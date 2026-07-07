Μουντιάλ 2026: Αυξημένες δαπάνες στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες

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Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου φαίνεται πως έχει δώσει αισθητή ώθηση στην κατανάλωση στις πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξενούν αγώνες, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών της Bank of America.

Η επίδραση είναι ιδιαίτερα εμφανής στον κλάδο της εστίασης, με τα εστιατόρια και τα μπαρ να καταγράφουν αυξημένη κίνηση στις περισσότερες πόλεις που φιλοξενούν αγώνες της μεγάλης ποδοσφαρικής διοργάνωσης.

Στις τρεις εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 27 Ιουνίου, οι δαπάνες σε φυσικά καταστήματα εστιατορίων και μπαρ αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση στις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, έναντι αύξησης 3,8% στην υπόλοιπη χώρα. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα τριών εβδομάδων, όταν οι συγκεκριμένες πόλεις υστερούσαν σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά των ΗΠΑ.

Η BofA Global Research επισημαίνει, πάντως, ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Και αυτό γιατί τα δεδομένα της BAC αφορούν αποκλειστικά καταναλωτές με έδρα τις ΗΠΑ και δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες διεθνών επισκεπτών. Συνεπώς, η πραγματική οικονομική επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο λιανεμπόριο και την εστίαση των πόλεων-οικοδεσποινών είναι πιθανότατα ακόμη μεγαλύτερη.

Το Λος Άντζελες λαμβάνει σημαντική ώθηση από τους αγώνες των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έπαιξαν δύο από τους αγώνες της φάσης των ομίλων στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ. Το Λος Άντζελες έχει σημειώσει σημαντική άνοδο σε όλους τους τομείς των καταναλωτικών δαπανών από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο Σιάτλ δεν παρατηρήθηκε μεγάλη αλλαγή, αν και η αύξηση των σχετικών δαπανών ήταν ήδη ισχυρή εκεί κατά την περίοδο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Νέα Υόρκη επίσης ξεπερνά τις περισσότερες άλλες πόλεις, έχοντας φιλοξενήσει μερικούς αγώνες υψηλού προφίλ και με την πρόσθετη ώθηση από τη νίκη των Νικς στους τελικούς του απμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ ΝΒΑ.

Μικρότερες… δαπάνες σε Βοστώνη και Μαϊάμι

Οι μόνες πόλεις όπου διεξάγονται αγώνες του Μουντιάλ και οι οποίες δεν παρουσίασαν αύξηση στις δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν η Βοστώνη και το Μαϊάμι. Οι δαπάνες στο λιανικό εμπόριο επίσης επιβραδύνθηκαν και στις δύο πόλεις. Η Βοστώνη και το Μαϊάμι φιλοξένησαν τους αγώνες της Σκωτίας στη φάση των ομίλων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μεγάλος αριθμός Σκωτσέζων οπαδών ταξίδεψε στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι πιθανό αυτοί να έχουν περιορίσει τις δαπάνες των ντόπιων.