όρος των προτιμώμενων μέτρων της Τράπεζας του Καναδά για την περικοπή και τον διάμεσο πληθωρισμό παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,1%, αν και οι δείκτες επιταχύνθηκαν επίσης απότομα στο 2,3% σε τριμηνιαία κινητή ετήσια βάση.

Η Μέση Ανατολή

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνέχισε τον περασμένο μήνα να ωθεί προς τα πάνω τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ανέφερε ο οργανισμός. Οι τιμές για τις αεροπορικές μεταφορές αυξήθηκαν επίσης τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 7,4% μετά από μείωση 1,7% τον Απρίλιο.

Με τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να υποχωρούν τώρα, η τιμή του πετρελαίου άρχισε να μειώνεται, με τις τιμές του καναδικού φυσικού αερίου να επιστρέφουν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου. Αυτό θα πρέπει επίσης να ασκήσει καθοδική πίεση στις τιμές των καυσίμων τους επόμενους μήνες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διοικητής Tiff Macklem δήλωσε ότι αναμένει ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διατηρηθεί κοντά στο 3% πριν «υποχωρήσει σταδιακά» στον στόχο του 2% της τράπεζας.