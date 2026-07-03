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FAO: Μειώθηκαν οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων

Υποχωρεί τον Ιούνιο ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO - Τι δείχνουν τα στοιχεία

AGRO 03.07.2026, 12:25
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FAO: Μειώθηκαν οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων
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Μειωμένες καταγράφονται οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων τον Ιούνιο, καθώς οι χαμηλότερες τιμές για τα δημητριακά, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα υπερίσχυσαν των υψηλότερων τιμών για τα φυτικά έλαια και το κρέας, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO ήταν κατά μέσο όρο 130,3 μονάδες τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος κατά 0,3% από το επίπεδο του Μαΐου, αλλά παρέμεινε 2,2% υψηλότερος από το επίπεδο του προηγούμενου έτους.

Μειωμένος κατά 3,5% είναι ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο

«Ενώ το συνολικό σημείο αναφοράς για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων μειώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο, οι μεμονωμένες αγορές βασικών προϊόντων συνεχίζουν να αντιδρούν διαφορετικά στους εξελισσόμενους παράγοντες. Σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, οι διαφανείς αγορές, η έγκαιρη ενημέρωση και το προβλέψιμο παγκόσμιο εμπόριο παραμένουν απαραίτητα για την προώθηση της επισιτιστικής ασφάλειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων», δήλωσε ο Boubaker Ben-Belhassen, Διευθυντής του τμήματος Αγορών και Εμπορίου του FAO.

Τα δημητριακά

Μειωμένος κατά 3,5% είναι ο Δείκτης Τιμών Δημητριακών του FAO τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο, λόγω των χαμηλότερων διεθνών τιμών καλαμποκιού και σιταριού, αλλά παρέμεινε 2,7% υψηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Οι παγκόσμιες τιμές για το σιτάρι μειώθηκαν κατά 4,4%, καθώς η ταχεία πρόοδος της συγκομιδής και οι ισχυρές προοπτικές προσφοράς στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας υπερίσχυσαν των ανησυχιών για τις προοπτικές των καλλιεργειών στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόσθετη καθοδική πίεση προήλθε από το ισχυρότερο δολάριο των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πιο χαλαρές αγορές ενέργειας εν μέσω προσδοκιών για μειωμένες εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Επίσης, οι παγκόσμιες τιμές καλαμποκιού μειώθηκαν κατά 6,2%, αντανακλώντας τις προοπτικές για άφθονες προμήθειες στις χώρες εξαγωγής στη Νότια Αμερική και την ασθενέστερη ζήτηση αιθανόλης.

Αντίθετα, ο Δείκτης Τιμών Όλου του Ρυζιού του FAO αυξήθηκε κατά 3,2% τον Ιούνιο, καθώς η ασιατική ζήτηση για ρύζι Indica ενισχύθηκε, ενώ οι ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες και το αυξημένο κόστος παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίας στήριξαν τις τιμές για μη αρωματικά προϊόντα.

Τα φυτικά έλαια

Αυξημένος κατά 3,8% είναι ο Δείκτης Τιμών Φυτικών Ελαίων του FAO σε σχέση με τον Μάιο. Οι υψηλότερες τιμές για το φοινικέλαιο και το ελαιοκράμβη, υποστηριζόμενες από την ισχυρότερη υποχρεωτική ζήτηση βιοκαυσίμων και τις γενικά σταθερές τιμές του ηλιελαίου, αντιστάθμισαν τις χαμηλότερες τιμές του σογιέλαιου.

Κρέας και γαλακτοκομικά

Ο Δείκτης Τιμών Κρέατος του FAO αυξήθηκε κατά 0,5%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Οι διεθνείς τιμές του κρέατος πουλερικών αυξήθηκαν, εν μέρει λόγω προσωρινά περιορισμένης εγχώριας διαθεσιμότητας μετά από προσαρμογές στην παραγωγή ως απάντηση στην προηγούμενη υπερπροσφορά, ενώ οι τιμές του χοιρινού και του βοείου κρέατος μειώθηκαν.

Στον αντίποδα, ο Δείκτης Τιμών Γαλακτοκομικών Προϊόντων του FAO μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αντανακλώντας τις χαμηλότερες τιμές του αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, του πλήρους γάλακτος σε σκόνη και του βουτύρου, μαζί με την ενδέκατη συνεχόμενη μηνιαία πτώση των διεθνών τιμών των τυριών.

Ζάχαρη

Ο Δείκτης Τιμών Ζάχαρης του FAO μειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση με τον Μάιο, λόγω των χαμηλότερων εγχώριων τιμών αιθανόλης στη Βραζιλία, καθώς και της υποτίμησης του βραζιλιάνικου ρεάλ.

Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του Ελ Νίνιο στην παραγωγή ζάχαρης στην Ινδία και την Ταϊλάνδη περιόρισαν τη συνολική πτώση των διεθνών τιμών ζάχαρης.

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Υποχωρεί τον Ιούνιο ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO - Τι δείχνουν τα στοιχεία

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