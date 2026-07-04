Φορολογικές δηλώσεις: Κλήση σε… απολογία – Ποιοι κωδικοί είναι στο στόχαστρο

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Με το ημερολόγιο να δείχνει ότι πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις άρχισαν να εμφανίζονται και τα αιτήματα για παράταση.

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύλλογοι λογιστών ζητούν περισσότερο χρόνο, επικαλούμενοι τον μεγάλο όγκο εργασίας, τις τεχνικές δυσκολίες και τις συνεχείς υποχρεώσεις που καλούνται να διαχειριστούν.

Oπως αναφέρουν, παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα επέδειξε βελτιωμένη σταθερότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (ιδιαίτερα μέχρι τις αρχές Ιουνίου), τις τελευταίες ημέρες «έχουν ανακύψει σοβαρά και συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις, τα οποία καθιστούν ανθρωπίνως αδύνατη την ολοκλήρωση των υποβολών εντός των στενών χρονικών περιθωρίων».

Για τον λόγο αυτό ζητούν παράταση της προθεσμίας η οποία λήγει κανονικά στις 15 Ιουλίου 2026. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί πάνω από 5,55 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος.

Οι κωδικοί

Μετά το κλείσιμο των φορολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα ξεκινήσει ένα κύκλο διασταυρώσεων συγκεκριμένων κωδικών.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων αλλά και περιπτώσεων στις οποίες εμφανίζονται τεχνητά μειωμένες ή διογκωμένες δαπάνες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα εισοδήματα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, εισπράξεις από ακίνητα, αναδρομικές αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς και στα εμβάσματα, στα στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση δανείων και στους κωδικούς που σχετίζονται με την ιδιοκατοίκηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται αυτόματα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Taxisnet, τα οποία αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία που δηλώνονται με τις πληροφορίες που ήδη διαθέτει η φορολογική Αρχή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από το Taxisnet, πληροφορίες που διαβιβάζονται από τράπεζες, εργοδότες και άλλους φορείς, καθώς και στοιχεία που συλλέγονται από πρόσθετες πηγές. Μέσω αυτής της πολυεπίπεδης διασταύρωσης επιχειρείται να εντοπιστούν περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν σοβαρές ενδείξεις φοροδιαφυγής ή ανακριβούς απεικόνισης των οικονομικών δεδομένων, ο φορολογούμενος ειδοποιείται μέσω μηνύματος να δώσει εξηγήσεις και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στην αρμόδια ΔΟΥ είτε στο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Ελέγχων (ΚΕΦΟΔΕ), προκειμένου να αποδείξει ότι τα στοιχεία της δήλωσής του ήταν σωστά.