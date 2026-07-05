Ιράν – Κατάρ επανεκκινούν το θαλάσσιο εμπόριο

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Το θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ Ιράν και Κατάρ έχει ξαναρχίσει μετά από μια αναστολή διάρκειας περίπου πέντε μηνών, όπως δήλωσε την Κυριακή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ο εμπορικός ακόλουθος του Ιράν στη Ντόχα.

Τα δύο γεωγραφικά αντίθετα λιμάνια εξυπηρετούν κυρίως το περιφερειακό εμπόριο

Η προσωρινή συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, έχιε αποφέρει το τέλος των εχθροπραξιών μετά από μια σύγκρουση που διήρκησε τέσσερις μήνες και προέβλεπε την επιστροφή στη θαλάσσια κυκλοφορία του Κόλπου όπως ήταν πριν τον πόλεμο, αν και η διέλευση προς και από τον Κόλπο παραμένει αμφισβητούμενη.

Ο Αμπάς Αμπντολχανί δήλωσε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ του ιρανικού λιμανιού Νταγιέρ και του λιμανιού Αλ Ρουβάις του Κατάρ είχαν ξαναρχίσει μετά από συντονισμό μεταξύ της ιρανικής πρεσβείας στη Ντόχα και των αρχών του Κατάρ.

Τα δύο γεωγραφικά αντίθετα λιμάνια εξυπηρετούν κυρίως το περιφερειακό εμπόριο. Το λιμάνι Νταγιέρ υπέστη ζημιές αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στα τέλη Ιουνίου, ένας αξιωματούχος του Οργανισμού Προώθησης του Εμπορίου του Ιράν δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα ιρανικά εμπορεύματα τελικά εκτελωνίζονταν στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μεγαλύτερο της περιοχής, υποδηλώνοντας μια σταδιακή επανέναρξη του εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών του Κόλπου.