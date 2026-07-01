 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Business 01.07.2026, 13:31
Σχολιάστε
Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τις Motor Oil και Helleniq Energy, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Pantelakis Securities, η οποία διατηρεί σύσταση «Overweight» και για τις δύο μετοχές, εξακολουθώντας να θεωρεί τη Motor Oil ως την κορυφαία επενδυτική επιλογή του κλάδου.

Η Pantelakis θυμίζει ότι τα περιθώρια διύλισης εκτοξεύθηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ παρά την αποκλιμάκωση που ακολούθησε μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Pantelakis, οι υψηλές ασιατικές τιμές οδήγησαν σε εκτροπή των παγκόσμιων εξαγωγών καυσίμων, μειώνοντας τα αποθέματα ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα επιδεινώθηκε από μια διαρθρωτική αναντιστοιχία στην παραγωγή των διυλιστηρίων. Τα εναλλακτικά ελαφρά και γλυκά αργά πετρέλαια της λεκάνης του Ατλαντικού, όπως το WTI, παράγουν μικρότερες ποσότητες μεσαίων αποσταγμάτων σε σχέση με τα μεσαίας πυκνότητας και υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο αργά πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, τα οποία αντικατέστησαν.

Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο, με το περιθώριο του ντίζελ έναντι του Brent να αγγίζει τα 63 δολάρια ανά βαρέλι και του αεροπορικού καυσίμου τα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Αν και μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν τα επίπεδα αυτά αποκλιμακώθηκαν, εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά, στα περίπου 45 και 46 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η τιμή του Brent έχει επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα, κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανθεκτική η ζήτηση

Η Pantelakis υπογραμμίζει επίσης ότι η ζήτηση για προϊόντα διύλισης στην Ευρώπη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική, παρά τις πρωτοφανείς αυξήσεις των τιμών και τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες. Οι τομείς των αερομεταφορών, των μεταφορών και της ιδιωτικής κινητικότητας συνεχίζουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος των καυσίμων, ενώ πρόσθετη στήριξη στη ζήτηση προσφέρει και η αξιοποίηση της νάφθας για την παραγωγή βενζίνης.

Με βάση τα παραπάνω, η Pantelakis εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς η περιορισμένη προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα και οι καθυστερήσεις ενός έως δύο μηνών στις θαλάσσιες μεταφορές θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά. Σήμερα, τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη διαμορφώνονται περίπου στα 18 δολάρια ανά βαρέλι.

Αναβάθμιση προβλέψεων

Μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όταν τα περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν στα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι για τη Helleniq Energy και στα 18,9 δολάρια για τη Motor Oil, η Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, για τη Helleniq Energy αυξάνει την εκτίμηση για το περιθώριο διύλισης στα 17,4 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και στα 15,2 δολάρια το 2027, υψηλότερα κατά 16% και 9% αντίστοιχα. Για τη Motor Oil, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 16,7 και 14,8 δολάρια ανά βαρέλι, με αναβάθμιση 9% για το 2026.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις οδηγούν και σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Η Pantelakis εκτιμά ότι το 2026 τα EBITDA της Helleniq Energy θα ανέλθουν στα 1,34 δισ. ευρώ, ενώ της Motor Oil θα ξεπεράσουν τα 1,4 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2027-2028 προβλέπει ότι η λειτουργική κερδοφορία των δύο ομίλων θα παραμείνει ισχυρή, μεταξύ 1,1 και 1,3 δισ. ευρώ, με επιπλέον στήριξη από τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα, η Pantelakis προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των τιμών-στόχων. Για τη Motor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα 51,20 ευρώ από 40 ευρώ προηγουμένως, αναβάθμιση κατά 28%, διατηρώντας τη μετοχή ως την κορυφαία επιλογή του κλάδου. Για τη Helleniq Energy η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 12,50 ευρώ, έναντι 10,00 ευρώ προηγουμένως, αύξηση κατά 25%.

Τέλος, η Pantelakis επισημαίνει ότι οι πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις της Helleniq Energy στα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου και της νοτιοδυτικής Κρήτης αποτελούν έναν επιπλέον δυνητικό καταλύτη για τη μετοχή, εκτιμώντας ωστόσο ότι πρόκειται για εξέλιξη που αφορά κυρίως το 2027. Παράλληλα, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κυβέρνηση έχει προς το παρόν απομακρύνει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι λειτουργική κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ αποτελεί πλέον μια νέα διαρθρωτική βάση για τον κλάδο και όχι ένα προσωρινό φαινόμενο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο
ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα
Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Έως 15 Ιουλίου η προθεσμία – Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για τις δηλώσεις - Πώς να διορθώσετε λάθη χωρίς πρόστιμο

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσοι πληρώνουν και πόσοι δικαιούνται επιστροφή

Ανδρομάχη Παύλου
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΜΕΝΝΕ ΑΕ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές το 2025 – Τι σχεδιάζει για να επανέλθει στην κερδοφορία
Business

Παγωτά, ζημιές και restart – Το νέο στοίχημα της οικογένειας Φιλίππου

Στη διακοπή εμπορικής συνεργασίας αποδίδει η ΜΕΝΝΕ ΑΕ τη μείωση εσόδων - Οι στόχοι για το 2026 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επαγγελματικά ταμεία: Γυρίζουν σελίδα – Στόχος η παροχή «δεύτερης σύνταξης» για όλους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά ταμεία - Στόχος η δεύτερη σύνταξη

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θεσπίζονται τα ανοιχτά πολυεργοδοτικά ταμεία και η μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Κώστας Παπαδής
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
ΑΠΣΙ Πίνδος: Κάλεσμα συνεργασίας με την Άρτα – Το σχέδιο
AGRO

Η Πίνδος «βλέπει» κοινό μέλλον με την Άρτα - Το σχέδιο

Στα 414,1 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ Πίνδος – Αύξηση των εξαγωγών κατά 24,1% το 2025 - «Τρέχουν» επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ

Ανθή Γεωργίου
Αγορά εργασίας: Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Με προσωρινή απασχόληση 1 στους 10 Ευρωπαίους

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας στην ΕΕ - Πού υπάρχουν οι περισσότερες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
Intracom Defense: Σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR
Business

Intracom defence: Σύμβαση με τη Mbma για τον πύραυλο Defendair

Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις αποδεδειγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών πυραύλων που έχει αναπτύξει η IDE, καθώς και τη μακρόχρονη τεχνογνωσία της στα προηγμένα αμυντικά ηλεκτρονικά και τακτικά συστήματα επικοινωνιών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η ΑΜΚ 659,3 εκατ. ευρώ
Business

Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ΑΜΚ 659,3 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Ιούλιο

Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Ιούλιο

ΒΕΑ: Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Business

Τέσσερα «εμπόδια» φρενάρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δείχνει η έρευνα του ΒΕΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο
Economy

Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο

Ποια προϊόντα είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις και ποια τις μικρότερες, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αψιμαχίες αγοραστών και πωλητών στο ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,45% στις 2.470,76 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων
Ομόλογα

Βρετανία: «Προσωρινό πάσο» για τον Μπέρναμ από την αγορά ομολόγων

Τα βρετανικά ομόλογα παρουσιάζουν σχετική ηρεμία το τελευταίο διάστημα

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών
Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια

ΑΑΔΕ: Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα για έγκαιρη υποβολή
AGRO

Πότε ανοίγει το ΟΣΔΕ – Κίνητρα στους αγρότες για έγκαιρη υποβολή

Σε ποιες αγροτικές πληρωμές θα προχωρήσει η ΑΑΔΕ τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο

Ανθή Γεωργίου
ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας
Business

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025

EY: Οι έλληνες επιχειρηματίες σχεδιάζουν προσλήψεις και επενδύσεις παρά τη αυξημένη αβεβαιότητα
Business

Τα 3 αγκάθια για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Πώς αποτυπώνονται οι προθέσεις των ελλήνων επιχειρηματιών στην έρευνα της EY - Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν

ΕΕ: Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress
World

Τι σημαίνει το τέλος 3 ευρώ για τις Shein, Temu και AliExpress

Η ΕΕ κατέγραψε 5,8 δισεκατομμύρια αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου κάτω των 150 ευρώ το 2025

Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους
Business

Pantelakis: Ανεβάζει τον πήχη για Motor Oil και Helleniq Energy

H Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια, μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές
World

Κομισιόν για Shein – Temu: Δικαιοσύνη για επιχειρήσεις – Προστασία για καταναλωτές

Η απαλλαγή από τους δασμούς για ποσά κάτω των 150 ευρώ σχεδιάστηκε σε συνθήκες που δεν ισχύουν πια, επισημαίνει η Κομισιόν για τον νέο κανονισμό στα μικροδέματα

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
Economy

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Χρυσός: Ξεκινά με πτώση το δεύτερο εξάμηνο – Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Markets

Πρεμιέρα εξαμήνου με πτώση για τον χρυσό

Ο χρυσός ολοκλήρωσε το χειρότερο τρίμηνο των τελευταίων 13 χρόνων - Οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη
Economy

ΕΣΕΕ για Shein-Temu: Ορόσημο για το ευρωπαϊκό εμπόριο – Το μήνυμα Καφούνη

Από την 1η Ιουλίου 2026, κάθε δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες υπόκειται σε τελωνειακό έλεγχο και επιβάρυνση- ανεξαρτήτως αξίας - Τι δήλωσε ο Σταύρος Καφούνης

Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies