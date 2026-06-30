Τραμπ: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Κατάρ την Τρίτη

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, μετά από ένα σαββατοκύριακο εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΝΤΟΧΑ!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για ειρηνευτικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να ενημερώσουν το Κογκρέσο για μια αρχική ειρηνευτική συμφωνία τη Δευτέρα.

Εχουν προηγηθεί μια σειρά εκατέρωθεν πληγμάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα οποία απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Λέβιτ: Η βία θα απαντηθεί με βία

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News τη Δευτέρα ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν για τη συνάντηση. «Όσον αφορά εμάς, τηρούμε το δικό μας μέρος της κατάπαυσης του πυρός. Η βία θα απαντηθεί με βία», πρόσθεσε η ίδια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαθέτουν τον καλύτερο και ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Ο πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά και πάλι, το μνημόνιο συνεργασίας θα συνεχίσει να συζητείται. Η κατάπαυση του πυρός είναι σε ισχύ και ελπίζουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία». Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ως απάντηση στις τελευταίες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Οι επιθέσεις του Ιράν ώθησαν τον Τραμπ την Κυριακή να απειλήσει ξανά το Ιράν με αφανισμό. «Μπορεί να έρθει ένα σημείο όπου δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά τη δουλειά που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον!» έγραψε στο Truth Social.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι και οι δύο πλευρές θα παύσουν τις εχθροπραξίες και θα επιτρέψουν στα εμπορικά πλοία να διέρχονται από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Οι τεχνικές συνομιλίες είναι προγραμματισμένο να συνεχιστούν σε όλους τους τομείς του μνημονίου συνεργασίας», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC την Κυριακή. «Και οι δύο πλευρές θα υποχωρήσουν προς το παρόν και τα πλοία μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Σε ξεχωριστές αναρτήσεις στο Truth Social νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Τραμπ χαιρέτισε την πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου είχαν υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.