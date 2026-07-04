TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

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Η TÜV NORD Hellas συνεχίζει να επενδύει σε στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για ανάπτυξη, ποιότητα και καινοτομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνει την ένταξη της κυρίας Σταυρούλας Φίλη στο δυναμικό της, που αναλαμβάνει τη θέση της Corporate Communications & Marketing Director.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε στρατηγικές θέσεις επικοινωνίας και marketing, η Σταυρούλα Φίλη έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας και της ανταγωνιστικότητας σημαντικών οργανισμών. Η επαγγελματική της πορεία χαρακτηρίζεται από στρατηγική σκέψη, αποτελεσματική καθοδήγηση ομάδων και υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εταιρική φήμη και την επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Πριν τη νέα της θέση, διετέλεσε Corporate Communications & CSR Director στην Campeon, ενώ προηγουμένως είχε μακρά θητεία στον Όμιλο ΟΠΑΠ, σε καίριους τομείς όπως το Brand Marketing και το Go to Market Strategy. Η εμπειρία της συμπληρώνεται από συνεργασίες με διεθνείς διαφημιστικούς ομίλους, όπως οι BBDO και Proximity Worldwide.

Στον νέο της ρόλο θα έχει την ευθύνη για τη συνολική στρατηγική επικοινωνίας και marketing, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρικής ταυτότητας, την υποστήριξη των στρατηγικών και εμπορικών προτεραιοτήτων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV NORD Hellas, κος Χάρης Τολούμης, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τη Σταυρούλα Φίλη και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εντάσσεται στη διοικητική μας ομάδα. Η πολυετής εμπειρία της, σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ικανότητά της να αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις με stakeholders και να υλοποιεί στρατηγικές πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αντίκτυπο, αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τον οργανισμό μας. Είμαι βέβαιος ότι η συμβολή της θα ενισχύσει περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της TÜV NORD Hellas, την εταιρική μας εικόνα και την επικοινωνία των αξιών και των υπηρεσιών μας προς την αγορά και την κοινωνία.»