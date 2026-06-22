Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία

Ένα σκληρό μήνυμα για τις εταιρείες που ηγούνται της κούρσας τεχνητής νοημοσύνης έχει πλέον ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα, ο άνθρωπος που βοήθησε στην έναρξη της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Ναντέλα παρουσίασε το όραμά του για την επόμενη φάση της επανάστασης της ΑΙ, η οποία βασίζεται σε φθηνότερα μοντέλα, μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών για τους χρήστες και ευρύτερη διάχυση των οφελών της τεχνολογίας. Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τις OpenAI, Anthropic ή Google, άσκησε κριτική στη ρητορική που συνοδεύει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, δεν είναι δυνατόν να προειδοποιούν ταυτόχρονα για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας και κινδύνους ασφαλείας, ενώ παράλληλα ζητούν ολοένα μεγαλύτερες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ. «Το κοινό δεν θα αποδεχθεί ένα μέλλον όπου λίγες εταιρείες θα διαθέτουν όλη τη μάθηση για τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Microsoft κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Τους τελευταίους μήνες παρουσίασε νέα μοντέλα χαμηλότερου κόστους και επέκτεινε τις δυνατότητες του Copilot, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν διαφορετικά μοντέλα ΑΙ ανάλογα με τις ανάγκες τους. Παράλληλα, εξετάζει τη φιλοξενία μοντέλων της κινεζικής DeepSeek, η οποία έχει αναδειχθεί σε ισχυρό ανταγωνιστή χάρη στο ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας της.

Η Microsoft δεν θέλει την ΑΙ να πνίξει την οικονομία

Η στάση του Ναντέλα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Microsoft υπήρξε ο σημαντικότερος χρηματοδότης και στρατηγικός εταίρος της OpenAI, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξή της. Η Microsoft κατέληξε επίσης σε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Anthropic πέρυσι. Ωστόσο, ο επικεφαλής της εταιρείας φαίνεται να υποστηρίζει πλέον ένα πιο «εκδημοκρατισμένο» οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, όπου η αξία δεν θα συγκεντρώνεται αποκλειστικά στους κατασκευαστές των κορυφαίων μοντέλων.

Ο Ναντέλα προέβλεψε ότι υπάρχει χώρος για όλες τις εταιρείες και θα υπάρξουν πολύ επιτυχημένες νέες εταιρείες. Ένας εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να καλλιεργεί επιτυχημένες συνεργασίες με την OpenAI και την Anthropic και ότι η πίεση του Ναντέλα για επαναφορά της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος».