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Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%

Τι δείχνουν οι νέες προβλέψεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την ελληνική οικονομία

Macro 06.07.2026, 14:40
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Ελληνική οικονομία: «Ψαλίδι» στην ανάπτυξη στο 1,9% και υψηλότερος πληθωρισμός στο 3,2%
Γιάννης Αγουρίδης

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Ένα δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο για την ελληνική οικονομία παρουσιάζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο αναθεωρεί αισθητά προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη και ταυτόχρονα ανεβάζει σημαντικά τον πήχη του πληθωρισμού. Στην Εαρινή Έκθεση 2026 προβλέπει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 1,9% φέτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,3%, ενώ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 3,2%, από 2,2% που προέβλεπε ο κρατικός προϋπολογισμός. Με άλλα λόγια, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό όργανο βλέπει μια ελληνική οικονομία που θα αναπτύσσεται πιο αργά και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις από όσες προβλέπονταν πριν από λίγους μήνες.

Παρά τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική υπεραπόδοση, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκπέμπει σαφές προειδοποιητικό σήμα για την πραγματική οικονομία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυσμενές μείγμα, καθώς σημαίνει πιο αργή οικονομική μεγέθυνση και ταυτόχρονα μεγαλύτερη πίεση στο κόστος ζωής των νοικοκυριών.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές οικονομίες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, τονίζει ότι η επιβράδυνση είναι πλέον εμφανής, ενώ η ακρίβεια όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά αναμένεται να ενισχυθεί ξανά μέσα στο 2026. Το γεγονός αυτό δημιουργεί συνθήκες που περιορίζουν την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, παρά τις αυξήσεις σε μισθούς και εισοδήματα.

Ανάπτυξη χαμηλότερη από τις αρχικές προσδοκίες

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, έναντι 2,1% το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία εισέρχεται σε φάση επιβράδυνσης. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και στον τουρισμό, όμως οι εξωτερικές συνθήκες γίνονται ολοένα πιο δυσμενείς.

Η ίδια η έκθεση απαριθμεί τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να φρενάρουν περαιτέρω την οικονομία:

-υψηλές τιμές ενέργειας,

-ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση,

-επιβράδυνση των εξαγωγών,

-αύξηση του κόστους παραγωγής,

-πιέσεις στον τουρισμό.

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την κατανάλωση όσο και την επενδυτική δραστηριότητα, περιορίζοντας τη δυναμική της οικονομίας.

Σοκ λόγω πληθωρισμού

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τις τιμές.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σημειώνει ότι η πρόβλεψη για τον εναρμονισμένο πληθωρισμό το 2026 αναθεωρήθηκε στο 3,2%, όταν στον κρατικό προϋπολογισμό του Νοεμβρίου 2025 η εκτίμηση ήταν μόλις 2,2%. Πρόκειται για αναθεώρηση κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, γεγονός που αποτυπώνει πόσο ισχυρότερες αποδεικνύονται οι πληθωριστικές πιέσεις. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,4%, χωρίς όμως επιστροφή στον στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Μάλιστα, η έκθεση επισημαίνει ότι η ανοδική πορεία έχει ήδη επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς τον Απρίλιο του 2026 ο πληθωρισμός είχε ήδη εκτιναχθεί στο 4,6%.

Παραγωγικό μοντέλο

Παρά τις θετικές επιδόσεις των επενδύσεων, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξακολουθεί να παρουσιάζει τις ίδιες χρόνιες αδυναμίες.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί σχεδόν στα δύο τρίτα του ΑΕΠ (67,8%), ενώ οι καθαρές εξαγωγές παραμένουν αρνητικές εξαιτίας της υψηλής εισαγωγικής εξάρτησης. Παρότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 8,9% το 2025, εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Παράλληλα, η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής τα επόμενα χρόνια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Οι χρόνιες διαρθρωτικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, όπως η υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους, η χαμηλή παραγωγικότητα και το υψηλό εξωτερικό χρέος, σε συνδυασμό με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη νέων μοχλών ανάπτυξης.

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