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ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας απειλεί δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και μετακινήσεις της 4ης Ιουλίου

Η ακραία ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ ως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

Κλιματική αλλαγή 03.07.2026, 20:51
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ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας απειλεί δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και μετακινήσεις της 4ης Ιουλίου
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Μια παρατεταμένη και επικίνδυνη περίοδος ακραίας ζέστης στις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το Σαββατοκύριακο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, εκθέτοντας τα ευάλωτα σημεία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και των μεταφορών.

Η ζέστη οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ είναι πιθανό να καταρριφθούν ορισμένα ιστορικά ημερήσια και μηνιαία ρεκόρ.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όσους δεν διαθέτουν επαρκή συστήματα ψύξης, ανέφερε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο καύσωνας απειλεί να υπερφορτώσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ και ενδέχεται να αναγκάσει ορισμένους να ακυρώσουν, να αναβάλουν ή να τροποποιήσουν με άλλο τρόπο τα σχέδιά τους, σε μία από τις εβδομάδες που καταγράφεται μεγάλος αριθμός ταρξιδιωτών.

Πώς ο καύσωνας επιβαρύνει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

Οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά spot σημείωσαν άνοδο άνω του 243% στη Νέα Αγγλία και 101% στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν επίσης κατά σχεδόν 55% στο Μεσοδυτικό και κατά 45,6% στην περιοχή του Μεσοατλαντικού.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται καθώς η ζήτηση για κλιματισμό εκτοξεύεται στα ύψη, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) να προειδοποιεί ότι η πολύ υψηλή υγρασία θα κάνει τον καύσωνα να φαίνεται ακόμη πιο έντονος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κάλεσε τους κατοίκους την Πέμπτη να συμβάλουν στην ανακούφιση της πίεσης στο ενεργειακό δίκτυο της πολιτείας, ζητώντας τους να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους στους 26 βαθμούς Κελσίου, να απενεργοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούν και να περιμένουν μέχρι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ για να θέσουν σε λειτουργία συσκευές όπως πλυντήρια πιάτων ή πλυντήρια ρούχων.

Ο Μαμντάνι κάλεσε επίσης τους Νεοϋορκέζους να παραμείνουν στα σπίτια τους για να αποφύγουν την έντονη ζέστη και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσε, που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.

«Η σύστασή μου προς όλους τους Νεοϋορκέζους είναι να παραμείνουν στο εσωτερικό των σπιτιών τους και να διατηρήσουν τη δροσιά τους, και αν τυχαίνει να παντρεύεστε στο Madison Square Garden, θα παραμείνετε στο εσωτερικό και θα διατηρήσετε τη δροσιά σας, και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για ολόκληρη την πόλη», δήλωσε ο Μαμντάνι στους δημοσιογράφους.

Αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων

Ο καύσωνας έρχεται την ώρα που οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αποτελεί τον κύριο παράγοντα της κλιματικής κρίσης.

Οι σιδηροδρομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για πιθανές καθυστερήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η Amtrak ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα τρένα ενδέχεται να χρειαστεί να κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα και να παρουσιάσουν καθυστερήσεις μεταξύ 11 π.μ. και 7 μ.μ. έως και τις 4 Ιουλίου, λόγω των προβλεπόμενων ακραίων θερμοκρασιών στις περιοχές του Βορειοανατολικού, Νοτιοανατολικού και Μεσοδυτικού.

Τα τρένα της New Jersey Transit με προορισμό τη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω των επιπτώσεων της ζέστης στον εξοπλισμό.

Η Delta Airlines, από την πλευρά της, εξέδωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωση στην οποία δηλώνει ότι θα απαλλάξει τους επιβάτες από τα τέλη αλλαγής κράτησης για πτήσεις που διέρχονται από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης αυτή την εβδομάδα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Το Υπουργείο Μεταφορών του Ιλινόις προειδοποίησε τους οδηγούς να προσέχουν τυχόν βλάβες στο οδόστρωμα, επισημαίνοντας ότι οι επιφάνειες ενδέχεται να παραμορφωθούν λόγω της ακραίας ζέστης.

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