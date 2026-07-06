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Αεροδρόμια: Σύγκρουση για τα slots και το σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων

Χωρίς αποτέλεσμα η συνάντηση ΥΠΑ, ΔΑΑ, αεροπορικών και ελεγκτών – Πίεση για τήρηση χρονοθυρίδων και καλύτερο συντονισμό σε όλη την αλυσίδα των πτήσεων στα αεροδρόμια

Μεταφορές 06.07.2026, 23:40
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Αεροδρόμια: Σύγκρουση για τα slots και το σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Άκαρπη… αποδείχθηκε η συνάντηση που είχαν αργά το απόγευμα οι βασικοί παίκτες των αερομεταφορών, προκειμένου την αντιμετώπιση του προβλήματος των έντονων καθυστερήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια μέσα στη θερινή περίοδο.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας τονίζουν ότι προγραμματίζονται περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις από όσες προβλέπονται

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση αεροπορικής που εκτελούσε εσωτερικό δρομολόγιο, η οποία έμεινε καθηλωμένη για περίπου μια ώρα, ενώ το αεροσκάφος ήταν έτοιμο για απογείωση. Μάλιστα, η αεροπορική απέδωσε την καθυστέρηση στην αδυναμία του αεροδρομίου της Αθήνας να ανταποκριθεί λόγω αυξημένης κίνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο τραπέζι βρέθηκαν η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, αλλά και οι δύο μεγάλες αεροπορικές AEGEAN και SKY express. Η συζήτηση φέρεται να ήταν έντονη, με κάθε πλευρά να αποδίδει τις καθυστερήσεις σε διαφορετικούς παράγοντες.

Τα slots στα αεροδρόμια επίκεντρο της σύγκρουσης

Όσον αγορά τους λόγους των καθυστερήσεων οι απόψεις διίστανται. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κάνει λόγο για «υπαρκτές και ενισχυμένες» καθυστερήσεις , όπως «καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους» , ιδίως λόγω «της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή».

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων εντοπίζονται στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής και η μη τήρηση των συμφωνημένων χρονοθυρίδων (slots) στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Όπως επισημαίνουν, προγραμματίζονται περισσότερες αφίξεις και αναχωρήσεις από όσες προβλέπονται, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να ξεκινούν από τις πρωινές ώρες αιχμής και να μεταφέρονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό ζητούν την αναβάθμιση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε Level 3, ώστε να εφαρμόζεται αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.

Η ΥΠΑ σε ανακοίνωση της σημείωσε ότι, ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής.

Επιπλέον με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση.

Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

Πάντως το βασικό πεδίο τριβής δεν είναι άλλο από την τήρηση των χρονοθυρίδων, των γνωστών slots. Το αεροδρόμιο της Αθήνας λειτουργεί με συγκεκριμένα όρια χωρητικότητας ανά ώρα, τόσο σε αιχμή όσο και εκτός αιχμής. Στην πράξη όμως, όπως επισημαίνουν οι ελεγκτές, τα προγράμματα πτήσεων συχνά ξεπερνούν τα συμφωνημένα όρια, δημιουργώντας συνθήκες συμφόρησης ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το αποτέλεσμα είναι ένα «ντόμινο» καθυστερήσεων που εξαπλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η άλλη όψη του ίδιου προβλήματος

Από την πλευρά τους, οι αεροπορικές και ο ΔΑΑ σημειώνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η υλοποίηση των πτήσεων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στον αρχικό προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά που μεταφέρονται στη συνέχεια της ημέρας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΑΑ, περίπου το 98% των πτήσεων παραμένει εντός των συμφωνημένων ορίων.

Πίεση από την κίνηση και τη γεωπολιτική συγκυρία

Η εικόνα σύμφωνα με όσους παρακολουθούν τη συζήτηση επιβαρύνεται περαιτέρω από δύο πρόσθετους παράγοντες. Η θερινή αιχμή έχει εκτοξεύσει τον αριθμό πτήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε περίπου 900 εμπορικές κινήσεις ημερησίως, ενώ προστίθενται ακόμη 100 πτήσεις λοιπών κατηγοριών.

Την ίδια ώρα, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει τη διέλευση διεθνών πτήσεων από τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβαρύνοντας τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε επίπεδο συστήματος.

Η επόμενη μέρα των συναντήσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο στο οποίο φέρεται να συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ότι η κατάσταση απαιτεί συνεχή συντονισμό. Για τον λόγο αυτό προγραμματίζονται νέες τεχνικές συναντήσεις, μια εκ των οποίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, με στόχο να εξεταστούν παρεμβάσεις στην επιχειρησιακή αλυσίδα και να περιοριστεί το φαινόμενο των καθυστερήσεων πριν κορυφωθεί η θερινή περίοδος.

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