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Σούπερ μάρκετ: Η επόμενη ημέρα του πλαφόν – Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

Τι ανέφερε στον ΟΤ και το Meganews, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς

Economy 04.07.2026, 15:00
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Σούπερ μάρκετ: Η επόμενη ημέρα του πλαφόν – Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

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Στα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά μεταφέρεται πλέον το βάρος της κυβερνητικής παρέμβασης στην αγορά, μετά την άρση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, δημητριακά, ζυμαρικά, τυποποιημένα κρέατα, αλλά και βασικά προϊόντα προσωπικής φροντίδας και φροντίδας σπιτιού μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με στόχο να διαμορφωθεί από το φθινόπωρο μια νέα λίστα προϊόντων στα οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν μειώσεις τιμών.

Η νέα λίστα δεν θα αφορά γενικά και αόριστα κατηγορίες προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς και barcodes

Το εύρος των μειώσεων, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΟΤ και το Meganews,ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, θα μπορούσε να κινηθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με προηγούμενες πρωτοβουλίες της αγοράς, δηλαδή από 5%-6% έως και 15%-16%, ανάλογα με το προϊόν, τον προμηθευτή και τη συμμετοχή της αλυσίδας στη διαμόρφωση της τελικής τιμής στο ράφι.

Η επόμενη ημέρα μετά το πλαφόν δεν θα κριθεί μόνο από το αν θα αποφευχθούν νέες ανατιμήσεις μέσα στο καλοκαίρι, αλλά κυρίως από το αν η αγορά θα μπορέσει να περάσει σε στοχευμένες μειώσεις σε προϊόντα υψηλής κατανάλωσης. Αυτό ήταν και το βασικό αντικείμενο της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ της κυβέρνησης, της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Όπως εξήγησε ο κ. Πεταλάς, η συνάντηση δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής συμφωνίας, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, αλλά περισσότερο μιας κοινής αντίληψης για την ανάγκη συγκράτησης των τιμών στα βασικά αγαθά. Για τους επόμενους δύο μήνες, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να κινηθούν με την ίδια λογική συγκράτησης, ώστε να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα περισσότερα τρόφιμα και σε ορισμένα βασικά μη τρόφιμα.

«Η εφοδιαστική αλυσίδα θα κάνει τα πάντα για να μην υπάρξουν ανατιμήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, περιγράφοντας το πλαίσιο που συζητήθηκε για το δίμηνο που ακολουθεί. Στόχος είναι οι τιμές στα βασικά αγαθά να παραμείνουν στα επίπεδα της ημέρας που έγινε η συνάντηση, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν ήδη επιβαρύνει πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και κόστος παραγωγής.

Το κρίσιμο βήμα, ωστόσο, θα γίνει από τον Σεπτέμβριο. Εκεί αναμένεται να ξεκινήσει μια πιο αναλυτική διαδικασία, με τον συντονισμό του υπουργείου Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της αρμόδιας Αρχής, ώστε να εντοπιστούν τα προϊόντα που έχουν πραγματικό βάρος στο καλάθι του μέσου καταναλωτή.

Η αγορά επιχειρεί να αποσυνδέσει τη συγκράτηση των τιμών αποκλειστικά από το πλαφόν

Η νέα λίστα δεν θα αφορά γενικά και αόριστα κατηγορίες προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς και barcodes. Με τη βοήθεια εταιρειών ανάλυσης της αγοράς, όπως η Circana και η Nielsen, θα εξεταστεί ποια προϊόντα έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, μεγάλο μερίδιο αγοράς και ουσιαστική παρουσία στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών.

Στο επίκεντρο μπαίνουν κατηγορίες που αποτελούν σταθερό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά θεωρούνται από τις πλέον βασικές κατηγορίες, καθώς έχουν συχνή κατανάλωση και μεγάλη επιβάρυνση στο καλάθι. Αντίστοιχα, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά και τα τυποποιημένα κρέατα βρίσκονται επίσης στη λίστα των προϊόντων που εξετάζονται, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού.

Το μοντέλο που εξετάζεται παραπέμπει στις προηγούμενες πρωτοβουλίες μειώσεων που είχαν εφαρμοστεί το 2024 και το 2025, αν και, όπως σημείωσε ο κ. Πεταλάς, αυτή τη φορά η διαδικασία γίνεται με διαφορετική μεθοδολογία και με συνολικότερη συζήτηση μεταξύ Πολιτείας και αγοράς. Στις προηγούμενες παρεμβάσεις, οι μειώσεις είχαν κινηθεί από 5%-6% έως και 15%-16%, ανάλογα με το μέγεθος της έκπτωσης που έδινε ο προμηθευτής και με το πώς η αλυσίδα ενίσχυε και περνούσε τη μείωση στο ράφι.

Την ίδια ώρα, η αγορά επιχειρεί να αποσυνδέσει τη συγκράτηση των τιμών αποκλειστικά από το πλαφόν. Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στα προϊόντα σούπερ μάρκετ δεν οφείλεται μόνο στο συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, όπου δεν υπήρχε πλαφόν. Όπως είπε, ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Μάιο στο 1,14%, ενώ για τον Ιούνιο εκτίμησε ότι θα κινηθεί σημαντικά χαμηλότερα.

Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη ημέρα φέρνει την αγορά αντιμέτωπη με ένα νέο τεστ αξιοπιστίας. Χωρίς το πλαφόν, το ζητούμενο είναι να μην περάσουν νέες αυξήσεις στα ράφια μέσα στο καλοκαίρι και, από το φθινόπωρο, να υπάρξουν συγκεκριμένες μειώσεις σε προϊόντα που έχουν πραγματική σημασία για το καλάθι του νοικοκυριού.

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