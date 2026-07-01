Αεροδρόμια: Αεροπλάνα φεύγουν μισογεμάτα λόγω χάους στα σύνορα της ΕΕ

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Ουρές έως και πέντε ωρών προκαλούν οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι, με επιβάτες να περιμένουν σε εξωτερικούς χώρους και ορισμένες πτήσεις να φεύγουν μισογεμάτες, προειδοποίησαν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι βιομηχανικές ομάδες ACI Europe, η οποία εκπροσωπεί τα αεροδρόμια της περιοχής, και οι Airlines 4 Europe και IATA, που εκπροσωπούν αεροπορικές εταιρείες, ζήτησαν μια επιλογή αναστολής των ελέγχων στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ, καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές φέρνουν εκατομμύρια περισσότερους ταξιδιώτες μέσω των αεροδρομίων της περιοχής, σημειώνουν οι Financial Times.

Το καλοκαίρι θα φέρει μια «σημαντική επιδείνωση μιας ήδη πολύ δύσκολης κατάστασης για τους επιβάτες», εκτός εάν η Επιτροπή επιτρέψει στα αεροδρόμια να εξαιρεθούν από τους ελέγχους, ανέφεραν.

Οι ομάδες κάλεσαν την Επιτροπή να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστείλουν πλήρως» τους ελέγχους «κάθε φορά που ο όγκος των επιβατών υπερβαίνει την επιχειρησιακή ικανότητα των εγκαταστάσεων ελέγχου των συνόρων» κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ανέφεραν ότι πρέπει να επιτραπεί μόνιμη ευελιξία μετά τον Σεπτέμβριο «υπό σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές συνθήκες».

«Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα ταξίδια τους στην Ευρώπη λόγω της προοπτικής υπερβολικών καθυστερήσεων στα σύνορα», ανέφεραν οι βιομηχανικές ομάδες. «Αυτό υπονομεύει τη φήμη της Ευρώπης, ιδίως τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τη συνδεσιμότητα».

Το σύστημα, που εισήχθη σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από τους πολίτες εκτός ΕΕ να εγγράφονται με δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία στο αεροδρόμιο προορισμού τους.

Ωστόσο, η εφαρμογή έχει καταστεί δυσχερής από προβλήματα με τους αυτοματοποιημένους θαλάμους και τις μεγάλες ουρές, καθώς τα αεροδρόμια παλεύουν να αντεπεξέλθουν στους πρόσθετους χρόνους αναμονής.

«Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν σε ουρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω από τα κτίρια των τερματικών σταθμών και σε εκτεθειμένες πίστες, επειδή οι εγκαταστάσεις ελέγχου των συνόρων δεν μπορούν να επεξεργαστούν τις αφίξεις αρκετά γρήγορα», ανέφερε η επιστολή.

«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μισοάδεια αεροπλάνα κατά το κλείσιμο της πύλης, ενώ οι επιβάτες έχουν κολλήσει σε ουρές ελέγχου των συνόρων».

Ένας εκπρόσωπος της ACI δήλωσε στους FT ότι ορισμένα από αυτά τα αεροπλάνα καθυστέρησαν, ενώ άλλα αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω επιβάτες.

Οι έλεγχοι πνίγουν τα αεροδρόμια

Οι κανόνες επιτρέπουν στις χώρες την ευελιξία να παραλείψουν ορισμένους από τους ελέγχους, αν και αυτό πρόκειται να καταργηθεί σταδιακά τον Σεπτέμβριο. Παρά ταύτα, εξακολουθούν να σχηματίζονται «υπερβολικές ουρές», προειδοποιούσε η επιστολή.

Αυτές οι αλλαγές είναι απαραίτητες έως ότου τα αεροδρόμια να έχουν αρκετό προσωπικό για το σύστημα, τα αυτοματοποιημένα περίπτερα να είναι επαρκώς αξιόπιστα και μια εφαρμογή καθυστερημένης προεγγραφής να έχει τεθεί πλήρως σε λειτουργία, ανέφεραν οι ομάδες του κλάδου.

«Η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπιστοσύνη στο κανονιστικό πλαίσιο διακυβεύονται…», ανέφεραν.

Η επιστολή προς την Φον ντερ Λάιεν είναι η ισχυρότερη προειδοποίηση του κλάδου για το σύστημα μέχρι στιγμής και έρχεται εβδομάδες πριν από τον καλοκαιρινό κατακλυσμό τουριστών.

«Μόνο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναμένεται να χειριστούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες από ό,τι κατά τους δύο προηγούμενους μήνες», πρόσθεσε. «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν την πραγματικότητα της τρέχουσας κατάστασης και τι θα αντιμετωπίσει το σύστημα αερομεταφορών μας τις επόμενες εβδομάδες».

Οι περισσότεροι επισκέπτες στην Ευρώπη έρχονται από ΗΠΑ, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι «το σύστημα εισόδου/εξόδου είναι πλήρως λειτουργικό σε όλες τις χώρες Σένγκεν και λειτουργεί καλά» και ότι «οι κανόνες προβλέπουν την απαραίτητη ευελιξία για να διασφαλιστεί η ρευστότητα των συνόρων».

Πρόσθεσαν ότι «τις περισσότερες φορές οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του ΣΕΕ, αλλά με προϋπάρχοντες παράγοντες, όπως η έλλειψη προσωπικού, οι περιορισμοί στις υποδομές, καθώς και η συγκέντρωση πτήσεων σε συγκεκριμένες χρονοθυρίδες».