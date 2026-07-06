Optima Bank για HELLENiQ ENERGY: Νέα τιμή-στόχος τα 12,90 ευρώ

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Σε αναβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY προχώρησε η Optima Bank, δίνοντας πλέον σύσταση «Buy» από «Neutral» και αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,90 ευρώ από 9,80 ευρώ, καθώς εκτιμά ότι οι υψηλοί δείκτες διύλισης θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν, ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία του ομίλου.

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερες ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

Η Optima Bank επισημαίνει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τον κλάδο της διύλισης, με τα περιθώρια κέρδους και την κερδοφορία να ενισχύονται λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας και των γεωπολιτικών εξελίξεων που επηρέασαν την προσφορά πετρελαίου.

Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερες ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, εκτινάσσοντας τα περιθώρια κέρδους κυρίως στο ντίζελ και στα καύσιμα αεροπορίας. Παρότι μετά την κατάπαυση του πυρός οι τιμές του αργού πετρελαίου επέστρεψαν γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα και τα περιθώρια διύλισης αποκλιμακώθηκαν, εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Optima Bank, η μειωμένη παγκόσμια παραγωγή διυλισμένων προϊόντων, σε συνδυασμό με τα χαμηλά αποθέματα, τα οποία θα χρειαστούν χρόνο για να αναπληρωθούν, αναμένεται να στηρίξουν τα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ επιτρέπει την προμήθεια αργού πετρελαίου με μεγαλύτερες εκπτώσεις, καθώς την περίοδο Απριλίου-Μαΐου οι προμήθειες πραγματοποιούνταν με σημαντικά υψηλότερα ασφάλιστρα, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τα περιθώρια αναφοράς.

Η Optima Bank επισημαίνει ακόμη ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες εισέρχονται σε πιο ώριμο στάδιο

Η τράπεζα ενσωματώνει στις προβλέψεις της αύξηση των περιθωρίων διύλισης κατά περίπου 3 δολάρια ανά βαρέλι για το 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τη χαμηλότερη παραγωγή της HELLENiQ ENERGY, λόγω της μεγάλης συντήρησης στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και των προγραμματισμένων εργασιών στη Θεσσαλονίκη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Βελτίωση σε εμπορία, πετροχημικά και ΑΠΕ

Η Optima Bank σημειώνει ότι η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να αναβαθμίζει το δίκτυο εμπορίας της, αυξάνοντας τον αριθμό των ιδιόκτητων πρατηρίων, τα οποία προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους μέσω των πωλήσεων καυσίμων υψηλών οκτανίων αλλά και της διάθεσης προϊόντων εκτός καυσίμων.

Στον τομέα των πετροχημικών, μετά από μια μακρά περίοδο υπερπροσφοράς που πίεσε τα περιθώρια του πολυπροπυλενίου, η πρόσφατη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε σημαντική ανάκαμψη, ενώ από το 2027 και μετά αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα θα παραμείνει πιο περιορισμένη.

Παράλληλα, ο στόχος του ομίλου για εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένει αμετάβλητος, με την ανάπτυξη να επικεντρώνεται κυρίως στις λιγότερο ώριμες αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Η θυγατρική ENERWAVE επιδιώκει παράλληλα αύξηση του μεριδίου της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη ευελιξία στη θερμική παραγωγή.

Η Optima Bank επισημαίνει ακόμη ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες εισέρχονται σε πιο ώριμο στάδιο, με την τελική επενδυτική απόφαση για δοκιμαστική γεώτρηση στο Block 2 να αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αναβάθμιση προβλέψεων και αποτίμησης

Η νέα αποτίμηση της Optima Bank βασίζεται σε συνδυασμό της μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και συγκριτικών πολλαπλασιαστών, οδηγώντας σε τιμή-στόχο 12,90 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 17,2% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη P/E 5,2 φορές για το 2026 και EV/EBITDA 5 φορές, επίπεδα που αντιστοιχούν σε έκπτωση περίπου 35% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της.

Ισχυρότερη κερδοφορία και υψηλές ταμειακές ροές

Η Optima Bank αναθεωρεί σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, αυξάνοντας τις εκτιμήσεις για τα προσαρμοσμένα EBITDA κατά περίπου 180-280 εκατ. ευρώ. Πλέον αναμένει EBITDA 1,296 δισ. ευρώ για το 2026 και 1,210 δισ. ευρώ για το 2027.

Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 619 εκατ. ευρώ το 2026, αυξημένα κατά 57,7% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, ενώ για το 2027 εκτιμώνται στα 528,5 εκατ. ευρώ.

Σταθερές ταμειακές ροές και ελκυστικό μέρισμα

Σε ό,τι αφορά τις ταμειακές ροές, η Optima Bank προβλέπει λειτουργικές εισροές περίπου 1,1 δισ. ευρώ για το 2026 και επενδύσεις ύψους 650 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ελεύθερες ταμειακές ροές 459 εκατ. ευρώ, ή 323 εκατ. ευρώ μετά την καταβολή τόκων.

Με δεδομένη και τη διανομή μερισμάτων ύψους 183 εκατ. ευρώ, η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 2,24 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2027-2028, η τράπεζα προβλέπει μέσες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 366 εκατ. ευρώ μετά τους τόκους και ετήσια μερίσματα 214 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, ο καθαρός δανεισμός αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στα 2 δισ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται κάτω από τις δύο φορές.

Η Optima Bank διατηρεί την πρόβλεψή της για μέρισμα 0,70 ευρώ ανά μετοχή για τις χρήσεις 2026-2028, έναντι 0,60 ευρώ για τη χρήση 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 6,4%.