 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

World 06.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μέσα σε μερικές ημέρες, η ευρωπαϊκή οικονομία έστειλε σήμα αλλαγής πορείας. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% τον Μάιο, το Brent επέστρεψε κοντά στα 72 δολάρια από τα επίπεδα συναγερμού των 120 δολαρίων, ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέβηκε στις 95 μονάδες, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε, η μεταποίηση δείχνει σημάδια σταθεροποίησης και η ανεργία παραμένει στο 6,3%. Η αλληλουχία των στοιχείων αλλάζει το σημείο από το οποίο θα κριθεί η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Μέσα σε μερικές ημέρες, η ευρωπαϊκή οικονομία έστειλε σήμα αλλαγής πορείας

Η εικόνα που είχαν μπροστά τους οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ πριν από λίγες εβδομάδες ήταν η κρίση στη Μέση Ανατολή να επαναφέρει τον φόβο ενός ακόμα ενεργειακού σοκ, οι τιμές του πετρελαίου έδιναν σήμα νέας πίεσης στο κόστος μεταφορών και παραγωγής, οι αγορές προεξοφλούσαν πιο επιθετική στάση από τη Φρανκφούρτη και τα υπουργεία Οικονομικών της ευρωζώνης παρακολουθούσαν τον πληθωρισμό να απειλεί εκ νέου τους προϋπολογισμούς τους.

Η ευρωπαϊκή οικονομία και ο πληθωρισμός

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση. Παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, όμως η πτώση από το 3,2% του Μαΐου έχει σημασία επειδή συνοδεύεται από υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού στο 2,4% από 2,6%. Αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια, αλλά αρχίζει να περνά και στον πυρήνα των τιμών. Οι υπηρεσίες, με ρυθμό γύρω στο 3,2%, παραμένουν το πιο επίμονο μέτωπο της ακρίβειας. Εκεί ενσωματώνονται μισθολογικές αυξήσεις, τουριστική ζήτηση, ενοίκια, μεταφορές και μια σειρά κόστη που δεν πέφτουν με την ίδια ταχύτητα με το πετρέλαιο. Για την ΕΚΤ αυτός είναι ο δείκτης που θα κρίνει αν η υποχώρηση του γενικού πληθωρισμού είναι διατηρήσιμη ή απλώς αποτέλεσμα της γρήγορης αποκλιμάκωσης στην ενέργεια. Η διαφορά είναι ότι η Φρανκφούρτη δεν πιέζεται πλέον να αντιδράσει σε συνθήκες συναγερμού.

Ευρωπαϊκή οικονομία

Το πετρέλαιο άλλαξε τα δεδομένα

Το Brent κοντά στα 72 δολάρια, μετά την ένταση που το είχε στείλει προς τα 120 δολάρια, άλλαξε τις παραδοχές για το δεύτερο εξάμηνο. Το κόστος μεταφορών, οι τιμές καυσίμων, τα ναύλα, οι ενεργειακές δαπάνες των επιχειρήσεων και οι τιμές παραγωγού επηρεάζονται άμεσα από την αποκλιμάκωση της τιμης. Για την ευρωζώνη, όπου η ενεργειακή εξάρτηση εξακολουθεί να επηρεάζει βιομηχανία, μεταποίηση και εισαγωγές, η πτώση του πετρελαίου λειτουργεί σαν μοχλός αποσυμπίεσης. Είναι βέβαιο ότι δεν λύνει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, δεν εξαφανίζει το κόστος της πράσινης μετάβασης, δεν ακυρώνει τους γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά σίγουρο αφαιρεί από την ΕΚΤ το λόγο για νέα επιθετική κίνηση.

Αυτό φάνηκε και στις αγορές. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων κινήθηκαν ήπια, οι επενδυτές περιόρισαν τις πιθανότητες άμεσης νέας αύξησης επιτοκίων και το ευρώ αντέδρασε σε ένα περιβάλλον λιγότερο επιβαρυμένο από ενεργειακό πανικό.

Το οικονομικό κλίμα

Ο τρίτος αριθμός είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος. Η άνοδος στις 95 μονάδες από περίπου 93,5 τον προηγούμενο μήνα σίγουρα δεν συνιστά έκρηξη αισιοδοξίας. Παραμένει κάτω από το όριο των 100 μονάδων, που λειτουργεί ως μακροχρόνιος μέσος όρος. Δείχνει όμως ότι επιχειρήσεις και καταναλωτές αρχίζουν να βλέπουν με περισσότερη αισιοδοξία το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στις υπηρεσίες η εικόνα βελτιώθηκε, στη βιομηχανία η απαισιοδοξία περιορίστηκε, στο λιανεμπόριο οι προσδοκίες ανέκαμψαν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε. Η αγορά αρχίζει να μιλά για σταθεροποίηση μετά από εβδομάδες πολύ έντονης γεωπολιτικής και ενεργειακής αναταραχής.Ενδιαφέρον ωστόσο έχει η αντίφαση που αναδεικνύουν τα στοιχεία για τιςεπιχειρήσεις οποίες βλέπουν καλύτερες προοπτικές, αλλά ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης υποχώρησε στις 92,2 μονάδες από 94,4. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται λιγότερο πιεσμένες, χωρίς ωστόσο να ξεκινούν ένα νέο κύκλο προσλήψεων.

Ο δείκτης βαρόμετρο της ευρωπαϊκής οικονομίας

Ο PMI ειναι το τέταρτο κομμάτι της αλλαγής που δείχνουν τα στοιχεία. Η μεταποίηση της ευρωζώνης κινείται κοντά στο όριο των 50 μονάδων, με τον σχετικό δείκτη γύρω στις 51,3 μονάδες από 51,6. Η ένδειξη δεν περιγράφει βιομηχανική ανάκαμψη μεγάλης κλίμακας, δείχνει όμως ότι ο τομέας που πλήρωσε περισσότερο την ενεργειακή κρίση, το ακριβό χρήμα και την αδύναμη εξωτερική ζήτηση δείχνει σημάδια αντίστασης.

Οι υπηρεσίες, με δείκτη περίπου 48,9, παραμένουν υπό πίεση, όμως η συνολική εικόνα είναι καλύτερη από εκείνη που φοβούνταν οι αγορές όταν το πετρέλαιο ανέβαινε και η γεωπολιτική ένταση ήταν στο απόγειο της. Για τις Βρυξέλλες το μήνυμα είναι σαφές, καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει πρόβλημα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, όμως οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες δεν δείχνουν βιομηχανικό εκτροχιασμό.

Ευρωπαϊκή οικονομία

Το πέμπτο στοιχείο είναι η αγορά εργασίας. Η ανεργία στο 6,3% παραμένει κοντά στα ιστορικά χαμηλά της ευρωζώνης. Η νεανική ανεργία στο 14,7%, χαμηλότερα από το 15,1%, εξακολουθεί να αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα, αλλά η κατεύθυνση δείχνει καλύτερη. Οι κενές θέσεις εργασίας στο 2,3% δείχνουν αγορά που δεν υπερθερμαίνεται, αλλά εξακολουθεί να απορροφά κραδασμούς.

Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο για την ΕΚΤ, καθώς αν η αγορά εργασίας έδειχνε ταχεία επιδείνωση, η συζήτηση θα μετατοπιζόταν γρήγορα από τον πληθωρισμό στην ύφεση, ενώ αν έδειχνε υπερθέρμανση, θα ενίσχυε τον φόβο νέων μισθολογικών πιέσεων.

Το έκτο στοιχείο είναι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών της ευρωζώνης το οποίο πέρασε σε έλλειμμα περίπου 1 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, από πλεόνασμα 8,7 δισ. έναν χρόνο πριν. Οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 255,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, αλλά οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης, ενώ σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση οι εξαγωγές ενισχύθηκαν 3,2% και οι εισαγωγές 2,9%. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat αφορούν την καρδιά της γεωπολιτικής κρίσης, παρόλα αυτά δείχνουν ένα υπαρκτό πρόβλημα.

Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η εικόνα δείχνει ότι το πρόβλημα της Ευρώπης μετακινείται σταδιακά από τις τιμές στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι σχέσεις με την Κίνα, οι δασμοί των ΗΠΑ, το κόστος ενέργειας και η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα γίνονται πλέον το νέο πεδίο πίεσης. Η αναφορά ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα προσεγγίζει περίπου 1 δισ. ευρώ την ημέρα τον Απρίλιο αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης.

Το έβδομο στοιχείο είναι οι τιμές παραγωγού. Η μηνιαία αύξηση 0,6% και η ετήσια άνοδος 4,9% τον Απρίλιο δείχνουν ότι το κόστος στις επιχειρήσεις εξακολουθεί να περνά μέσα στην οικονομία.

Η ενέργεια στις τιμές παραγωγού υποχώρησε 0,4% σε μηνιαία βάση, στοιχείο θετικό για τους επόμενους μήνες, όμως η συνολική εικόνα παραμένει επιβαρυμένη.

Το λιανικό εμπόριο, με πτώση 0,4% σε μηνιαία βάση και αύξηση 1% σε ετήσια, συμπληρώνει την εικόνα. Οι καταναλωτές ανακτούν μέρος της εμπιστοσύνης τους, αλλά η κατανάλωση δεν έχει αποκτήσει καθαρή δυναμική. Για την ΕΚΤ και τα υπουργεία Οικονομικών αυτό σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν συνοδεύεται ακόμη από ισχυρή εσωτερική ζήτηση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις
Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς
Vuori: Από την αποτυχία στο απόλυτο success story του athleisure
World

Vuori: Η εταιρεία που «τρώει» μερίδια από Lululemon και Nike
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης
EasyJet: Αποδοχή προσφοράς εξαγοράς ύψους 5,2 δισ. λιρών από την Castlelake
World

Mεγάλο deal στις αερομεταφορές - «Yes» της EasyJet στην Castlelake

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Προς νέο ρεκόρ η έξοδος από την εργασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί φουσκώνει το κύμα εξόδου προς τη σύνταξη

Οι αιτήσεις για συντάξεις ανήλθαν στις 110.000 στο α΄ εξάμηνο – Τα αίτια της μαζικής φυγής… από την εργασία

Κώστας Παπαδής
Uber: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα – Επιμένει για εξαγορά της Delivery Hero
World

Ανατροπή με την Uber Eats: Παγώνει την είσοδο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους FT, η Uber Eats παγώνει την είσοδο σε πέντε ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - Εστιάζει στην εξαγορά της Delivery Hero, ιδιοκτήτριας της efood

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Από συμμαχία σε πεδίο επιχειρηματικών deals – Πώς άλλαξε το ΝΑΤΟ
World

Πώς ο Τραμπ μετέτρεψε το ΝΑΤΟ σε πεδίο για business

Ο Τραμπ έχει πείσει τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν κατακόρυφα τις δικές τους αμυντικές δαπάνες και να επενδύσουν σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία

Μελίνα Ζιάγκου
Είδη πολυτελείας: Οι οίκοι πολυτελείας στρέφονται στα premium ακίνητα
Business

Όταν μια βιτρίνα αξίζει εκατομμύρια

Παρά τη στασιμότητα των πωλήσεων, οι επενδύσεις σε καταστήματα ναυαρχίδες συνεχίζονται, τα ενοίκια αυξάνονται και οι κορυφαίοι εμπορικοί δρόμοι μένουν χωρίς διαθέσιμους χώρους

Γιώργος Μανέττας
Data center: Το μεγαλύτερο έργο που έχει προταθεί ποτέ έχει επισήμως εγκαταλειφθεί
Ταμείο Ανάκαμψης

Παρελθόν το μεγαλύτερο data center στις ΗΠΑ - Πώς ακυρώθηκε

Πρόσφατα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται στην κατασκευή data centers στην περιοχή τους

Δημήτρης Σταμούλης
Forbes: Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής
World

Οι πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής - Περιουσίες που ζαλίζουν

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Forbes, η οικογένεια Γουόλτον παραμένει η πλουσιότερη δυναστεία της Αμερικής με εκτιμώμενη περιουσία που υπερβαίνει τα 430 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Η ελληνική αγορά εργασίας πάσχει και από χαμηλές αμοιβές και από εντατικοποίηση της εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια στις ώρες εργασίας η Ελλάδα

Το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως – Οι «πρωταγωνιστές» ανά κλάδο - Τι δείχνει έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Διάστημα: Οι ενστάσεις για την ευρωπαϊκή απάντηση στη SpaceX
World

Πώς η Ευρώπη θα ανταγωνιστεί τη SpaceX - Οι προκλήσεις

Γιατί η συγχώνευση τριών ευρωπαϊκών διαστημικών εταιρειών θα βλάψει ανταγωνισμό και φορολογούμενους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Vuori: Από την αποτυχία στο απόλυτο success story του athleisure
World

Vuori: Η εταιρεία που «τρώει» μερίδια από Lululemon και Nike

Η εταιρεία αθλητικής ένδυσης Vuori ξεκίνησε το 2015 και έγινε κερδοφόρα μόλις δύο χρόνια αργότερα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκή οικονομία: Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα
World

Τα 7 στοιχεία που αλλάζουν την ατζέντα της Ευρώπης

Το 2,8% για τον πληθωρισμό του Ιουνίου είναι ο πρώτος αριθμός που άλλαξε τη συζήτηση στην ευρωπαϊκή οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
EasyJet: Αποδοχή προσφοράς εξαγοράς ύψους 5,2 δισ. λιρών από την Castlelake
World

Mεγάλο deal στις αερομεταφορές - «Yes» της EasyJet στην Castlelake

Ο μεγαλύτερος μέτοχος της EasyJet είναι η οικογένεια του ιδρυτή Στέλιου Χατζηϊωάννου, η οποία κατέχει μερίδιο 15,3%

Τεχνητή νοημοσύνη: Τι έρχεται μετά το ChatGPT – Τα νέα μοντέλα θα μαθαίνουν από τη δομή του κόσμου
World

Μετά το ChatGPT τι; Ο «γκουρού» της ΑΙ απαντά

Ο «γκουρού» στην τεχνητή νοημοσύνη Yann LeCun αναλύει σε τι υπολείπονται τα τρέχοντα μοντέλα και τι προσδοκά να δημιουργήσει μελλοντικά

Nissan: Σχέδια αναβίωσης του ανθεκτικού SUV Xterra μέσω… ΑΙ
World

Γιατί η Nissan επαναφέρει το εμβληματικό της SUV - Ο ρόλος της ΑΙ

Η έρευνα αγοράς και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν αυτά που οδήγησαν τη Nissan στο συμπέρασμα ότι πρέπει να επαναφέρει το Xterra

Latest News
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή σε απόπειρες εξαπάτησης
Κοινωνία

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες - «Δεν ζητάμε χρήματα ή τιμαλφή»

Οι επιτήδειοι τηλεφωνούν από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα

Επιβατική κίνηση: Άνοδος 4,5% στην επιβατική κίνηση το εξάμηνο
Τουρισμός

Απογειώθηκε το Ελ. Βενιζέλος - Αύξηση 4,5% το α΄εξάμηνο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελ. Βενιζέλος

Ευλογιά προβάτων: Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις εκτροφές στην Πρέβεζα
AGRO

Σε συναγερμό η Πρέβεζα - Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς προβάτων

Σε αυξημένη επιφυλακή οι κτηνοτρόφοι – Μέτρα για την ευλογιά προβάτων

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις στις αγορές
Ασία

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Morgan Stanley: Με τιμή-στόχο στα 27 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ
Business

ΔΕΗ: Ξεκινά κάλυψη η Morgan Stanley με τιμή-στόχο τα 27 ευρώ

Όπως αναφέρει η Morgan Stanley, από το 2019 η ΔΕΗ έχει αναδιαμορφώσει ουσιαστικά τη βάση των περιουσιακών της στοιχείων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σταύρος Παπασταύρου: «Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό»
Green

Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ύδρευσης - Το σχέδιο

Αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

ΝΑΤΟ: Η κρίσιμη σύνοδος σε 5 ερωτήσεις – απαντήσεις
World

Τι θα κρίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ σε 5 ερωτήσεις - απαντήσεις

Η φετινή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετατοπίσει τη συζήτηση από τις δεσμεύσεις της ΕΕ για αύξηση των αμυηντικών δαπανών στην υλοποίησή τους

Mitsubishi: Καμπανάκι CEO για την κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες
World

Mitsubishi: Λάθος η κατασκευή drones από αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο επικεφαλής της Mitsubishi Heavy Industries δηλώνει ότι η τακτική αυτή ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει «τεράστια σπατάλη» των χρημάτων των φορολογουμένων

ΗΠΑ: Μπούμεραγκ για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 ψηφοφόρους
World

Δεν άξιζε το κόστος του πολέμου, λένε 6 στους 10 Αμερικανούς

Πώς αποτυπώνονται οι τάσεις μεταξύ των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ - Τι έδειξε η δημοσκόπηση των FT 4 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση παραγωγής
Commodities

Κάτω από τα 72 δολ. το πετρέλαιο - Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ αυξάνεται κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα τον Ιούνιο από τον Μάιο,

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold
English Edition

Uber Eats Puts Greece Launch on Hold

The U.S. company is pausing plans to enter five European markets, including Greece, as it focuses on its pursuit of Delivery Hero, efood's parent company, whose €10 billion acquisition offer was rejected in May

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο
Κόσμος

Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του NATO, στο περιθώριο της οποίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας
Κόσμος

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Αμυντικές δαπάνες, ανακατανομή των βαρών και στήριξη της Ουκρανίας

Τι αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 10 Ιουλίου

Οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα, εφάπαξ, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας

Τραμπ: Εξαπολύει νέα φραστική επίθεση στη Μελόνι
Κόσμος

Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι

«Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Το φιλοσοφείν της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ρόλος της επιστήμης της Φιλοσοφίας στον κλάδο του AI ως προς την ασφάλεια, τη δεοντολογία και την ισορροπία αλήθειας και κολακείας στις απαντήσεις των γλωσσικών μοντέλων προς τους χρήστες

Νατάσα Μπαστέα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies