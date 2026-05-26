Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ο Μπέσεντ από τότε που ανέλαβε το υπουργείο δήλωσε ότι στοχεύει στη χαμηλή απόδοση του 10ετούς ομολόγου - Ο πόλεμος και το έλλειμμα δεν του αφήνουν πολλές επιλογές

World 26.05.2026, 22:00
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκότ Μπέσεντ που ενδέχεται να κληθεί να διαχειριστεί την σταθερή άνοδο των 1οετών αμερικανικών ομολόγων, του τίτλου που αποτελεί βαρόμετρο για το δανεισμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Από τότε που ανέλαβε το υπουργείο έχει αποκτήσει την φήμη του ανθρώπου που αμβλύνει τις απότομες διακυμάνσεις στις αγορές από τα αμερικανικά ομόλογα και μετοχές έως το ιαπωνικό γιεν και το πέσο της Αργεντινή, αναφέρει το Bloomberg. Ο Vishal Khanduja της Morgan Stanley Investment Management συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που τον αποκαλούν «πωλητή μεταβλητότητας». Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το έθεσε πιο απλά τον Οκτώβριο «ηρεμεί τις αγορές».

Ωστόσο η αγορά αμερικανικού χρέους αξίας 31 τρισ. δολάρια είναι σε αναταραχή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, στην οποία επικεντρώνεται ο υπουργός Οικονομικών για να υπολογίσει πόσο ακριβά θα δανειστεί, έχει ενισχυθεί κατά 50 μονάδες βάσης κατά τη διάρκεια του πολέμου ενώ η απόδοση του 30ετούς έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Τα όπλα του Μπέσεντ

Τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους αμοιβαίους δασμούς η αγορά ομολόγων απάντησε με την κατακόρυφη πτώση των τιμών. Η αντίδραση του Μπέσεντ ήταν άμεση. Υποστήριξε ότι αν και απέχουν πολύ από το να αναλάβουν δράση «διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα μέτρων που μπορούμε να εφαρμόσουμε», συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των επαναγορών συγκεκριμένων τίτλων.

Μια άλλη επιλογή είναι η μείωση των εκδόσεων ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας, όπως επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς. Όμως αυτή η επιλογή δε μπορεί να γίνει πριν τις 5 Αυγούστου, όπου είναι προγραμματισμένη η αναθεώρηση της στρατηγικής έκδοσης χρέους. Αν το υπουργείο κινηθεί νωρίτερα θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σπέρνοντας την ανησυχία στους επενδυτές.

Δεν υπάρχει «μαγική λύση»

«Η αγορά ομολόγων έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πόλεμος στο Ιράν και αρχίζει να αντιδρά» εξηγεί ο George Catrambone, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της DWS Americas. «Δεν πιστεύω ότι ο Σκοτ έχει κάποια μαγική λύση».

Εκτιμά ότι οι μόνοι πιθανοί τρόποι για να επιστρέψουν οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν είναι η επίλυση της σύγκρουσης που θα ανοίξει ξανά τις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας ή τα σημάδια οικονομικής ύφεσης που θα οδηγήσουν τους επενδυτές να προεξοφλήσουν τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed.

Πιο πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών συζήτησε πιθανή παρέμβαση στις συμβάσεις πετρελαίου κατά τη διάρκεια της απότομης ανόδου των τιμών του αργού πετρελαίου τον Μάρτιο. ».

«Όταν βλέπω τα πράγματα που έχει κάνει, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχει τον παλμό της αγοράς» υπογραμμίζει ο Hari Hariharan, διευθυντής επενδύσεων της NWI Management και βετεράνος της Γουόλ Στριτ με πενήντα χρόνια εμπειρία. «Έχει καλή αντίληψη για τους παράγοντες μετάδοσης της κρίσης».

Ο Khanduja, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Morgan Stanley Investment Management, σημειώνει ότι «τελικά, η δουλειά του είναι να μειώσει τη μεταβλητότητα του περιουσιακού στοιχείου που πρέπει να πουλήσει σε παγκόσμιους αγοραστές».

«Παροδική» κίνηση

Τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό άσκησαν ισχυρές πιέσεις στα αμερικανικά ομόλογα και παρά τις ελπίδες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που χαλάρωσαν την πίεση οι αποδόσεις βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που διαπραγματευόταν πριν τον πληθωρισμό.

Ο Μπέσεντ από την πλευρά του υποστήριξε ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό θα ατροφήσουν μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν και χαρακτήρισε «παροδική» την άνοδο των αποδόσεων.

Όμως ο πληθωρισμός εμμένει να βρίσκεται πάνω από το στόχο της Fed ενώ οι πρόσφατες κινήσεις στην αγορά ομολόγων δεν υποκινούνται μόνο από την ανησυχία για τον πληθωρισμό. Η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Το δημοσιονομικό έλλειμμα  προβλέπεται να διευρυνθεί φέτος, εν μέσω υψηλότερων αμυντικών δαπανών και συρρίκνωσης των καθαρών εσόδων από δασμούς.

Όσον αφορά την κεντρική τράπεζα ο νέος πρόεδρος, αν και θεωρείται από τους παρατηρητές της Fed ότι είναι υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, έχει να διαχειριστεί τα μέλη της FOMC που βάζουν στον τραπέζι την αύξηση των επιτοκίων αν εμμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις.

«Μπέσεντ put»

«Ο όρος “Μπέσεντ put” αναφέρεται στην πεποίθηση ότι το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να μετατοπίσει τις εκδόσεις προς τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα»τονίζει η Priya Misra, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην JPMorgan Asset Management. «Ωστόσο, αυτό είναι δύσκολο, δεδομένης της προοπτικής για υψηλότερο έλλειμμα και του γεγονότος ότι η Fed δεν φαίνεται πιθανό να μειώσει τα επιτόκια λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στις τιμές της ενέργειας.»

Ο ίδιος ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επικεντρώνεται στην απόδοση του 10ετούς ομολόγου από τότε που ανέλαβε το τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών και έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει χαμηλότερα επίπεδα. «Θέλουμε να επικεντρωθούμε στο 10ετές και τι μπορούμε να κάνουμε ως κυβέρνηση για να το μειώσουμε», δήλωσε στο Economic Club της Νέας Υόρκης στις 6 Μαρτίου 2025.

Ωστόσο, οι αποδόσεις είναι υψηλότερες, όχι χαμηλότερες, από τότε διατηρώντας τα επιτόκια στεγαστικών δανείων υψηλά και εμποδίζοντας την αγορά κατοικίας.

Ο Steven Zeng, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην Deutsche Bank AG, σημείωσε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρθηκε ο Μπέσεντ πέρυσι, δεν σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση των πιέσεων της αγοράς, «οπότε είναι δύσκολο για μένα να δω» ότι αυτό χρησιμοποιείται για τη μείωση των αποδόσεων.

Εν τω μεταξύ, η αποκάλυψη αλλαγών στην έκδοση ομολόγων εκτός της τακτικής τριμηνιαίας δήλωσης πολιτικής αποπληρωμής, «θα μπορούσε να είναι αντιπαραγωγική. Νομίζω ότι αυτό τρομάζει την αγορά», είπε. Συμπέρασμα: «Οι επιλογές του υπουργείου Οικονομικών είναι αρκετά περιορισμένες» καταλήγει.

