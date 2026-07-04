Αγορές: Τι άλλαξε στο παραδοσιακό εγχειρίδιο για τα ασφαλή καταφύγια

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Μέχρι πρόσφατα όταν «έτρεχε αίμα» στις αγορές οι επενδυτές έσπευδαν να βρουν καταφύγιο στον χρυσό, στα αμερικανικά ομόλογα ή στο γιεν.

Ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν ξανάγραψε τις σελίδες του κλασικού εγχειριδίου για τα ασφαλή καταφύγια. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν ενισχυθεί από την έναρξη του πολέμου, το γιεν βούλιαξε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 χρόνων έναντι του δολαρίου και ο χρυσός έκλεισε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων.

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές ο λόγος δεν αφορά την ανάληψη ή μη κινδύνου. Οι φόβοι για τον πληθωρισμό, οι υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις, οι δημοσιονομικές ανησυχίες και τα μεγάλα χάσματα στα επιτόκια υπερισχύουν της συνήθους ζήτησης για ασφάλεια — ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να επιδιώκουν κέρδη σε μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με άλλα λόγια, τα «ασφαλή καταφύγια» δεν έχουν εξαφανιστεί έχουν γίνει όμως λιγότερο προβλέψιμα. Αντί να σημειώνουν άνοδο ταυτόχρονα κάθε φορά που οι αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, τα κρατικά ομόλογα, ο χρυσός και το γιεν ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις δικές τους μακροοικονομικές βασικές παραμέτρους.

Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ότι το παλιό «εγχειρίδιο» για την αντιμετώπιση κρίσεων ενδέχεται να μην αρκεί πλέον, και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μπορεί να απαιτεί έναν ευρύτερο συνδυασμό περιουσιακών στοιχείων, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε ένα μόνο παραδοσιακό καταφύγιο.

Ο Frederic Neumann, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία, αναφερόμενος στην ελκυστικότητα των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης είπε στο CNBC ότι η υποκείμενη όρεξη για κίνδυνο παραμένει υγιής και οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Οι αμερικανικές αγορές, καθώς και ορισμένες ασιατικές, έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά καθώς οι επενδυτές συσσωρεύονται σε ονόματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Intel στις ΗΠΑ, η Samsung Electronics, η SK Hynix και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company στην Ασία.

Μαζί του συμφωνεί ο Henning Potstada, παγκόσμιο επικεφαλής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS. «Ο κινητήριος παράγοντας για τις μετοχές είναι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS)· αυτός είναι ο μόνος παράγοντας που έχει σημασία μακροπρόθεσμα για τις μετοχές, και οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή παρουσιάζουν ανοδική τάση» υπογραμμίζει.

Ομόλογα και πληθωρισμός

Παρά το υψηλό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας οι επενδυτές δεν στράφηκαν στα ομόλογα λόγω δύο παραγόντων: των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και της βιωσιμότητας του χρέους.

«Είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, [και] οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου να ανέβουν από τα 60 στα 120 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας σε προβλέψεις για τον πληθωρισμό ή, στην πραγματικότητα, σε συνειδητοποίηση ότι ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά, και αυτή είναι η κατάσταση όπου οι αγορές ομολόγων δεν καθοδηγούνται από την ανάπτυξη αλλά από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό» εξηγεί ο Potstada.

Οι αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό γενικά καθιστούν τα ομόλογα λιγότερο ελκυστικά, καθώς διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη των μελλοντικών πληρωμών σταθερού επιτοκίου, μειώνοντας τις τρέχουσες τιμές των ομολόγων.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, παρά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στα αμερικανικά ομόλογα, το ομοσπονδιακό έλλειμμα των ΗΠΑ προκαλεί ανησυχίες.

Πέρυσι, ο αντιπρόεδρος της Goldman Sachs, Rob Kaplan, διαπίστωνε ότι «πάντα μιλάμε για ελλείμματα, αλλά είμαστε πιο μοχλευμένοι σε καθαρή βάση χρέους από ό,τι ήμασταν στη ζωή μας». Εκτιμούσε ότι το προβλεπόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας, περίπου 2 τρισ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε περίπου 6-7% του ΑΕΠ, είναι ιστορικά υψηλό για μια οικονομία που δεν βρίσκεται σε ύφεση.

Ωστόσο σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου οι ΗΠΑ οδεύουν να καταγράψουν έλλειμμα 1,9 τρισ ή 5,8% του ΑΕΠ το 2026.

«Θαμπώνει» ο χρυσός

Από τα ιστορικά επίπεδα των 5.586,20 δολαρίων που κατέκτησε στα τέλη Ιανουαρίου ο χρυσός βρέθηκε κάποια στιγμή κάτω από τα 4.000 δολάρια.

Ο Billy Leung, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στα Global X ETFs, είναι κατηγορηματικός. «Ο χρυσός δεν έχει συμπεριφερθεί σαν ένα καθαρό ασφαλές καταφύγιο πρόσφατα».

«Η τιμή του έχει επηρεαστεί αρνητικά από το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και τις υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις, οι οποίες τείνουν να κυριαρχούν στην πορεία της τιμής του ακόμη και σε περιόδους μεταβλητότητας» πρόσθεσε.

Αν και ο κ. Postada υμφώνησε επίσης ότι η πορεία της τιμής του χρυσού ήταν «ασυνήθιστη», πιστεύει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στις ροές κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές και σε επενδύσεις με μόχλευση.

Επεσήμανε ότι πολλοί ιδιώτες επενδυτές εισέβαλαν μαζικά στην αγορά χρυσού κατά τη διάρκεια της ανόδου πέρυσι, και τώρα η μεταβλητότητα καθορίζεται περισσότερο από αυτά τα «γρήγορα χρήματα».

«Δομικά, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο χρυσός αποτελεί ένα καλό καταφύγιο» υπογράμμισε.