HELLENiQ ENERGY: Στόχος για EBITDA πάνω από 1,1 δισ. το 2026 – Τα πλάνα για CCGT και FSRU

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Η διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης αλλά και η ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Enerwave για πρώτη φορά στις επιδόσεις της HELLENiQ ENERGY, οδηγούν τη διοίκηση σε υψηλότερο στόχο για τα EBITDA του 2026.

Σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY, ο Όμιλος αναμένεται για το 2026 να ξεπεράσει σε EBITDA τα 1,1 δισ. ευρώ. Τα ίδια ανώτερα στελέχη δεν αποκλείουν επίσης λειτουργική κερδοφορία σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα στην περίπτωση που τα περιθώρια διύλισης παραμείνουν στα 12 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό το ενδεχόμενο η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 1,3 με 1,4 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο πρόεδρος και CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης θεώρησε δεδομένη τη διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας στη βάση των 1 δισ. ευρώ, εκτιμώντας με βάση το VISION 2030 την αναρρίχηση της στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η πορεία των τιμών των καυσίμων σύμφωνα με την HELLENiQ ENERGY

Η εκτίμηση στελεχών της διοίκησης είναι πώς οι τιμές των υγρών καυσίμων θα ακολουθήσουν μικρή πτώση τους επόμενους μήνες. Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας πάντως λαμβάνει υπόψη της και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ αλλά και την ενσωμάτωση της Enerwave στα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι το αργό αναμένεται να υποχωρήσει το επόμενο διάστημα ωστόσο εκτιμούν πώς η βενζίνη θα κινείται πιο αργά σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω της υψηλής θερινής ζήτησης.

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και το FSRU

Την ίδια στιγμή πηγές της διοίκησης κάνουν γνωστό ότι η HELLENiQ ENERGY προχωρά σε αλλαγή των σχεδίων για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ισχύ στα 826 MW, ωστόσο αυτό το πλάνο αναθεωρείται. Οι αναλύσεις που γίνονται δείχνουν την ανάγκη για μονάδα χαμηλότερης δυναμικότητας στα 400 MW, η οποία θα διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία. Θα βασίζεται στην τεχνολογία του συνδυασμένου κύκλου και επομένως δεν θα λειτουργεί ως peaker.

Η HELLENiQ ENERGY, διατηρεί επίσης ζωντανό και το project του FSRU ανοιχτά του Θερμαϊκού. Ωστόσο, η τελική επενδυτική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί. Οι λόγοι της καθυστέρησης στη λήψη της σχετικής απόφασης έχουν να κάνουν αφενός με τη μεταβλητότητα στην αγορά φυσικού αερίου αλλά και στην πιθανότητα το ρωσικό αέριο να επιστρέψει.

Σε καμία περίπτωση, λένε οι ίδιες πηγές η HELLENiQ ENERGY δεν προσδοκά σε κρατική στήριξη για το έργο.