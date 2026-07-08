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Πετρέλαιο: Άνοδος στα 76 δολ. μετά από εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ-Ιράν

To πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Commodities 08.07.2026, 08:30
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Πετρέλαιο: Άνοδος στα 76 δολ. μετά από εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ-Ιράν
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Άνοδο άνω του 2% σημείωσε το πετρέλαιο την Τετάρτη, αφότου οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν και επέβαλαν εκ νέου κυρώσεις για τις πωλήσεις αργού πετρελαίου, αυξάνοντας τους φόβους ότι η εύθραυστη εκεχειρία τους διαλύεται και ότι οι προμήθειες στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να διαταραχθούν ξανά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κέρδισαν 1,92 δολάρια, ή 2,6%, στα 76,08 δολάρια το βαρέλι στις 06:00 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 1,82 δολάρια, ή 2,6%, στα 72,26 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς αυξήθηκαν περίπου 3% την Τρίτη, αφότου οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη γενική άδεια που εξουσιοδοτούσε την πώληση ιρανικού αργού μετά τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το Reuters.

«Ενώ η ανάκληση δεν αλλάζει ριζικά τη δυναμική της αγοράς πετρελαίου, είναι σημαντική από άποψη συναισθήματος. Αυξάνει τον κίνδυνο κατάρρευσης της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING την Τετάρτη.

Οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ έγιναν σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Τρίτη η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

«Η τρέχουσα πυρκαγιά αποτελεί υπενθύμιση στην αγορά για το πόσο εύθραυστη είναι ακόμη η διέλευση από τα Στενά», δήλωσε στο Reuters ο Σαούλ Κάβονιτς, επικεφαλής έρευνας στην MST Marquee.

«Αυτό παρουσιάζει μια ένδειξη αντίθετη με την επικρατούσα αίσθηση ότι η αγορά θα μπορούσε να πλημμυρίσει από υπερπροσφορά, η οποία μπορεί να τρομάξει ορισμένους από τα ρεκόρ short positioning που πρέπει να καλυφθούν», είπε, προσθέτοντας ότι εάν οι εντάσεις συνεχιστούν και η κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού παραμείνει κάτω από το 50% των προπολεμικών επιπέδων, οι περιορισμοί στην προσφορά που προκύπτουν θα μπορούσαν να υποστηρίξουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

πετρέλαιο

Έχουν συσσωρευτεί στοιχήματα short στο πετρέλαιο

Αφού οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία εκεχειρίας τον περασμένο μήνα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στα προπολεμικά επίπεδα και οι traders συσσώρευσαν μεγάλες short θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ή στοιχήματα ότι οι τιμές θα μειωθούν περαιτέρω.

Οι προσδοκίες για ένα κύμα συσσωρευμένης προσφοράς από τη Μέση Ανατολή που θα εισέλθει στην αγορά προκάλεσαν την πτώση των τιμών.

Το Ιράν δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στα πλοία, αλλά το Κατάρ κατηγόρησε το Ιράν για αυτές, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, το οποίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από ένα drone που προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του.

Ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, που πιστεύεται ότι είναι το υπερδεξαμενόπλοιο Wedyan, υπέστη επίσης ζημιές στα ανοιχτά του Ομάν, ανέφεραν πηγές θαλάσσιας ασφάλειας. Η αιτία δεν ήταν άμεσα σαφής.

Οι επιθέσεις ανανέωσαν τις ανησυχίες σχετικά με την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο μετέφερε φορτία ίσα με περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο των στενών και έχει διατάξει τα πλοία να χρησιμοποιούν μια διαδρομή πιο κοντά στις ακτές του αντί για μια πιο κοντά στο Ομάν, το οποίο συνορεύει επίσης με την πλωτή οδό. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η πλωτή οδός πρέπει να παραμείνει ελεύθερη για όλους όπως ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Από την έναρξη του πολέμου, οι χώρες έχουν μειώσει τα αποθέματά τους για να αντισταθμίσουν το έλλειμμα εφοδιασμού.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν ξανά την περασμένη εβδομάδα, δήλωσαν πηγές της αγοράς την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου θα μειωθούν κατά περίπου 2,4 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 3 Ιουλίου.

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