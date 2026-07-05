Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]

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Σε μια νέα περίοδο εισέρχεται η παγκόσμια γεωργία όπου η τεχνολογική πρόοδος και η αύξηση της παραγωγικότητας συνυπάρχουν με γεωπολιτικές εντάσεις, κλιματική κρίση και αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές. Αυτή είναι η βασική εικόνα που αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD) και του FAO, η οποία επιχειρεί να σκιαγραφήσει την πορεία της παγκόσμιας αγροτικής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία (2026 – 2035).

Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγικότητα παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη σχετική σταθερότητα των πραγματικών διεθνών τιμών των αγροτικών προϊόντων, το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανά αγρότη προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 9% έως το 2035.

Τα επόμενα δέκα χρόνια η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 13%

Ωστόσο, πίσω από τον παγκόσμιο μέσο όρο κρύβονται έντονες περιφερειακές ανισότητες, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες εξακολουθούν να εμφανίζουν πολλαπλάσια παραγωγικότητα σε σχέση με τις φτωχότερες χώρες.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική γεωργία καλείται να ανταποκριθεί σε αυξανόμενο κόστος παραγωγής, περιορισμένους υδατικούς πόρους, δημογραφική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η παγκόσμια παραγωγή

Τα επόμενα δέκα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 13%, κυρίως λόγω βελτιώσεων και εντατικοποίησης της παραγωγικότητας. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται στην Ασία, την υποσαχάρια Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ταυτόχρονα, οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,5%, σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση της παραγωγής. Τα προβλεπόμενα κέρδη παραγωγικότητας αυξάνουν το παγκόσμιο ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο κατά 9% έως το 2035, αλλά η εγγενής μεταβλητότητα στις φυσικές και οικονομικές συνθήκες εξακολουθεί να αφήνει μια πιθανότητα 25% για μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά 3%.

Μάλιστα, σύμφωνα με μια συμπληρωματική ανάλυση του ΟΟΣΑ και του FAO, αναμένεται οι διαταραχές που σχετίζονται με τη σύγκρουση του 2026 στη Μέση Ανατολή θα μειώσουν τη χρήση λιπασμάτων και, ως εκ τούτου, θα περιοριστούν και οι αποδόσεις των καλλιεργειών, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, ενώ η άνοδος των τιμών των τροφίμων θα επιβαρύνει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία αναγκάζονται να στραφούν σε φθηνότερα και λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα. Από την άλλη, όπως εκτιμάται στην έκθεση, τα νοικοκυριά σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος θα διατηρήσουν γενικά τα διατροφικά τους πρότυπα, δείχνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη νέα πραγματικότητα.

Υπάρχει μία στις τέσσερις πιθανότητες το πραγματικό αγροτικό εισόδημα το 2035 να είναι τουλάχιστον 12% χαμηλότερο από τις βασικές προβλέψεις

Το αγροτικό εισόδημα

Η έκθεση επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό των αγροτικών αγορών, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει μία στις τέσσερις πιθανότητες το πραγματικό αγροτικό εισόδημα το 2035 να είναι τουλάχιστον 12% χαμηλότερο από τις βασικές προβλέψεις, οι οποίες αναφέρουν αύξηση περίπου 9% του μέσου ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος η υποχώρηση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 20%.

Όπως εξηγείται στην έκθεση, αυτή η αύξηση κατά 9% την επόμενη δεκαετία, ισοδυναμεί με παγκόσμιο μέσο όρο παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας (δείκτη για το πραγματικό ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα ανά εργαζόμενο) ύψους 3.800 δολαρίων ΗΠΑ ανά αγρότη.

Ωστόσο, αυτός ο παγκόσμιος μέσος όρος συγκαλύπτει μεγάλες γεωγραφικές διαφορές και σημαντικά διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων. Την περίοδο 2023-2025, η μέση παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στις χώρες υψηλού εισοδήματος εκτιμάται σε λίγο πάνω από 21.100 δολάρια ΗΠΑ και προβλέπεται να φτάσει τα 22.155 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035.

Τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής ανά αγρότη εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία). Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε αυτές τις χώρες συνήθως καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις με σχετικά χαμηλή εισροή εργασίας, ιδιαίτερα μηχανοποιημένα συστήματα παραγωγής και σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις.

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι στη γεωργία σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος εντός της υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας Ασίας κερδίζουν σήμερα, κατά μέσο όρο, περίπου 930 δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ένα ποσό που προβλέπεται να αυξηθεί μόνο ελαφρώς σε περίπου 1.100 δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο των προβλέψεων.

Αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία

Ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας αναμένεται να ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της αγροτικής παραγωγής κατά την επόμενη δεκαετία, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη κάποια επέκταση των καλλιεργειών και του αριθμού των ζώων, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση 6,5% στις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα ζώα αναμένεται να ευθύνονται για περίπου το 77% αυτής της αύξησης, αντανακλώντας την αύξηση των κοπαδιών ζώων, ενώ τα συνθετικά λιπάσματα συμβάλλουν κατά ένα επιπλέον 23% μέσω των υψηλότερων εκπομπών υποξειδίου του αζώτου. Η πρόκληση πολιτικής είναι η επιτάχυνση της βιώσιμης αύξησης της παραγωγικότητας και η κάλυψη των τεχνολογικών κενών, επιτρέποντας στις εκπομπές να αυξάνονται πιο αργά ή ακόμη και να μειώνονται σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί διασφαλίζοντας παράλληλα την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και καλύτερα διατροφικά αποτελέσματα για έναν αυξανόμενο πληθυσμό με εξελισσόμενες διατροφικές προτιμήσεις.

Αλλαγές στη διατροφή

Οι καταναλωτές στις χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα αναμένεται να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τη διατροφή τους, ιδίως αυξάνοντας το μερίδιο των κτηνοτροφικών προϊόντων που καταναλώνονται στο πλαίσιο της ανόδου του βιοτικού επιπέδου.

Η Νοτιοανατολική Ασία θα αντιπροσωπεύει περίπου το 39% της παγκόσμιας αύξησης της κατανάλωσης έως το 2035, καθώς η αύξηση του πληθυσμού προκαλεί υψηλότερη συνολική ζήτηση, ενώ η αστικοποίηση και η αύξηση του εισοδήματος διαφοροποιούν τα διατροφικά πρότυπα μακριά από τα βασικά τρόφιμα προς υψηλότερα μερίδια κτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευτικών προϊόντων.

Παρά τις συνεχιζόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση πιο υγιεινών διατροφών, η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων είναι πιθανό να συνεχιστεί στις πλουσιότερες χώρες. Αντίθετα, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, αναμένεται να συνεχίσουν να υστερούν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή λόγω των χαμηλών εισοδημάτων των νοικοκυριών και των ευρύτερων μακροοικονομικών περιορισμών που περιορίζουν τις επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και την ικανότητα χρηματοδότησης των εισαγωγών τροφίμων.

Οι επίμονες ανεπάρκειες στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων οδηγούν σε υψηλές απώλειες τροφίμων και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και θρεπτικών τροφίμων, καθιστώντας την αύξηση της παραγωγικότητας και την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου θεμελιώδη για την αποτροπή βιώσιμων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.