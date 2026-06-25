HELLENiQ ENERGY: Guidance Σιάμισιη για EBITDA 1,5 – 3 δισ. ευρώ έως το 2030

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Πιο ψηλά βάζει η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY τον πήχη για τα EBITDA του Ομίλου. Ο Ανδρέας Σιάμισιης στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ανήγγειλε την εκπόνηση ενός νέου στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2026 – 2030.

Πρόκειται για το VISION 2030, το οποίο διαδέχεται το VISION 2025 κατά τη διάρκεια του οποίου επενδύθηκαν 2,5 δισ. ευρώ στην προηγούμενη πενταετία για τον μετασχηματισμό της HELLENiQ ENERGY.

Ο στόχος της HELLENiQ ENERGY με το VISION 2030

Ο Ανδρέας Σιάμισιης έθεσε ως στόχο τη διαμόρφωση ετήσιας βάσης EBITDA 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2030 που μπορεί να φτάνει ακόμη και στα 2,5 και 3 δισ. ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος του VISION 2030, ενώ με το προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο η HELLENiQ ENERGY έχτισε EBITDA της τάξης του 1 δις. ευρώ

Οι τομείς όπου θα επενδύσει ο Όμιλος είναι:

Υδρογονάνθρακες

Προβλέπονται: Αναπτυξιακές επενδύσεις στα διυλιστήρια, ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη επέκταση trading, αξιοποίηση σε ευκαιρίες σε έρευνα και παραγωγή, συνεργασίες εκτός Ελλάδος

Ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο

Προβλέπονται η ωρίμανση επενδύσεων σε ΑΠΕ, η αξιοποίηση συνεργειών, η βελτίωση αποδόσεων για τη διαχείριση κινδύνου με γεωγραφική διασπορά και η αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής και εμπορίας

Οι έρευνες και οι γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες

Ο Ανδρέας Σιάμισιης στη διάρκεια της ΓΣ των μετόχων έκανε ιδιαίτερη μνεία στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Όπως σημείωσε στις αρχές του 2027 η κοινοπραξία Energean – ExxonMobil – HELLENiQ ENERGY θα ξεκινήσεις τις γεωτρήσεις στο Block 2. Η κάθε γεώτρηση κοστίζει από 60 έως 100 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο η κοινοπραξία στοχεύει σε 10 γεωτρήσεις με επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY έκανε επίσης γνωστό ότι είναι πιθανόν τον Ιούνιο του 2027 να είναι γνωστά τα αποτελέσματα της γεώτρησης, όπως και τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών με τη Chevron στα θαλάσσια blocks νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου.

Ο Ανδρέας Σιάμισης έκανε ακόμη γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες θα ζητήσει ο Όμιλος παράταση του προγραμματος ερευνών στο θαλάσσιο block στο Ιόνιο.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε τέλος τη στρατηγική σημασία για την Ελλάδα που έχει η δραστηριοποίηση των Chevron και ExxonMobil.