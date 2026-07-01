Pantelakis: Overweight για Motor Oil και Helleniq Energy – Αυξάνει τις τιμές-στόχους

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Θετικές παραμένουν οι προοπτικές για τις Motor Oil και Helleniq Energy, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Pantelakis Securities, η οποία διατηρεί σύσταση «Overweight» και για τις δύο μετοχές, εξακολουθώντας να θεωρεί τη Motor Oil ως την κορυφαία επενδυτική επιλογή του κλάδου.

Η Pantelakis θυμίζει ότι τα περιθώρια διύλισης εκτοξεύθηκαν τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ παρά την αποκλιμάκωση που ακολούθησε μετά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Pantelakis, οι υψηλές ασιατικές τιμές οδήγησαν σε εκτροπή των παγκόσμιων εξαγωγών καυσίμων, μειώνοντας τα αποθέματα ντίζελ και αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Όπως αναφέρει, το πρόβλημα επιδεινώθηκε από μια διαρθρωτική αναντιστοιχία στην παραγωγή των διυλιστηρίων. Τα εναλλακτικά ελαφρά και γλυκά αργά πετρέλαια της λεκάνης του Ατλαντικού, όπως το WTI, παράγουν μικρότερες ποσότητες μεσαίων αποσταγμάτων σε σχέση με τα μεσαίας πυκνότητας και υψηλότερης περιεκτικότητας σε θείο αργά πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, τα οποία αντικατέστησαν.

Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη εκτινάχθηκαν τον Μάρτιο, με το περιθώριο του ντίζελ έναντι του Brent να αγγίζει τα 63 δολάρια ανά βαρέλι και του αεροπορικού καυσίμου τα 92 δολάρια ανά βαρέλι. Αν και μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν τα επίπεδα αυτά αποκλιμακώθηκαν, εξακολουθούν να παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά, στα περίπου 45 και 46 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η τιμή του Brent έχει επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα, κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανθεκτική η ζήτηση

Η Pantelakis υπογραμμίζει επίσης ότι η ζήτηση για προϊόντα διύλισης στην Ευρώπη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική, παρά τις πρωτοφανείς αυξήσεις των τιμών και τις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες. Οι τομείς των αερομεταφορών, των μεταφορών και της ιδιωτικής κινητικότητας συνεχίζουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος των καυσίμων, ενώ πρόσθετη στήριξη στη ζήτηση προσφέρει και η αξιοποίηση της νάφθας για την παραγωγή βενζίνης.

Με βάση τα παραπάνω, η Pantelakis εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και μετά την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, καθώς η περιορισμένη προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα και οι καθυστερήσεις ενός έως δύο μηνών στις θαλάσσιες μεταφορές θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά. Σήμερα, τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη διαμορφώνονται περίπου στα 18 δολάρια ανά βαρέλι.

Αναβάθμιση προβλέψεων

Μετά τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όταν τα περιθώρια διύλισης διαμορφώθηκαν στα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι για τη Helleniq Energy και στα 18,9 δολάρια για τη Motor Oil, η Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, για τη Helleniq Energy αυξάνει την εκτίμηση για το περιθώριο διύλισης στα 17,4 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και στα 15,2 δολάρια το 2027, υψηλότερα κατά 16% και 9% αντίστοιχα. Για τη Motor Oil, οι αντίστοιχες προβλέψεις διαμορφώνονται στα 16,7 και 14,8 δολάρια ανά βαρέλι, με αναβάθμιση 9% για το 2026.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις οδηγούν και σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Η Pantelakis εκτιμά ότι το 2026 τα EBITDA της Helleniq Energy θα ανέλθουν στα 1,34 δισ. ευρώ, ενώ της Motor Oil θα ξεπεράσουν τα 1,4 δισ. ευρώ. Για την περίοδο 2027-2028 προβλέπει ότι η λειτουργική κερδοφορία των δύο ομίλων θα παραμείνει ισχυρή, μεταξύ 1,1 και 1,3 δισ. ευρώ, με επιπλέον στήριξη από τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα, η Pantelakis προχωρά σε σημαντική αναβάθμιση των τιμών-στόχων. Για τη Motor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα 51,20 ευρώ από 40 ευρώ προηγουμένως, αναβάθμιση κατά 28%, διατηρώντας τη μετοχή ως την κορυφαία επιλογή του κλάδου. Για τη Helleniq Energy η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 12,50 ευρώ, έναντι 10,00 ευρώ προηγουμένως, αύξηση κατά 25%.

Τέλος, η Pantelakis επισημαίνει ότι οι πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις της Helleniq Energy στα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου και της νοτιοδυτικής Κρήτης αποτελούν έναν επιπλέον δυνητικό καταλύτη για τη μετοχή, εκτιμώντας ωστόσο ότι πρόκειται για εξέλιξη που αφορά κυρίως το 2027. Παράλληλα, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κυβέρνηση έχει προς το παρόν απομακρύνει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι λειτουργική κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ αποτελεί πλέον μια νέα διαρθρωτική βάση για τον κλάδο και όχι ένα προσωρινό φαινόμενο.