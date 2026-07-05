 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]

Η κλιματική κρίση, η παραγωγή και οι πόλεμοι - Αποκαλυπτική έκθεση για τη γεωργία

AGRO 05.07.2026, 16:14
Σχολιάστε
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια νέα περίοδο εισέρχεται η παγκόσμια γεωργία όπου η τεχνολογική πρόοδος και η αύξηση της παραγωγικότητας συνυπάρχουν με γεωπολιτικές εντάσεις, κλιματική κρίση και αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές. Αυτή είναι η βασική εικόνα που αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD) και του FAO, η οποία επιχειρεί να σκιαγραφήσει την πορεία της παγκόσμιας αγροτικής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία (2026 – 2035).

Σύμφωνα με την έκθεση, η παραγωγικότητα παραμένει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής και τη σχετική σταθερότητα των πραγματικών διεθνών τιμών των αγροτικών προϊόντων, το μέσο ακαθάριστο εισόδημα ανά αγρότη προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 9% έως το 2035.

Τα επόμενα δέκα χρόνια η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 13%

Ωστόσο, πίσω από τον παγκόσμιο μέσο όρο κρύβονται έντονες περιφερειακές ανισότητες, καθώς οι ανεπτυγμένες οικονομίες εξακολουθούν να εμφανίζουν πολλαπλάσια παραγωγικότητα σε σχέση με τις φτωχότερες χώρες.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική γεωργία καλείται να ανταποκριθεί σε αυξανόμενο κόστος παραγωγής, περιορισμένους υδατικούς πόρους, δημογραφική γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η παγκόσμια παραγωγή

Τα επόμενα δέκα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 13%, κυρίως λόγω βελτιώσεων και εντατικοποίησης της παραγωγικότητας. Η αύξηση αυτή επικεντρώνεται στην Ασία, την υποσαχάρια Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Ταυτόχρονα, οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,5%, σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση της παραγωγής. Τα προβλεπόμενα κέρδη παραγωγικότητας αυξάνουν το παγκόσμιο ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο κατά 9% έως το 2035, αλλά η εγγενής μεταβλητότητα στις φυσικές και οικονομικές συνθήκες εξακολουθεί να αφήνει μια πιθανότητα 25% για μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων κατά 3%.

Μάλιστα, σύμφωνα με μια συμπληρωματική ανάλυση του ΟΟΣΑ και του FAO, αναμένεται οι διαταραχές που σχετίζονται με τη σύγκρουση του 2026 στη Μέση Ανατολή θα μειώσουν  τη χρήση λιπασμάτων και, ως εκ τούτου, θα περιοριστούν και οι αποδόσεις των καλλιεργειών, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, ενώ η άνοδος των τιμών των τροφίμων θα επιβαρύνει κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία αναγκάζονται να στραφούν σε φθηνότερα και λιγότερο θρεπτικά τρόφιμα. Από την άλλη, όπως εκτιμάται στην έκθεση, τα νοικοκυριά σε χώρες υψηλότερου εισοδήματος θα διατηρήσουν γενικά τα διατροφικά τους πρότυπα, δείχνοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη νέα πραγματικότητα.

Υπάρχει μία στις τέσσερις πιθανότητες το πραγματικό αγροτικό εισόδημα το 2035 να είναι τουλάχιστον 12% χαμηλότερο από τις βασικές προβλέψεις

Το αγροτικό εισόδημα

Η έκθεση επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα αποτελεί πλέον μόνιμο χαρακτηριστικό των αγροτικών αγορών, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει μία στις τέσσερις πιθανότητες το πραγματικό αγροτικό εισόδημα το 2035 να είναι τουλάχιστον 12% χαμηλότερο από τις βασικές προβλέψεις, οι οποίες αναφέρουν αύξηση περίπου 9% του μέσου ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος, ενώ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος η υποχώρηση μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 20%.

Όπως εξηγείται στην έκθεση, αυτή η αύξηση κατά 9% την επόμενη δεκαετία, ισοδυναμεί με παγκόσμιο μέσο όρο παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας (δείκτη για το πραγματικό ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα ανά εργαζόμενο) ύψους 3.800 δολαρίων ΗΠΑ ανά αγρότη.

Ωστόσο, αυτός ο παγκόσμιος μέσος όρος συγκαλύπτει μεγάλες γεωγραφικές διαφορές και σημαντικά διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων. Την περίοδο 2023-2025, η μέση παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στις χώρες υψηλού εισοδήματος εκτιμάται σε λίγο πάνω από 21.100 δολάρια ΗΠΑ και προβλέπεται να φτάσει τα 22.155 δολάρια ΗΠΑ έως το 2035.

Τα υψηλότερα επίπεδα παραγωγής ανά αγρότη εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία). Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε αυτές τις χώρες συνήθως καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις με σχετικά χαμηλή εισροή εργασίας, ιδιαίτερα μηχανοποιημένα συστήματα παραγωγής και σημαντικές οικονομικές δεσμεύσεις.

Στον αντίποδα, οι εργαζόμενοι στη γεωργία σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος εντός της υποσαχάριας Αφρικής και της Νότιας Ασίας κερδίζουν σήμερα, κατά μέσο όρο, περίπου 930 δολάρια ΗΠΑ ετησίως, ένα ποσό που προβλέπεται να αυξηθεί μόνο ελαφρώς σε περίπου 1.100 δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο των προβλέψεων.

Αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία

Ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας αναμένεται να ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της αγροτικής παραγωγής κατά την επόμενη δεκαετία, θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη κάποια επέκταση των καλλιεργειών και του αριθμού των ζώων, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση 6,5% στις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τα ζώα αναμένεται να ευθύνονται για περίπου το 77% αυτής της αύξησης, αντανακλώντας την αύξηση των κοπαδιών ζώων, ενώ τα συνθετικά λιπάσματα συμβάλλουν κατά ένα επιπλέον 23% μέσω των υψηλότερων εκπομπών υποξειδίου του αζώτου. Η πρόκληση πολιτικής είναι η επιτάχυνση της βιώσιμης αύξησης της παραγωγικότητας και η κάλυψη των τεχνολογικών κενών, επιτρέποντας στις εκπομπές να αυξάνονται πιο αργά ή ακόμη και να μειώνονται σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές. Αυτό πρέπει να επιτευχθεί διασφαλίζοντας παράλληλα την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και καλύτερα διατροφικά αποτελέσματα για έναν αυξανόμενο πληθυσμό με εξελισσόμενες διατροφικές προτιμήσεις.

γεωργία

Αλλαγές στη διατροφή

Οι καταναλωτές στις χώρες με χαμηλότερο και μεσαίο εισόδημα αναμένεται να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τη διατροφή τους, ιδίως αυξάνοντας το μερίδιο των κτηνοτροφικών προϊόντων που καταναλώνονται στο πλαίσιο της ανόδου του βιοτικού επιπέδου.

Η Νοτιοανατολική Ασία θα αντιπροσωπεύει περίπου το 39% της παγκόσμιας αύξησης της κατανάλωσης έως το 2035, καθώς η αύξηση του πληθυσμού προκαλεί υψηλότερη συνολική ζήτηση, ενώ η αστικοποίηση και η αύξηση του εισοδήματος διαφοροποιούν τα διατροφικά πρότυπα μακριά από τα βασικά τρόφιμα προς υψηλότερα μερίδια κτηνοτροφικών προϊόντων και αλιευτικών προϊόντων.

Παρά τις συνεχιζόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση πιο υγιεινών διατροφών, η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων είναι πιθανό να συνεχιστεί στις πλουσιότερες χώρες. Αντίθετα, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, αναμένεται να συνεχίσουν να υστερούν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή λόγω των χαμηλών εισοδημάτων των νοικοκυριών και των ευρύτερων μακροοικονομικών περιορισμών που περιορίζουν τις επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και την ικανότητα χρηματοδότησης των εισαγωγών τροφίμων.

Οι επίμονες ανεπάρκειες στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων οδηγούν σε υψηλές απώλειες τροφίμων και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και θρεπτικών τροφίμων, καθιστώντας την αύξηση της παραγωγικότητας και την εύρυθμη λειτουργία του εμπορίου θεμελιώδη για την αποτροπή βιώσιμων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business
Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης
Ναυτιλία

Πώς η ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιχειρήσεις: Οδηγούν δάνεια και καταθέσεις – Ανοιχτή η «ψαλίδα» επιτοκίων
Business

Οι επιχειρήσεις κρατούν το γκάζι σε δάνεια και καταθέσεις

Η συνολική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 7,4%, από 6,8% τον Απρίλιο

Αθανασία Ακρίβου
Καύσωνας: Πώς αλλάζει τις πωλήσεις αλκοόλ και τη στρατηγική των ποτοποιιών στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή

Όταν ο καύσωνας «στεγνώνει» το ποτήρι

Ο καύσωνας αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων, αναγκάζοντας τις μεγάλες εταιρείς ποτών να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ: Τα σενάρια για τις κυβερνητικές εξαγγελίες
Economy

Πόσα πακέτα ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ;

Το Plan B της ΔΕΘ - Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας ετοιμάζει περισσότερα από ένα σενάρια μέτρων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Ράλι στις τιμές κατοικιών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική [πίνακες]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζει το τετραγωνικό στη Β. Ελλάδα [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε πώληση και ενοικίαση

Prada: Από το μπασμάτι στα Kolhapuri – Η Ινδία είναι στη μόδα
World

Από το μπασμάτι στα Kolhapuri της Prada - Η Ινδία είναι στη μόδα

Η διαμάχη για τα σανδάλια της Prada αποκαλύπτει ένα κενό στην προσπάθεια της Ινδίας να προστατεύσει πολιτισμό και εξαγωγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πουλερικά: Εξαγορές, συνεργασίες και επενδύσεις διαμορφώνουν το «τρίπτυχο» του κλάδου – Η επόμενη μέρα
Business

Νιτσιάκος VS Πίνδος: Οι τρεις κινήσεις που αλλάζουν τον χάρτη

Στις νέες συνεργασίες βρίσκεται το «ιερό δισκοπότηρο» για ορισμένους παίκτες στα πουλερικά, την ίδια ώρα που άλλες εταιρείες συνεχίζουν επενδύσεις σε εξοπλισμό και παραγωγή

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από AGRO
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]

Η κλιματική κρίση, η παραγωγή και οι πόλεμοι - Αποκαλυπτική έκθεση για τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
World

Στενή επιτήρηση για τις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος απο τις υπηρεσίες της ΕΕ

Κάτω απο στενή επιτήρηση οι εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur - Εκτός του ευρωπαϊκου καταλόγου λόγω της χρήσης αντιβιοτικών

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία
AGRO

Καββαδάς: Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν είναι αντίθετη με την αλιεία

Στο πιλοτικό πρόγραμμα 1,5 εκατ. ευρώ για τον λαγοκέφαλο αναφέρθηκε στη Βουλή ο κ. Καββαδάς

Ανδριανός: Δικαίωση η απόφαση για τις στερόλες στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Κορωνέικης
AGRO

Τι ισχύει για τις στερόλες στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα Κορωνέικης

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ελληνική ελαιοκομία χαρακτήρισε την απόφαση ο κ. Ανδριανός

FAO: Μειώθηκαν οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων
AGRO

Μειώθηκαν οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων

Υποχωρεί τον Ιούνιο ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων
AGRO

Υποχώρησε ο δείκτης των αγροτικών εμπορευμάτων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Πειραιώς για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα τον Ιούνιο 2026

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο
AGRO

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για κτηνοτρόφους στη Λέσβο

Τα σεμινάρια του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Ιουλίου

Latest News
Γεωργία: Οι μεγάλες προκλήσεις για την αγροτική οικονομία έως το 2035 [γραφήματα]
AGRO

Η γεωργία 10 χρόνια μετά - Το μεγάλο στοίχημα [γραφήματα]

Η κλιματική κρίση, η παραγωγή και οι πόλεμοι - Αποκαλυπτική έκθεση για τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ
Business

«Επιχειρώ Στερεά»: Πώς θα τύχουν χρηματοδότησης ΜμΕ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ΜμΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το ποσοστό της επιχορήγησης να φτάνει έως και 75%

Γαλλία: Έχασε 1,1 δισ. ευρώ σε φτηνά δάνεια από το SAFE – Τι εμπόδισε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κεφάλαια
World

Γιατί η Γαλλία έχασε 1,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησης σε εξοπλιστικά

Τα απορριφθέντα έργα αφορούσαν την εταιρεία κατασκευής πυραύλων MBDA - Η Γαλλία επιμένει στην «ευρωπαϊκή προτίμηση»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καραγκούνης: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Οριστική λύση στις εκκρεμότητες που αφορούν τις συντάξεις χηρείας προανήγγειλε ο υφ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης

Κορκίδης: Η ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα ανάπτυξης
Ναυτιλία

Πώς η ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα

Συμπληρωματικά λειτουργούν Πειραιάς και Ραφήνα ως προς την ίδια εθνική προσπάθεια της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε κι ο κ. Κορκίδης

Ακίνητα: O Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 17 του Συντάγματος
Ακίνητα

Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 17 ζητεί ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων επί της πρόβλεψης περί «αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς»

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair
English Edition

Greece Weighs Different Tax Plans For Thessaloniki Fair

This year the planning has taken on a different character than at any point in the past six years

Επενδύοντας σε μια εποχή ανομίας
Financial Times

Είναι ασφαλής επιλογή οι επενδύσεις με τον... τρόπο του Τραμπ;

Η αντιγραφή των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τον Τραμπ και άλλες πολιτικές ελίτ είναι μια πιθανή τακτική, αλλά ενέχει κινδύνους

Gillian Tett
Labubu: Είναι τα «κουτιά-έκπληξη» αθώα παιχνίδια ή μήπως είναι τζόγος για παιδιά
World

Αθώα έκπληξη ή τζόγος για παιδιά; - Τι είναι τα blind boxes

Τα Labubus, τα «dumpling squishies» και τα μινιφιγούρες Lego είναι παραδείγματα μικρών συλλεκτικών παιχνιδιών που πωλούνται σε «κουτιά-έκπληξη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μηλίτης: Σύγκρουση μεταξύ Κομισιόν και σκανδιναβικών χωρών για την ονομασία
World

Κομισιόν - Σκανδιναβία: Μάχη για τον μηλίτη

Σουηδία, Δανία και Φινλανδία εναντιώνονται στη μετονομασία προϊόντων με χαμηλότερη ποσότητα χυμού μήλου ή με πρόσθετες γεύσεις - Αναδίπλωση της Κομισιόν - Τι προτείνει

Επαγγελματικά ακίνητα: Δυναμική η αγορά του κλάδου – Πώς αποτυπώνεται
Ακίνητα

Η δυναμική της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων - Πώς αποτυπώνεται

Η αγορά στα επαγγελματικά ακίνητα και στα οικόπεδα εξακολουθεί να κινείται ανοδικά

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη
Πολιτική

Σαμαράς: Βίντεο-«βόμβα» με «καρφιά» κατά Μητσοτάκη

Με ένα αιχμηρό βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς δεν διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος και επιτίθεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις πολιτικές της επιλογές και την πορεία της ΝΔ

Νερό: Η νέα εθνική στρατηγική – Ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων
Κλιματική αλλαγή

Εθνική προτεραιότητα το νερό - Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική αλλαγή προσέγγισης για το νερό την ώρα που η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες πιέσεις, με αυξανόμενα φαινόμενα λειψυδρίας

Σούπερ μάρκετ: Η μάχη του franchise και το παρασκήνιο με την Carrefour
Τρόφιμα – ποτά

Σκληρό ροκ για το franchise των σούπερ μάρκετ

Το ντόμινο των ανακατατάξεων μετά το deal Μασούτη - Κρητικού, το νέο στοίχημα της Carrefour και το επιθετικό πλάνο των ΑΒ Βασιλόπουλος και Metro

Δημήτρης Χαροντάκης
72 δόσεις: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για υπαγωγή στη ρύθμιση – Ποιοι «κόβονται»
Economy

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Οι «κόφτες»

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να μην χάσετε τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις - Τα σημεία «κλειδιά»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies