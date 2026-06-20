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Σούπερ μάρκετ: Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;

Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες σε ένα καλάθι καθαριότητας σε σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και ΕΕ

Economy 20.06.2026, 07:00
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Σούπερ μάρκετ: Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Τη σύγκριση προϊόντων έχει στη βάση της η πλατφόρμα PosoKanei, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για τον καταναλωτή που αναζητά επώνυμο προϊόν στην πιο οικονομική τιμή σε ένα εκ των 10 ελληνικών σούπερ μάρκετ που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ο καταναλωτής δεν φαίνεται να έχει πρόσβαση στην τιμή αρκετών προϊόντων σε σούπερ μάρκετ εκτός Ελλάδας. Κι αυτό επειδή αναφέρονται είδη από διαφορετικές μάρκες, μεγέθη, βάρη, χαρακτηριστικά, ποιότητες και προδιαγραφές και στην κατηγορία των τροφίμων και στην ευρύτερη κατηγορία των ειδών προσωπικής φροντίδας και καθαρισμού.

Η σύγκριση πραγματοποιείται μεν ανά τιμή μονάδας μέτρησης (δηλαδή κιλό, λίτρο), ωστόσο εμφανίζεται διαφοροποιημένη η αντιστοιχία με τις συνθήκες σε Ελλάδα και ΕΕ, λόγω συνθηκών οικονομικού κλίματος και κατώτατου μισθού.

Και όταν αυτή η αναντιστοιχία συνδυαστεί με την αξία ενός καλαθιού -ενδεικτικά- καθαριότητας με επτά προϊόντα, γίνεται αντιληπτό πως η όποια διαφορά προκύπτει έχει και επιπλέον προεκτάσεις.

Καλάθι καθαριότητας στα σούπερ μάρκετ

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως κωδικός καθαριστικού για τζάμια στην Ελλάδα ανά λίτρο κοστίζει 3,16 ευρώ κατά μέσο όρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2,65 ευρώ.

Ομοίως επώνυμη κρέμα καθαρισμού στην Ελλάδα αγγίζει τα 4,88 ευρώ, την στιγμή που σε ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ πωλείται προς 4,39 ευρώ.

Ομοίως υγρό για τα πιάτα δημοφιλούς μάρκας κοστίζει ανά λίτρο 3,26 στην Ελλάδα και 3,99 στην ΕΕ, σκόνη πλυντηρίου (44 μεζούρες) κοστίζει 0,19 ευρώ ανά τεμάχιο ενώ στην ΕΕ 0,20 ανά τεμάχιο.

Μαλακτικό (92 πλύσεις) κοστίζει 0,06 ευρώ στην Ελλάδα ανά τεμάχιο, όπως και σε ευρωπαϊκό σούπερ μάρκετ. Γνωστό χαρτί υγείας στην Ελλάδα ανά τεμάχιο απαντάται στα 0,48 ευρώ, με τον αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 0,60 ευρώ.

Σε χαρτί κουζίνας (2 τεμ.), η τιμή ανά τεμάχιο διαμορφώνεται στο 1,74 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 2,39 ευρώ στην ΕΕ.

Το καλάθι με προϊόντα καθαριότητας στην Ελλάδα διαμορφώνεται για τα επτά αυτά προϊόντα στα 19,58 ευρώ, με τη μέση τιμή να προκύπτει από τρία καταστήματα. Αντίστοιχα το ευρωπαϊκό καλάθι για τα ίδια προϊόντα από ένα μόνο σούπερ μάρκετ ως μέτρο σύγκρισης, αγγίζει τα 14,28 ευρώ.

Τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

Η βάση δεδομένων της πλατφόρμας, η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές, αυτή τη στιγμή μετρά 8.778 προϊόντα. Και συγκεκριμένα 4.810 προϊόντα στην κατηγορία των τροφίμων, 1.172 προϊόντα στα ποτά, 1.011 στα είδη προσωπικής φροντίδας, 1.015 προϊόντα στην καθαριότητα, 235 στα βρεφικά προϊόντα και 187 είδη για κατοικίδια.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κρητικός, Market in και Lidl, σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της νησιωτικής Ελλάδας.

Η ευρωπαϊκή αγορά

Οι χώρες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή είναι η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ρουμανία, η Κύπρος και η Ισπανία. Σύντομα θα προστεθούν τιμές από την Πορτογαλία, ενώ πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι σιγά – σιγά να συμπεριληφθούν κι άλλες χώρες.

Επι του παρόντος, η σύγκριση τιμών με άλλες χώρες της Ευρωζώνης γίνεται με τη μεγαλύτερη αλυσίδα κάθε χώρας και σχεδιάζεται άμεσα να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις 3 μεγαλύτερες.

Στις συγκρίσεις τιμής προϊόντος με τα ψηφιακά ράφια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται οι τιμές από τα τρία μεγαλύτερα σε τζίρο ελληνικά σούπερ μάρκετ.

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