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Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά

Νέος κύκλος διασταυρώσεων για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 16.06.2026, 07:00
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Φορολογικές δηλώσεις: Έλεγχοι για αδήλωτα αναδρομικά ποσά
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022.

Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που «ξέχασαν» να δηλώσουν αναδρομικές και πρόσθετες αποδοχές ενώ από κόσκινο θα περάσουν οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί αποδοχών ή συντάξεων.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται κυρίως περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων για τους οποίους εκδόθηκαν εκ των υστέρων διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών από εργοδότες ή ασφαλιστικούς φορείς, χωρίς όμως να ακολουθήσει η υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων από τους ίδιους τους φορολογούμενους.

Το σχέδιο για τις φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων κωδικών αποδοχών και συντάξεων στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2022.

Οι ελεγκτές πρόκειται να «ξεσκονίσουν»:

  • Τις δηλωθείσες αποδοχές και συντάξεις σε σχέση με τα στοιχεία που απέστειλαν οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία,
  • Τις αναδρομικές ή πρόσθετες αποδοχές που δεν δηλώθηκαν, παρότι εμφανίζονται στις σχετικές βεβαιώσεις και
  • Τις τροποποιητικές δηλώσεις που οδήγησαν σε μείωση του αρχικού φόρου ή σε επιστροφή φόρου.

Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων, η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα προχωρήσει στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους στους οποίους θα εντοπιστούν αποκλίσεις.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των δηλώσεών τους.

Σε περίπτωση που οι ειδοποιήσεις αγνοηθούν, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διοικητικό προσδιορισμό του φόρου μέσω των υπηρεσιών συμμόρφωσης και του ΚΕΦΟΔΕ, καταλογίζοντας τους αναλογούντες φόρους και τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Οι κωδικοί

Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί του εντύπου Ε1 που αφορούν μισθούς και συντάξεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στα ποσά που έχουν δηλωθεί από τον εργοδότη ή τον ασφαλιστικό φορέα, ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος οφείλει να απευθυνθεί στον εκδότη της βεβαίωσης αποδοχών, προκειμένου να υποβληθεί διορθωτικό αρχείο στην ΑΑΔΕ.

Μετά την αποστολή των διορθωμένων στοιχείων, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης και επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα.

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