Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις καθώς η προθεσμία λήγει σε 15 ημέρες.

Από τα 5,55 εκατ. νοικοκυριά που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προκύπτει ότι ένα στα τρία καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο

Διορθώστε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις

Με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026, οι φορολογούμενοι που διαπίστωσαν εκ των υστέρων λάθη ή και παραλείψεις στη φορολογική δήλωση μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή διαγραφές στοιχείων, που σε ορισμένες περιπτώσεις «ξεφουσκώνουν» τον λογαριασμό της Εφορίας.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026, τότε ο φορολογούμενος δεν επιβαρύνεται με κανένα πρόστιμο.

Όσον αφορά στη διαδικασία με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος θα πρέπει να τροποποιήσει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Η νέα δήλωση μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση και ο φόρος θα επαναπροσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης, αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Τα νούμερα

Από τα 5,55 εκατ. νοικοκυριά που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση προκύπτει ότι ένα στα τρία καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.866 ευρώ για τα εισοδήματα του 2025, ενώ σχεδόν επτά στους δέκα είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος.

Ειδικότερα, τα στοιχεία δείχνουν ότι: